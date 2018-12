Anuario Vavel Real Madrid 2018: resumen general

El año arrancó con una goleada 3-0 por la ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Numancia (jugado en Soria), con goles de Gareth Bale (penal), de Francisco Alarcón (penal) y de Borja Mayoral. Unos días más tarde, por la jornada 18 de LaLiga, los dirigidos por Zinedine Zidane no pudieron superar al Celta de Vigo, que se quedó en su casa de Balaídos con un empate 2-2 (doblete del galés Bale).

Ya en la vuelta de la Copa del Rey, esta vez en el Santiago Bernabéu, el local no pudo imponerse con mayoría de suplentes y el choque finalizó 2-2 ante Numancia, con conversiones de Lucas Vázquez en dos oportunidades. Con un global 5-2 a favor, el Madrid pasaría a los cuartos de final. Nuevamente por la fecha 19 del torneo local, el Villarreal se quedó con los tres puntos en la “Casa Blanca” tras un 0-1.

La siguiente victoria volvería por los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Leganés y de visitante, en el estadio Municipal de Butarque: 0-1 a favor gracias al gol de Marco Asensio, quien fue titular en ese encuentro en el que el entrenador francés titulares con suplentes. Una goleada histórica se dio ante el Deportivo La Coruña por la jornada 20 de LaLiga. Fue 7-1 en casa: goles de Cristiano Ronaldo x2, Bale x2, Nacho x2 y Luka Modric.

Otra vez con la rotación en pleno proceso por la cantidad de partidos en tan pocos días, la sorpresa se dio cuando el Leganés pudo darle vuelta el global (terminaría 2-2) en el Bernabéu: venció 1-2 (gol de Karim Benzema) y se quedó con el pase a semifinales.

Tras esta dura caída, el Real Madrid se recuperaría con dos triunfos y un empate por la liga española: 1-4 versus Valencia (Cristiano x2, Toni Kroos y Marcelo), 2-2 ante Levante (Sergio Ramos e Isco) y 5-2 contra Real Sociedad (Vázquez, Cristiano x3 y Kroos).

Cristiano daba la ventaja ante PSG | Foto: Real Madrid C.F.

Primer choque de estrellas en el camino a la Décimotercera

El Real Madrid no tendría mucha suerte en el camino del bolillero de cara a los sorteos para saber con quién debía cruzarse para defender, por tercera vez consecutiva, la Champions League.

El primer encuentro de eliminatorias sería ante el primero de otro grupo, ya que los de Zidane no habían podía terminar en el puesto número uno de su grupo. De esta manera, el nombre que tocó fue el del Paris Saint-Germain, el multicampeón francés que ya descuidaba la Liga y la Copa de ese país porque no tenía rival que pudiera hacerle fuerza.

El Santiago Bernabéu se vestía de la mejor manera que sabe hacerlo para este tipo de choque. Aunque parecía un posible final anticipada, era sólo el partido de ida de los octavos de final de este torneo continental. Sin embargo, casi 80.000 personas asistieron a lo que fue un dominio absoluto del merengue que se hizo dueño del balón durante todo el partido. A pesar de esto, el partido comenzaría con un gol que no sorprendió por el poderío ofensivo del rival sino porque no era merecido. Adrien Rabiot puso el 0-1 a los 33’. A los locales sólo les quedaría remontar.

Y así fue, porque manteniendo ese dominio de pelota y agregándole una mayor definición, el empate llegó desde los doce paso y en los pies de Cristiano Ronaldo en el final de la primera mitad (45’). Durante los primeros minutos de la segunda parte, la paridad reinaba en el marcador aunque los de Zidane seguían teniendo chances para alargar la diferencia.

Tuvo que aparecer otra vez el goleador portugués, recién a los 83’, para poner el 2-1 a favor. Tres minutos más tarde y cerrando el encuentro con una ventaja de dos goles, el brasileño Marcelo apareció con su zurda para el 3-1 final.

Luego del buen triunfo ante el conjunto francés, el envió anímico permitió una seguidilla de cuatro triunfos y una sóla derrota, todo por Liga: 5-3 (Cristiano, Ramos, Asensio x2 y Benzema) versus Real Betis; 3-1 (Vázquez, Casemiro y Ramos -p-) ante Leganés; 4-0 contra Alavés (Cristiano x2, Bale y Benzema); 0-1 versus Espanyol; y 3-1 ante Getafe (Ronaldo x2 y Bale).

Nuevamente CR7, clave ante el PSG | Foto: Real Madrid C.F.

