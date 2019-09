Dani Barrio salva un punto para un rácano Numancia

Poco fútbol desplegó el Numancia en Almendralejo. Poco, por no decir nada. Los sorianos no tuvieron el día en ataque. Prueba de ello es que Casto no tuvo que intervenir en todo el encuentro ya que ninguna de las pocas intentonas numantinas encontró portería rival. Sin embargo, Dani Barrio se erigió en el héroe del equipo de Luis Carrión y salvó las acometidas de un Extremadura que hizo las cosas bien pero al que le faltó acierto rematador. Iván Calero y Carlos Gutiérrez dejaron a su equipo con nueve al ver la doble amarilla en los minutos finales. Los visitantes tiraron de oficio para ralentizar el ritmo de juego en esos instantes y poder rascar un punto que, tras lo visto sobre el césped, sabe muy bien para sus intereses.

Repetía convocatoria Luis Carrión. Con las bajas de Zlatanovic por compromisos internacionales y los lesionados Albiach, Admonio y Adri Castellano, el técnico catalán también alineó a los mismos once que consiguieron la primera victoria frente al Mirandés. Sin embargo, la efectividad del equipo no fue la misma. Moha no tuvo el día, aunque no se puede decir que no lo intentó. Alain Oyarzun no participó todo lo que debiera haberlo hecho y Otegui y Ledes estuvieron más que discretos. Pero cuando no puedes ganar un partido, lo importante es no perderlo, y de eso se encargó Dani Barrio. El guardameta asturiano estuvo acertado bajo palos y desbarató las acometidas locales con solvencia para dar a su equipo un muy buen punto.

Respeto al inicio

La primera parte empezó como suelen hacerlo muchos partidos en este inicio de temporada de la Liga SmartBank, con minutos de tanteo y timidez de ambos equipos. Con el paso de los minutos, el Extremadura fue sintiéndose más cómodo sobre el verde y el Numancia echándose atrás para conservar el empate. Pardo tuvo la primera en un cabezazo tras jugada ensayada que no encontró rematador.

Kike Márquez volvió a probarlo con la testa pero el esférico acabó en las manos de Dani Barrio. El Numancia no llegó a la portería contraria en la primera mitad más que con alguna jugada de estrategia. Calero tuvo el intento más claro de los de Carrión con un disparo que no encontró portería tras un córner.

Los mejores minutos del Extremadura en la segunda parte

Tras el paso por vestuarios, los extremeños gozaron de las mejores ocasiones del encuentro, pero se toparon con un acertado Dani Barrio. Nono probó fortuna con un disparo desde fuera del área ajustado que desvió el portero a córner. Álex López lo intentó hasta en tres ocasiones pero en dos de ellas vio cómo Dani Barrio realizaba muy buenas intervenciones y en la tercera no encontraría portería. El paso de los minutos impacientaba a la afición local, sabedores de que la superioridad en el juego de su equipo no se reflejaba en elmarcador.

Los visitantes únicamente tuvieron la oportunidad de gol en botas de Marc Mateu que tras una gran combinación mandaba la volea excesivamente cruzada. Los minutos postreros sirvieron para que el Numancia se quedara con dos jugadores menos. Primero, Calero era expulsado por doble amarilla tras tocar el balón con la mano. Y ya en el descuento, Carlos Gutiérrez veía también la segunda tarjeta por un juego peligroso. Pese a todo, los hombres de Carrión supieron tirar de oficio para evitar la continuidad en el juego que hubiera dado ventaja al Extremadura y llevarse un valioso punto.

Con el empate, el Numancia se queda con cuatro puntos en el centro de la tabla. La próxima jornada los de Luis Carrión recibirán a Huesca en Los Pajaritos. Por su parte, el Extremadura sigue sin ganar en este inicio de Liga SmartBank, aunque con las sensaciones mejoradas.