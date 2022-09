Previa Sevilla FC vs Atlético de Madrid: a por la victoria tras el parón

El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán acogerá este sábado el encuentro correspondiente a la jornada 7 de LaLiga Santander entre el Sevilla Fútbol Club y el Atlético de Madrid. Los dos equipos quieren y deben volver a la victoria antes de jugar la tercera jornada de la Champions League.

Ambos equipos vuelven tras el parón donde varios jugadores de los dos equipos han jugado con sus selecciones, afortunadamente para los dos conjuntos ninguno de ellos ha resultado lesionado. El Sevilla sigue sin poder contar con Marcao y Tecatito y está con la duda del argentino Acuña. Los colchoneros recuperan a Savic y a Giménez y pierden a Mario Hermoso por sanción.

El Sevilla FC no ha empezado nada bien la temporada. De 8 partidos, tan solo ha ganado un partido, empató tres y en cuatro ocasiones ha caído derrotado. Aunque en la última semana de competición cosechó su única victoria y dos empates en Copenhague y Villarreal, dejando una bastante mejor imagen y esperanzando a los sevillistas más optimistas.

Ivan Rakitic intentando superar a Ter Stegen en el encuentro ante el Barcelona. Fuente: GettyImages

En cambio, el equipo colchonero está montado en una auténtica montaña rusa desde que empezó la competición. De seis partidos de liga, ha ganado tres, empatado uno y perdido dos, ambos en casa ante el Villarreal y en el derbi. En Champions, una victoria agónica ante el Oporto y una derrota en Leverkusen.

Antoine Griezmann celebrando junto a Mario Hermoso el gol de la victoria ante el Oporto en el Metropolitano. Fuente: GettyImages

Declaraciones

Julen Lopetegui, técnico sevillista sobre la mala situación de su equipo: “La única manera de conseguir resultados es creer más que nunca en lo que haces. Tenemos que crecer y mejorar, tenemos un calendario difícil, pero bonito”.

Marcos Acuña se marchó con la concentración argentina con molestias y vuelve tras no jugar ni un minuto: “En Villarreal tuvo problemas y no los ha superado con Argentina. Valoraremos su entrada o no en la convocatoria en base a la evolución que tenga.” Y sobre el fichaje Marcao, que aún no ha debutado: “Marcao sigue lesionado, sin alta médica”.

Julen Lopetegui en la rueda de prensa al partido esta mañana. Fuente: web Sevilla FC

Por su parte, Diego Pablo Simeone habló sobre la actual situación de Griezmann: "No hay dificultad, elegimos a los que creemos que tienen que empezar y a los que tienen que entrar. A partir de allí, sólo importa el resultado".

También se pronunció sobre la táctica que será empleada: "Uno sale con defensa de cuatro, pero nunca hay cuatro defendiendo, cambia. Pueden jugar Savic y Giménez con cuatro y cinco".

Diego Pablo Simeone dando indicaciones en el derbi madrileño. Fuente: GettyImages

Árbitro

El encargado de dirigir el encuentro será Ricardo de Burgos Bengoetxea, respaldado por José Luis González González en la sala VAR. El vasco ya dirigió el pasado Sevilla-Atlético en Nervión, donde el cuadro de Julen Lopetegui se impuso por 2-1.

En los precedentes ligueros anteriores, De Burgos Bengoetxea ha dirigido doce partidos del Sevilla FC, de los que el club nervionense ha vencido en seis, perdió en cuatro y empató dos. Además, fue el encargado de arbitrar "el derbi del palo" entre el Real Betis y el Sevilla en la Copa del Rey el pasado mes de enero.

Por su parte, al Atlético de Madrid le ha arbitrado en 22 ocasiones, ganando 15 veces el club madrileño, empatando cuatro y perdiendo en tres ocasiones.

De Burgos Bengoetxea en el polémico derbi Betis-Sevilla del pasado enero. Fuente: GettyImages

Precedentes

El año pasado, el club hispalense dobló a los de Simeone por 2-1. En el Metropolitano, el partido se saldó con empate que daba al Sevilla la clasificación directa a Champions para esta temporada 22-23. En los últimos 78 encuentros ante el Atleti con el Sevilla como local en Primera División, el Sevilla Fútbol Club ha ganado 32 veces, ha habido 30 empates y los colchoneros han ganado 16 veces.

En-Nesyri en un duelo con Savic en el duelo de la pasada campaña en el Metropolitano. Fuente: GettyImages

Posibles alineaciones

Sevilla FC: Bono; José Ángel Carmona, Gudelj, Rekik, Álex Telles; Fernando, Delaney, Oliver Torres; Isco, Rafa Mir y Erik Lamela.

Atlético de Madrid: Oblak, Felipe, Giménez, Reinildo; Marcos Llorente, Witsel, Kondogbia, Koke, Yannick Carrasco; Álvaro Morata y Joao Félix.