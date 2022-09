El Sevilla FC en números rojos

Los máximos dirigentes del Sevilla FC y con ello la zona noble del Pizjuán, sabe que la economía del club esta atravesando un momento delicado. El conjunto sevillano no ha podido acometer grandes fichajes y se le ha puesto unos limites muy rígidos a Monchi de cara a poder fichar en este pasado verano. Con un déficit de 20 millones de euros, el Sevilla FC presentará deudas y no podrá repartir dividendos entre sus accionistas ni acometer mejoras.

Una situación que afecta a todos y a todo

Los números que van a presentar en la próxima junta de accionistas servirán para despejar algunas dudas y explicar por qué se han tomado algunas acciones y no otras. Monchi, máximo responsable del área de fichajes, en el acto de Fieles de Nervión dejaba claro que aún sin empezar el mercado, para él iba a ser complicado y lo reflejo con unas palabras en las que dejaba ver que aunque la cosa pintase muy oscura, confiásemos en él y en el proyecto, que nunca dejásemos de creer. Sin embargo, la realidad no tiene nada que ver con esas declaraciones del "León de San Fernando".

Fieles de Nervión 2022 / Foto vía: Marca

Las consecuencias de esta situación

Que el Sevilla FC presente pérdidas (sin incluir la operación de Koundé) significa que todo se va a retrasar e incluso algunas operaciones no se van a poder realizar. Este tipo de operaciones son los fichajes de renombre, la potencia para ir al mercado tanto de altas como de bajas e incluso la mejora del Ramón Sánchez-Pizjuán con el Informe Legends como presentador suyo. El Sevilla ante todo esto se ha mostrado a la defensiva y con unas acciones que dejaban entrever que no iban a haber milagros, fichajes que no han llegado, negativas y desinformación sobre el Informe Legends, bandazos de la directiva frente a la afición, incertidumbre con Julen Lopetegui... Un largo etcétera que esta temporada, por desgracia para los sevillistas, no terminaría pronto.

El Sevilla FC se encuentra en una situación de crisis, no sólo en lo deportivo, sino también en lo económico, y quien sabe si esta temporada no será una de transición o un ligero bajón con respecto a las últimas tres donde se lograron los objetivos.