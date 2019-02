El Granada CF, reforzado "como quería", seguirá "luchando" sin conformarse

El director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio, y el gerente deportivo, Fran Sánchez, han hecho balance este martes de la situación del club tras el mercado de fichajes de invierno en el marco de un encuentro informativo con la prensa granadina, como ya hicieran tras el mercado veraniego, como un ejercicio de "transparencia" para hablar de la realidad del club granadino. Ambos han estado acompañados por la directora de comunicación, Paula de la Peña, y por el consejero del club, Pepe Macanás. En el Granada CF están "satisfechos" con los refuerzos que han realizado este invierno porque han sido como querían, es decir, el perfil de jugadores que pretendían, y porque el objetivo era "mantener el bloque de jugadores que han llevado al liderato" y poner en valor su trabajo y el del cuerpo técnico. "No nos conformamos, vamos a seguir peleando y luchando. Tenemos que disfrutar de los buenos momentos", ha asegurado Fernández Monterrubio.

Las incorporaciones de Bernardo Cruz y de Dani Ojeda fueron "rápidas", mientras que la de Ramón Azeez se retrasó "más de lo previsto", pero era un fichaje que el Granada CF quería hacer, "con contrato de larga duración". Después del mercado de invierno, el Granada CF ha incrementado en más de dos millones de euros su tope salarial, que ha pasado de 8,1 millones de euros a 10,5 millones. Monterrubio ha comentado que con el cambio de modelo deportivo, "que tiene un coste para las cuentas", al Granada CF solamente le quedará un jugador del antiguo modelo deportivo. Se trata de Juergen Elitim, que se encuentra cedido en el Marbella, y que es el único que pertenece al fondo de inversión del antiguo propietario Gino Pozzo. Monterrubio ha comentado también que el personal no inscribible, que abarca todo lo que no es la primera plantilla, esto es, el flial, todo el fútbol base, personal técnico, los jugadores cedidos, etc, pasa a tener un impacto del 21% en el coste de la plantilla.

El directo general ha detallado que el aumento en el coste del límite de la plantilla se ha debido a tres factores: "patrocinio y publicidad; recuperación de dinero de pleitos y otros asuntos y la solicitud de mecanismos de formación y solidaridad de jugadores del club". Monterrubio ha afirmado que los derechos de formación y solidaridad "si no se reclaman, no se recuperan" y ha asegurado que por patrocinio y publicidad ha aumentado la facturación de manera importante con algunas operaciones que se han realizado después del mercado de verano. Además, "se ha recuperado cantidades del dinero que debía Energy King". Pero el Granada CF no cuenta áun con patrocinador principal porque aunque tiene propuestas, no le satisfacen. "No vamos a poner en el pecho de nuestra camiseta a cualquier precio. No se descarta patrocinador esta temporada, seguimos negociando tres líneas abiertas que hay en este momento. Poner patrocinador en la camiseta es fácil, pero a cualquier precio no", ha indicado

Monterrubio ha reiterado que, a nivel deportivo, el Granada CF "seguirá luchando" y que no se conforma pero no va a cambiar "la línea marcado en verano" y es que va "paso a paso, compitiendo cada partido como si fuera el último". "Así seguiremos más cerca de los objetivos propuestos", ha indicado el director general.

Fran Sánchez, por su parte, ha destacado la "dificultad" y el "mérito" de lo conseguido por el Granada CF hasta ahora. Ha comentado las tres incorporaciones, Bernardo, Ojeda y Azeez, y la baja de Pablo Vázquez. De Azeez ha dicho que era un jugador que tenían ya controlado desde principios de la temporada y que tiene un perfil 'box to box' que encaja "a la perfección" en el equipo.

También ha informado Fran Sánchez de los fichajes del Recreativo Granada, que ha hecho dos: Viedma y Carlos Garrido, más la incorporación de Cambil, que con el acuerdo de filialidad con el Huétor Vega y la disputa de más de diez partidos pasa a ser jugador del Recreativo. "El filial empezó la temporada exitosa en una categoría complicada como la Segunda B, pero ahora está en un momento difícil. Tenemos plena confianza en que van a sacar la situación hacia adelante", ha apuntado. En el filial han causado baja Zixiang Wang y Franklin Navarro y se le ha rescindido el contrato a Sergio Galeano.

El Granada CF Femenino también se ha reforzado en este mercado invernal con Raquel Morcillo, mientras que ha sido baja Yael Oviedo. Fran Sánchez ha querido felicitar a las jugadores del equipo femenino porque son "un grupo unido", que van segundas clasificadas y luchando por el ascenso. "Las felicito por su gran labor", ha indicado.

Durante el encuentro informativo se le han preguntado el motivo por el que el Granada CF no se ha reforzado en la delantera. Fran Sánchez ha dicho que todos los jugadores de arriba del equipo "han anotado gol" y tienen "polivalencia", por lo que cree que se tiene que poner "en valor" a esos jugadores y aprovechar tanto la polivalencia como sus estados de forma. Fran Sánchez ha reconocido que ha habido jugadores que han "mostrado interés" por llegar al Granada CF, pero no lo han considerado oportuno porque "los 44 puntos conseguidos loas han dado los jugadores que hay hasta ahora y confiamos en ellos".

Con el trabajo de Diego Martínez y su cuerpo técnico, los dirigentes están "muy satisfechos". "Es una maravilla y una gozada verlos trabajar. Están mañana y tarde trabajando", ha destacado Fran Sánchez. El gerente deportivo ha reconocido que hablarán "próximamente" con Diego Martínez para tratar su renovación, pero que "ahora la prioridad es el día a día" y no quieren "desviar la atención".

Cuestionados por la asistencia al estadio Nuevo Los Cármenes, tanto Monterrubio como Fran Sánchez han comentado que no se conforman y quieren que el estadio se llene. También ha pedido lo mismo Pepe Macanás. "Vamos a seguir trabajando para que haya más asistencia. Es un punto que se trata cada dos semanas. Queremos atraer a la mayor gente posible a nuestro estadio", ha dicho Monterrubio, quien ha indicado también que "el gratis no existe" porque sería "devaluar el producto" y, además, el club quiere "premiar la fidelidad de los abonados".

Respecto a la siguiente fase de la Ciudad Deportiva, Monterrubio ha comentado que hay "un estudio de detalle en exposición pública y vence en los próximos días", y que lo que en un principio se quería hacer, ahora no y varía "en cuestiones técnicas, no tangibles". Así, la idea sigue siendo contar con "dos campos de césped artificial, con una grada, un edificio para el fútbol base y una residencia, iluminación para los campos y un aparcamiento". "Se pretende que el fútbol base esté aquí", ha apuntado.

Sobre el estado y posible vuelta de Fran Rico, Monterrubio ha dicho que sigue con su recuperación , que trabaja "de lunes a domingo" y que no tienen fecha concreta para su vuelta porque no se marcan plazos y no quieren presión. Fran Sánchez ha comentado que están "esperanzados" con Fran Rico, que trabaja "duro" para volver a competir y que tiene "mucha ilusión por jugar" y "devolver al Granada todo lo que le ha dado". Ambos dirigentes han destacado el papel de Fran Rico dentro del vestuario, como un capitán más de la plantilla. "Está aportando su experiencia y es muy importante para la plantilla y para el cuerpo técnico", finalizado Fran Sánchez.