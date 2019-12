La adaptación de las nuevas caras del Real Madrid 2019-20

En este reportaje trataré de contar las historias que los nuevos fichajes del Real Madrid han vivido a lo largo de estos comienzos de temporada. Son seis nuevos nombres a los que se ha inscrito en las filas del conjunto blanco, y es que cada uno de ellos ha escrito diferentes capítulos dentro del libro de historia del madridismo. La adaptación de un nuevo jugador dentro de un nuevo club es como cambiarse de colegio sin conocer a nadie, un momento muy complicado.

Los seis jugadores que el Real Madrid fichó en el mercado estival fueron: Eden Hazard, Rodrygo Goes, Ferland Mendy, Éder Militao, Luka Jovic y Alphonse Areola. Unos antes que otros, pero todos con la misma importancia. Dentro del club, todos fueron recibidos con gran entusiasmo y en sus presentaciones, el Santiago Bernabéu estaba repleto de aficionados merengues. El equipo de Zidane venía de pasar una crisis monumental, y estos seis futbolistas serían los encargados de darle la vuelta a la historia y revertir la situación. El caso es que la llegada de estos ha surtido efecto, y la actual campaña está marcada por sensaciones positivas generalizadas. Algunos han tenido más oportunidades para demostrar sus habilidades, y otros van a tener que esperar su momento. A continuación, voy a explicar la adaptación de las nuevas del Real Madrid 2019-20:

Hazard se denominó como el galáctico

Los rumores en mayo de 2019 en los despachos del Real Madrid por Hazard empezaron a hacerse fuertes. Mientras trascurrían los días, el fichaje del belga por el cuadro merengue se empezó a dar por hecho. Y así fue. Su traspaso se hizo oficial, y éste llenó el Santiago Bernabéu en su presentación. Se dijo que sería el nuevo Cristiano Ronaldo, y por ello, le asignaron el dorsal ‘7’.

Sus inicios dentro del Real Madrid se darían en los partidos de pretemporada, donde no logró destacar. Se conformó con un gol, frente al Salzburgo, y con ello finiquitó sus comienzos dentro del club. La temporada arrancó, y las esperanzas del madridismo en él seguían en pie e intactas. En los primeros partidos de Liga y Champions, su nivel no terminaba de convencer en la casa blanca, aunque el arrepentimiento de su fichaje no se terminó de pronunciar. El caso es que en este curso ha disputado 13 partidos, y tan solo ha marcado un gol (frente al Granada), datos que saben a poco teniendo en cuenta el desembolso económico realizado por la institución blanca. Pero las apariencias engañan, en los dos últimos meses, Hazard ha formado una dupla con Benzema indestructible.

Hazard celebra su primer gol con la camiseta del Real Madrid vs. Granada | Foto: www.realmadrid.com

El belga ha sacado la garra que el Bernabéu quería conocer, aquel jugador que llamó la atención en Londres, y que Florentino negoció con un resultado beneficioso. Frente al Alavés cayó lesionado, y eso es lo que le ha propiciado que su racha se frene en seco. Se perdió el Clásico, uno de los duelos más claves del año, y desde Chamartín, se piensa que pudo haber sido fundamental para romper aquel empate.

Rodrygo, el mejor experimento del verano

Rodrygo Goes llegó al Real Madrid en verano, con apenas 17 años de edad. Recaló en Valdebebas como una incógnita. En otras palabras, no se sabía con certeza si su talento funcionaría dentro del conjunto blanco. Su primera oportunidad la tuvo con el primer equipo en la pretemporada, frente al Bayern. Aquí ya dio pruebas de lo que está hecho, marcando un gran gol de falta directa. Aun así, este examen previo no fue suficiente para inscribirlo dentro del Real Madrid y se vio relegado al Castilla de Raúl González.