Segunda victoria ante PSG y a cuartos

Y ahora el lugar que se vestía de fiesta era el estadio francés, el Parque de los Príncipes, para recibir con un cálido ambiente al Real Madrid, equipo que no se achicaría y sería dominador también allí.

Los primeros cuarenta y cinco minutos pasaron sin goles, pero con un estudio constante de un equipo que estaba necesitado de goles para emparejar el global y otro que tenía el tiempo y el resultado a su favor.

Ya en la segunda mitad, sólo seis minutos pasaron para que Cristiano Ronaldo rompiera el 0 y alejara a su equipo en el global, el cual estaba 4-1 en ese momento. Cuatro goles era los que tenía que convertir ahora el local. El uruguayo Edison Cavani lo intentó, con el 1-1 parcial a los 71’ (cinco minutos después de la expulsión por doble amarilla de su compañero Marco Verratti).

El tiempo pasaba y los comandados por Unai Emery no podían hacer nada para acortar la brecha que había sacado el Real Madrid. Ya a los 80’ y con un equipo francés que tenía todos los ojos en ataque y descuidaba la defensa, el visitante rompió definitivamente el partido con el tanto definido por el mediocampista Casemiro: era el 1-2 a favor del merengue y la llave que abriría la puerta de los cuartos de final.

Cerrando el mes de marzo, los blancos lograrían tres victorias consecutivas por la liga española: 1-2 (doblete de Cristiano Ronaldo) versus Eíbar; goleada 6-3 (Vázquez, Cristiano x4 y Asensio) ante Girona; y 0-3 (Bale x2 y Benzema) contra Las Palmas.

La chilena histórica de Cristiano | Foto: Real Madrid C.F.

Próximo objetivo: Juventus

El mes de abril se abrió con un choque de titanes y de equipos que se debían una revancha: el Real Madrid se enfrentaba nuevamente a la Juventus, con el recuerdo intacto de la última final de Champions jugada hasta ese entonces. Esta vez, era el encuentro de ida de los cuartos de final.

Todas las expectativas de un choque que pretendía ser parejo se romperían a los tres minutos del pitido inicial: Cristiano Ronaldo cruzaba su pierna derecha para cruzarle la pelota a un Gianluigi Buffon que no tuvo reacción. 0-1 en Turín para empezar a silenciar al público local. A partir de allí, el equipo local no tuvo muchas oportunidades para empatar y para dominarlo al Real Madrid.

A los 64’ y con un gol que quedará en la historia del fútbol por ser, quizás, uno de los mejores en la carrera del portugués, Cristiano colocaría el 0-2 con una chilena perfecta tras centro de Dani Carvajal. Ya todo se empezaba a acomodarse del lado blanco, pero aún no había terminado el encuentro y todavía había tiempo para algo más: Marcelo, con una corrida habitual cruzando todo el medio campo rival, hizo una pared con Ronaldo y disparó para el 0-3 final. Los de Zidane daban un golpe en Italia y mostraban que iban en busca de la tercera copa consecutiva.

Un gesto: agradecimiento y disculpa a la gente de Juventus que lo aplaudió | Foto: Real Madrid C.F.

Luego de esta victoria importante, llegaría el clásico de Madrid ante el Atlético, en donde el entrenador francés no quiso ceder mucho lugar y colocó un equipo variado entre titulares y suplentes: fue 1-1 en el Santiago Bernabéu, con gol de Cristiano.

La calma que antecede a la tormenta

Llegaría rápidamente, a la semana siguiente, el cruce de vuelta de la Liga de Campeones. Con un Real Madrid con un envión anímico muy positivo pero con un aura de confianza que se traduciría negativamente en el estadio ubicado en El Paseo de la Castellana.

La noche ya se oscurecía con el 0-1 de Mario Mandzukic a los dos minutos de juego. Con una continuidad en donde el local parecía que no había entrado a la cancha, Juventus siguió buscando el 0-2, que llegó a los 37’, nuevamente en los pies del delantero croata. En la segunda parte, nada cambió y estaba más cerca el 0-3 que el 1-2 del Real Madrid para calmar la situación. Blaise Matuidi llegó al objetivo que parecía difícil de conseguir por cómo se había dado el primer encuentro y sin contar con el argentino Paulo Dybala, expulsado en Italia: tercer gol, empate en el global y con muchas chances de pasar de ronda.

Benatia empuja desde atrás a Vázquez | Foto: Real Madrid C.F.

