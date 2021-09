Diego Martínez: "Va a ser un partido completamente distinto"

Alex Huerta ha comparecido hoy ante los medios para hablar del choque que enfrentará al CD Numancia con el Terrassa FC en el Olímpico de Tarrasa. La victoria es muy importante para seguir acumulando puntos y continuar con la racha ganadora.

Un partido distinto

Diego Martínez tiene una cosa clara, y es que el partido del domingo no va a tener nada que ver con los dos encuentros anteriores: "Es otro contexto y otro rival, va a ser un partido completamente distinto al anterior". Además, a casi todos los equipos les cuesta más ganar fuera de casa que en su feudo, y ese es el caso del equipo soriano, algo que su entrenador quiere cambiar, el cual ha dicho que "los puntos fuera de casa valen lo mismo que los de casa, por lo que ganar fuera de casa es muy importante en esta categoría".

El último y único partido que el Numancia ha jugado fuera no salió muy bien, ya que los de Diego Martínez perdieron por 1-0 contra el Espanyol "B". "No va a tener mucho que ver este partido con el del Espanyol B. El rival de este finde semana es un equipo fuerte y experimentado".

Algo que no preocupa al entrenador numantino es el Olímpico de Tarrasa, un campo de hierba artificial, pero no el único del grupo 3. "El campo es estrecho y artificial. A lo largo de esta semana hemos ido preparando el encuentro para jugar en ese campo", contestó Siego Martínez. No solo se preparó esta semana, ya que "en la pretemporada hemos ido jugando en diferentes situaciones para que los jugadores se acostumbren a estos cambios".

Ante la titularidad de Cotán en el partido anterior, Diego Martínez ha asegurado que "Mateo y Cotán son dos jugadores que tienen mucho nivel y hay competencia en esa posición cuando jugamos con doble pivote. Quisimos tener más continuidad y más pase al pie que contra el Espanyol. Son jugadores muy completos que lo hacen muy bien, los cuales tienen características distintas".

Para este encuentro no hay bajas, algo que alegra al técnico y que espera que esta situación se de mucho a lo largo de la temporada.