Ancelotti: "Ha sido una temporada increíble"

Carlo Ancelotti sabía que retornaba al Real Madrid para ser campeón, y vaya si lo consiguió. De la mano del entrenador italiano, los ‘Merengues’ festejaron LaLiga hace solo unas semanas y este sábado levantaron por decimocuarta ocasión la UEFA Champions League, aumentando todavía más la diferencia del Madrid en esta competición.

Luego del triunfo ante Liverpool, Ancelotti habló con la prensa y comentó lo que sintió al levantar su cuarto trofeo europeo: “Esta Copa de Europa ha sido la más difícil. Nos ha ayudado el hecho de que se pensara que no se podía ganar y eso ha dado al equipo compromiso, confianza y lucha. Hemos creado un buen ambiente. Las calidades individuales han marcado la diferencia. Nos hemos merecido ganar esta competición. Desde octavos hasta la final hemos sufrido mucho, pero no nos hemos rendido”.

“Hemos gestionado muy bien el partido. La llave era darle profundidad a la delantera. Los cuatro atrás han jugado muy bien porque el Liverpool no ha metido balones a la espalda. Cuando ellos han bajado la presión, hemos manejado mejor el partido. El Liverpool no ha perdido muchos partidos esta temporada”, comentó el italiano sobre la estrategia para esta final.

Esta edición del torneo fue muy especial para el Real Madrid, con varias remontadas épicas de un equipo que supo siempre sacar el carácter que se necesita para ser campeón de Europa: “Es más fácil ganar la Champions con el Real Madrid que con otro equipo por la historia y el compromiso con la afición. Es una afición especial y que nace desde que son niños. La estructura del club hace que sea especial. Me hace feliz ganar las cuatro Champions, pero más feliz me hace mi vuelta a Madrid. Hemos hecho una temporada espectacular. Nunca le dejaré de agradecer al presidente, a José Ángel y a los jugadores el buen ambiente que han creado”.

“Me quedo con el buen ambiente que hemos tenido. Es complicado ser capaz de conseguir este tipo de ambiente porque a veces hay egos o porque hay jugadores que no juegan y se quejan. Me quedo con la facilidad de entrenar a este equipo y la tranquilidad de este vestuario a la hora de preparar este partido, ya que se ha retrasado. En ese momento, los jugadores estaban calmados y confiados. La confianza te llega por la historia de este club. Son ocho finales seguidas ganando y es muy raro porque la Champions es muy competida e igualada”, agregó Ancelotti.

"Yo te llevo a la final, tú la ganas"

Consultado sobre su regreso, el míster reconoció que “volver a Madrid ha sido un gran éxito y es verdad que en este momento no he pensado en los títulos que he ganado. Agradezco el apoyo de la afición. A Courtois le he dicho que yo le llevo a la final, pero después la ganas tú y lo ha hecho. No se puede decir no al Real Madrid”.

Previo a la final, Carlo Ancelotti y una charla con Courtois | Foto: UEFA

Justamente, hablando de figuras de la jornada, Vinicius Jr. fue uno de los héroes gracias al gol que marcó y que significó el triunfo del Madrid: “En la única cosa que he ayudado a Vini Jr. ha sido en la confianza. Él ha mejorado en la eficacia frente a la portería, en el resto sigue igual, como en el regate. Es muy eficaz en ese apartado. Tienes que tomar tu tiempo y ser frío. Benzema le ha ayudado y la confianza del Madrid también. Ha puesto hoy la guinda al pastel y no podía terminar la temporada de la mejor manera”.

Por último, Ancelotti habló sobre los próximos objetivos para esta plantilla: “El objetivo es irme de vacaciones y después empezar la próxima temporada. Hay que disfrutar de este momento porque ha sido una temporada increíble. No me pensaba esto. Tener este éxito y haber ganado tres títulos: Supercopa, Liga y Champions", concluyó el técnico.