Sin embargo, sobre el cierre del partido, con 120 minutos jugados, con el cansancio a cuestas, el árbitro inglés Oliver vio penal a Lucas Vázquez cuando Cristiano le bajó un centro de Toni Kroos. Benatia lo lleva por delante en el intento de quitarle el balón y el penal fue cobrado. Entre los disturbios sucedidos tras esta decisión arbitral, el portero italiano Buffon fue expulsado, generando que tuviese que entrar el suplente Szczesny (por Higuaín).

Buffon se va expulsado | Foto: Real Madrid C.F.

Allí estaba nuevamente él, marcado para hacer historia, para estar en cada momento importante y decisivo del Real Madrid, para hacerse cargo de una situación que lo colocaba en el centro de las miradas deportivas de todo el mundo. Frialdad, puntería y habilidad se combinaron para que Cristiano Ronaldo ponga el 1-3 y le dé a su equipo el pase a las semifinales.

La definición y el pase a semifinales | Foto: Real Madrid C.F.

Volvería al ruego liguero con dos encuentros antes de saber el próximo rival de la Liga de Campeones. Victoria ante el Málaga por 1-2, con goles de Casemiro e Isco, y empate en uno (Cristiano Ronaldo) contra el Athletic Club de Bilbao.

Bayern Munich, un viejo conocido

En el camino de la defensa del título continental, el sorteo nuevamente dejaría al Real Madrid ante un equipo que iba en busca del triplete: Bayern Munich ya era campeón de Liga, de la Copa alemana y quería el pase a la final de la Champions.

Marcelo empata el encuentro | Foto: Real Madrid C.F.

Como si jugar con público visitante haría crecer el ímpetu de este equipo, los de Zidane nuevamente dominaron en su visita a Munich, consiguiendo un triunfo por 1-2 luego de una remontada, ya que Joshua Kimmich, el joven lateral, tras asistencia del ex merengue James Rodríguez, pondría el 1-0.

El brasileño Marcelo, sobre el cierre del primer tiempo (44’) y Marco Asensio, a los 57’, darían vuelta el resultado para irse a casa con un triunfo ajustado pero más que importante a la hora de pensar en la vuelta.

Sin mucho tiempo para pensar y con un obvio recambio en el equipo titular, la jornada 35 de LaLiga llegaría con triunfo ante el Leganés por 2-1, Bale y Borja Mayoral como los goleadores del juego.

Sin sobresaltos a la final

En un partido que se empezó sufriendo por el rápido gol visitante (otra vez el joven lateral Kimmich superaría a Keylor Navas), el Real Madrid supo controlar tanto la pelota como el juego en general, convirtiendo en momentos importantes y no dejando chances a un rival que luchó hasta los últimos minutos.

Benzema era el encargado de los goles en la vuelta | Foto: Real Madrid C.F.

Esta vez, el que se hizo cargo de romper el juego y alargar la diferencia en el marcador fue el francés Benzema: primero, rápidamente tras el gol alemán, empataría 1-1 a los 11’ y, luego en el arranque del segundo tiempo, a los 46’, para el 2-1. Minutos más tarde, el colombiano James Rodríguez igualaría el tanteador 2-2 con su gol a los 63’.

Con la cabeza puesta en una nueva final de Champions y con un recambio necesario para llegar de la mejor manera a ese choque, los cuatro encuentros que prosiguieron no fueron con la versión más conocida del equipo: ante el clásico rival, el FC Barcelona, fue 2-2 (Cristiano y Bale, los goles); 2-3 caída contra Sevilla (Mayoral y Ramos); goleada 6-0 frente al Celta de Vigo (Bale x2, Isco, Kroos, Hakimi y Gómez en propia puerta); y otro 2-2, esta vez ante Villarreal (Bale y Ronaldo).

Kiev se vistió de fiesta | Foto: Real Madrid C.F.

Liverpool: Gareth Bale se convierte en héroe de la final

La defensa del título por tercera vez consecutiva y la intención de sumar la decimotercera en las vitrinas madridistas estaba sólo a un paso de concretarse luego de haber enfrentado en las instancias anteriores a los campeones de cada región en la que el fútbol es dominante: PSG, campeón de Francia; Juventus, campeón de Italia; y Bayern Munich, campeón de Alemania.

La lesión inesperada de Salah | Foto: Real Madrid C.F.

A pesar de todas las expectativas que se tenían, las especulaciones y todo lo que ronda durante las semanas y horas previas a una final de esta talla, lo sucedido durante los noventa minutos nadie se lo imaginó: primero, que en menos de 40’ el encuentro tenga afuera por lesión a dos de los mejores jugadores de la cancha como lo eran Mohamed Salah en Liverpool y Dani Carvajal en Real Madrid.