Bastó con tres actuaciones en el filial blancopara saber que Rodrygo estaba preparado para jugar en el proyecto de Zidane, ya que su superioridad en 2ª B fue de película. Ahora bien, tuvo la posibilidad de estar presente en el primer equipo, y no ha parado de dar motivos de que ese ascenso fue un acierto. En este curso ha disputado 15 partidos y ha podido marcar siete goles. Lo curioso es que cuatro fueron en Champions, la competición que mejor se le da al brasileño.

Mendy fue el pedido acertado de Zidane

Zinedine Zidane estaba convencido de que Ferland Mendy sería el plus perfecto para cubrir la cesión de Reguilón, por lo que el Real Madrid oficializó el fichaje del futbolista galo en verano. Se invirtieron 50 millones muy arriesgados, pero no han jugado una mala pasada. El francés está siendo clave dentro del club, aunque le ha costado ganarse un hueco. Marcelo está perdiendo el hilo de la proyección del Real Madrid frente a la juventud del ex del OL.

En junio regresará Reguilón, y se tendrá que tomar una decisión. Mendy está realizando actuaciones impecables, es un baluarte asombroso, tanto en defensa, como en ataque. En esta temporada ya ha jugado 11 partidos, repartidos en 851 minutos. Está claro que para Zidane es un componente importantísimo, y es que el propio jugador ha demostrado que está capacitado para formar parte de la defensa titular del Real Madrid.

Militao y el progreso son buenos amigos

El Real Madrid contactó con el Oporto para preguntar acerca de aquel joven central que podía jugar tanto en el eje de la zaga, como de lateral. Se llama Éder Militao y Florentino desembolsó 50 millones de euros en su fichaje. No tardó en debutar con los de Zidane y se le pudo ver en los partidos de pretemporada. Demostró que no se había acostumbrado aún al juego que el conjunto blanco despliega, y cometió errores.

Fuente: www.realmadrid.com

El técnico francés no se ha rendido, y le ha dado minutos para que congenie con el resto del equipo. Esta estrategia de Zizou ha tenido un resultado positivo, y es que el joven brasileño juega cada vez mejor. Tan solo ha podido vestir la camiseta blanca durante 485 minutos, pero lo importante es que su progreso está siendo ascendente.

Jovic no termina de encajar en el proyecto

Luka Jovic fue el jugador que más sorprendió en la temporada 2018-19 en toda Europa. Militaba en el Eintracht de Frankfurt y se convirtió en la revelación más famosa de los últimos años por su gran cantidad de goles.

Al Real Madrid, tras la marcha de Cristiano Ronaldo, le faltaba un futbolista que tuviese un cañón en la bota. Los ojos de Florentino se posaron sobre el atacante serbio y se firmó su traspaso. Fueron 60 millones de euros los que volaron de la cartilla del conjunto madridista, y, por ahora, los peores aprovechados. Benzema está muy por encima del nivel actual de Jovic y esto ha permitido que el nueve serbio permanezca a menudo en el banquillo. En los minutos que ha tenido, no ha demostrado nada de lo que en la pasada campaña enseñó. Un cambio radical que dentro del madridismo no se entiende. Ha estado presente en 13 partidos, pero tan solo ha disfrutado de 405 minutos.

Areola, el regalo sorpresa del mercado

Alphonse Areola iba a reanudar su temporada 2019-20 como portero titular del PSG, sin ningún tipo de rumor en su mente. Una decisión de última hora dentro del Real Madrid le iba a cambiar la vida por completo. Entre tanta prisa, Keylor Navas decidió fichar por el PSG, y Florentino reaccionó trayendo a Areola en calidad de cedido, una especie de intercambio o trueque.

Foto: www.realmadrid.com

El guardameta francés llegó a las filas del Real Madrid sabiendo que su rol sería suplir a Courtois, y así está siendo. En la Liga ha tenido tres apariciones y en Champions dos, un total de 404 minutos. Las sensaciones que ha transmitido a los despachos de Concha Espina han sido positivas, y eso le ha permitido ganarse el cariño de la afición madridista. Para Zidane, la importancia de Areola es mayor de lo que se presumía, y seguirá contando con él.