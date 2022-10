Previa Mallorca vs Sevilla: a por la primera victoria con Sampaoli

El Sevilla viaja a la Palma para medirse contra el Mallorca en el encuentro correspondiente a la jornada 9 de LaLiga Santander. El conjunto hispalense busca la segunda victoria de la temporada para salir de los puestos del descenso.

Situación de ambos conjuntos

El Sevilla llega tras mejorar las sensaciones en el partido en Alemania en el que empataron contra el Borussia Dortmund, pero lo tiene muy complicado para clasificarse a los octavos de final. Mientras que en la competición nacional solo ganado un partido y suman ya tres partidos de manera consecutiva sin conocer la victoria. Ahora mismo se encuentran en la posición 18º, es decir en posiciones del descenso con seis puntos en total.

Sampaoli no podrá contar para este partido con las bajas de Fernando, Rekik y el mexicano Corona.

Mientras que el Mallorca suma dos partidos sin ganar tras caer contra el Barcelona por la mínima y sacar un punto en casa del Elche. Este equipo no gana desde el 17 de septiembre, que lo hizo precisamente en casa contra el Almería. Ahora mismo se encuentran 12º con un total de nueve puntos en la clasificación, con tres puntos de ventaja respecto a la zona del descenso.

Muriqi en el último partido contra el Elche. Foto: Getty Images

El entrenador Aguirre no podrá contar con Jaume Costa, Greif y Kadewere por lesión, además de Muriqi, que está sancionado.

Antecedentes

Un total de 74 veces se han enfrentado el Mallorca y el Sevilla con un balance favorable para los de Nervión que ha ganado en 31 ocasiones, mientras que 19 veces ha ganado el Mallorca. Los otros 24 encuentros restantes finalizaron en tablas. Las dos últimas veces que se vieron estos dos equipos las caras acabó en empate y lleva el Sevilla ganando o empatado en los últimos cuatro duelos. La última vez que el Mallorca venció al conjunto hispalense fue en el año 2013.

Declaraciones

Javier Aguirre: "En cuanto a nombres, es un equipo muy fuerte y no hay relación entre la plantilla y los puntos que tiene. Esperemos que no despierten. Los dos partidos con Sampaoli ha tenido enfrente a rivales muy dinámicos y ofensivos. No sé qué nos encontraremos, pero estamos preparados para cualquier escenario. Somos un equipo ordenado y, a excepción del Madrid en los últimos minutos, nuestros rivales nos han generado poco. Espero seguir en una línea ascendente con la pelota", analizó del rival el técnico mexicano.

Sampaoli: La evolución siempre va a estar vinculada a la evolución de los futbolistas, hay una sobrevaloración del entrenador. Tienen que descubrir cómo potenciar situaciones que antes les acomplejaban y que lo disfruten. Los jugadores son los que ejecutan y que tengan la posibilidad de disfrutar los partidos, no de sufrirlos. El Mallorca fue muy duro para el Real Madrid y el Barcelona, y desde su estructura nos puede hacer mucho daño si no generamos solidez futbolística. Los jugadores tienen herramientas y hay que demostrarles que las tienen, detalló el técnico argentino.

Convocatorias

Mallorca: Aún no se ha publicado

Sevilla FC: Bono, Dmitrovic, A. Flores, Jesús Navas, Montiel. Acuña, Telles, Nianzou, Marcao, José Ángel, Kike Salas, Gudelj, Delaney, Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Suso, Papu Gómez, Isco, Januzaj, Lamela, Rafa Mir, En-Nesyri y Dolberg.

Árbitros del partido

Iglesias Villanueva será el encargado de dirigir el partido entre el Mallorca y el Sevilla. Estará acompañado de Jorge Bueno Mateo y Fernando Tresaco Escabosa, mientras que en el VAR se encontrará David Medié Jiménez.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga Santander será disputado el sábado 15 a las 18:30 horas en el Visit Mallorca Estadi este será retransmitido por DAZN.

Posibles onces

Mallorca: Predrag Rajkovic; Martin Valjent, Antonio Raíllo, Copete; Pablo Maffeo, Antonio Sánchez, Idrissu Baba, Íñigo Ruiz de Galarreta, Braian Cufré; Kang in Lee; Ángel Rodríguez.

Sevilla: Yassine Bono; Gonzalo Montiel, Tanguy Nianzou, Marcao, Marcos Acuña; Nemanja Gudelj, Isco Alarcón, Joan Jordán; Óliver Torres, Papu Gómez y Youssef En Nesyry.