Benzema, luego de adelantar a su equipo | Foto: Real Madrid C.F.

Segundo y más importante, que los goles convertidos se hayan dado como se dieron: Benzema, en una avivada de un jugador que está atento a todo, todo el tiempo, supo poner el pie en el momento preciso que el arquero Loris Karius intentó salir por abajo con su mano. Era el 1-0 merengue en 51’. Con el rápido empate inglés (Sadio Mané a los 55’), el que apareció fue el galés Bale, desde el banco de suplentes para convertir por duplicado (con una chilena de película y tras un remate que Karius no pudo detener) y darle a su equipo la tan ansiada Champions League número trece.

Bale, el dueño de la final | Foto: Real Madrid C.F.

De esta manera, con festejos por todo Madrid y el mundo, el conjunto blanco cerraría una temporada 2017/2018 excelente y con los objetivos cumplidos, dándole paso al Mundial de Rusia 2018 que se avecinaba.

Cierre de un ciclo ganador

os partidos por la International Champions Cup, ese torneo amistoso en el que los mejores equipos del mundo lo juegan en la previa del comienzo de la temporada como preparación, llegaría en un momento de salidas importantes para el Real Madrid. Cristiano Ronaldo diría adiós, cerrando nuevo años de gloria: 451 en 438 partidos oficiales y con la obtención de cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España, a ellos sumado cuatro Balones de Oro, tres Botas de Oro, dos Premios The Best, tres Premios al Mejor Jugador de la UEFA y tres Trofeos Pichichi.

La salida de Zinedine Zidane | Foto: Real Madrid C.F.

Por otro lado, ya no estaría en el banquillo el francés Zinedine Zidane, quien también marcó una época en el poco tiempo que estuvo como entrenador: tres Copas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga y una Supercopa de España. El ex mediocampista sería reemplazado por un ex portero: Julen Lopetegui, quien recientemente había sido relegado de su cargo como DT de la Selección Española.

La llega de Lopetegui entre escándolos | Foto: Real Madrid C.F.

Cuatro amistosos que dejaron buena cara

En la pretemporada post mundial, el Real Madrid mostró un versión favorable a pesar de las salidas, las incorporaciones (entre ellas, Thibaut Courtois, Mariano Díaz y Álvaro Odriozola) y, sobretodo, el nuevo director técnico que traía su forma y manera de jugar los partidos.

Por la International Champions Cup, obtuvo una derrota 2-1 ante el Manchester United (gol de Benzema) y dos triunfos, 3-1 versus Juventus (Bale y Asensio x2) y ante 2-1 Roma (nuevamente Asensio y Bale). Luego, en un amistoso por el Trofeo Bernabéu ante el Milan, se conseguiría un triunfo 3-1, con tantos de Benzema, Bale y Mayoral.

El Trofeo Bernabéu se quedó en casa | Foto: Real Madrid C.F.

Primera prueba para Lopetegui

En el primer encuentro oficial que le tocaría dirigir al nuevo entrenador merengue, las cosas no salieron como se pretendía: por la Supercopa de Europa, el Real Madrid chocaría ante el Atlético de Madrid.

Otra vez fue sorprendido el equipo merengue al comienzo del choque: Diego Costa rompería el 0 al minuto de juego. 1-0 para los del argentino “Cholo” Simeone. A los 27’, Benzema sería quien empardaría las cosas 1-1.

Durante el segundo tiempo, el Real Madrid dominaría el balón y conseguiría el triunfo parcial tras el gol de penal de su capitán Sergio Ramos a los 63’. Sin embargo, en la agonía, nuevamente el español Costa sería el verdugo para el 2-2.

El envión anímico del empate y algunas dudas de los de Lopetegui harían que la prórroga fuese manejada en su totalidad por el Atlético, equipo que no jugó bien pero que hizo lo importante: aprovechar las oportunidades y convertir los goles. Saúl y Koke serían los encargados de cerrar el 2-4.

Caída ante el Atlético por la Supercopa | Foto: Atlético de Madrid

Comienzo de Liga y de Champions esperanzadores

El arranque de un nuevo torneo local sería con buenos augurios ya que se conseguirían tres triunfos y un empate: 2-0 versus Getafe (Carvajal y Bale); 1-4 ante Girona (Benzema x2, Bale y Ramos); 4-1 contra Leganés (Benzema x2, Bale y Ramos); y 1-1 versus Athletic Club (Isco).

Por el lago del campeonato internacional, en donde el Real Madrid compartiría grupo con la Roma italiana, el CSKA Moscú ruso y el Plzen checo. El primero de estos choques, ante los italianos se dio a mediados del mes de septiembre, con un triunfo claro por 3-0, con tantos de Isco, Bale y Mariano.

Recaída y cambio de entrenador

El segundo semestre de este 2018 tendría una cantidad de tropiezos que detonarían la salida rápida de Lopetegui.

A pesar de la victoria liguera ante el Espanyol por 1-0 (Asensio), siguieron cinco partidos sin sumar de a tres: 0-3 vs. Sevilla, 0-0 vs. Atlético de Madrid, 0-1 vs. CSKA Moscú (en el segundo partido del grupo de Champions), 0-1 vs. Alavés y 1-2 vs. Levante (Marcelo).

Aunque se obtuvo un triunfo duro pero importante ante el Plzen por 2-1 (Benzema y Marcelo) correspondiente al tercer encuentro de la Liga de Campeones, la caída por 1-5 (Marcelo) ante el Barcelona generó la salida del entrenador.

Dura caída del Real Madrid vs. Barcelona | Foto: Real Madrid C.F.

Nueva etapa: Santiago Solari al mando

Con la subida, primero como interino y luego confirmado como entrenador del primer equipo, de Santiago Solari, el Real Madrid comenzaría una nueva etapa y se notaría en los primeros partidos al mando del argentino.

Por los 1/16 de final de la Copa del Rey, primer paso del equipo en este torneo durante esta temporada 2018/2019, los blancos conseguirían una goleada 4-0 (Benzema, Asensio, Odriozola y Cristo) ante el Melilla.

Primer partido interino de Solari | Foto: Real Madrid C.F.

Días más tarde, ya en el mes de noviembre, se consiguió una victoria por 2-0 ante el Valladolid (Vinicius Junior y Ramos), por la jornada 11 de LaLiga. En el cuarto encuentro de la fase de grupos de la Champions, los españoles viajarían a República Checa para golear 0-5 al Plzen: Benzema x2, Bale, Casemiro y Kroos.

En dos partidos consecutivos por la liga pero con un parate de más de una semana en el medio, se triunfó 2-4 (Benzema, Ramos, Dani Ceballos y Cabral en contra) contra el Celta de Vigo pero se cayó 3-0 ante el Eibar.

El próximo viaje sería a Italia, más precisamente a su capital, Roma: el equipo local recibiría en el Estadio Olímpico al Real Madrid con ganas de revancha pero no pudo lograrlo, ya que los de Solari lo superaron ampliamente con un 0-2, tantos de Bale y Vázquez.

Ya en el mes de diciembre, tres partidos ganados consecutivamente se darían luego de aquel partido de la Liga de Campeones: 2-0 vs. Valencia (Vázquez y Wass en contra) por Liga; 6-1 vs. Melilla (Asensio x2, Isco x2, Vinicius Jr. y Sánchez) por Copa del Rey, con global de 10-1; y 0-1 (Bale) vs. Huesca, también por Liga.

Con la clasificación y el primer puesto asegurados y la rotación planteada por Solari, los madridistas caerían por 0-3 en su visita a Rusia, por el último partido de la fase de grupos ante el CSKA Moscú.

Por último, en el cierre liguero durante este 2018, se consiguiría la victoria por 1-0 (Benzema) ante el Rayo Vallecano.

Modric junto a su primer balón de oro | Foto: Real Madrid C.F.

Cierre de año con nuevo trofeo en las vitrinas

Finalizando el año 2018 y para darle un cierre casi perfecto a la temporada 2017/2018 tras haber ganado la Champions League (y un nuevo Balón de Oro, esta vez para el croata Luka Modric), quedaba defender el título de campeones del mundo. Y así lo hizo el Real Madrid.

En la ciudad de Abu Dabi​, capital de los Emiratos Árabes Unidos, se le ganaría 1-3 (triplete de Bale) al Kashima Antlers por las semifinales del Mundial de Clubes, mientras que en la final, llegaría el Al-Ain local, equipo que había vencido a River Plate de argentina: goleada 4-1 (Modric, Marco Llorente, Ramos y Nader en propia puerta) a favor de los de Solari y una nueva copa viajaba a Madrid.

Ya con el año terminado, el Real Madrid ya conoce a sus próximos rivales tanto en Liga, como en Copa del Rey y en los octavos de final de la Champions League: los primeros días de enero jugará sus primeros partidos de liga española contra Villarreal y Real Sociedad; por la copa de la Liga ante Leganés; y por Liga de Campeones versus ante el Ajax holandés, ya en el mes de febrero.