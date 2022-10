Cádiz CF vs Real Betis: puntuaciones del Real Betis, 10º jornada de LaLiga Santander

El Real Betis Balompié, aparentemente con la mente puesta en el partido crucial contra el Club Atlético de Madrid del domingo, vuelve a empatar fuera de casa contra un Cádiz que venía del mismo resultado en sus últimos 4 partidos, pese a estar situado 19º en la clasificación de LaLiga Santander. El partido se ha caracterizado por ser frenético en cuanto a ocasiones, aunque, tal y como se ve en el marcador final, los goles no hicieron acto de presencia. El conjunto hispalense vuelve a dejarse puntos lejos de Heliópolis y ya son 7 de los últimos 9.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C.: Sin calificar

El chileno volvía a la titularidad en liga tras casi hacerse realidad la regla no escrita de que el veterano portero disputaría la UEFA Europa League mientras que Rui Silva jugaría la competición doméstica. Junto a Guido, ha podido ser el mejor del partido con varias paradas salvadoras con las que el Betis certifica otro empate y deja escapar una oportunidad de oro para dar un golpe en la mesa.

Se nota que el catalán no juega en su posición. Le pone muchas ganas, sabe suplir sus carencias técnicas con destellos y acciones ofensivas de gran calidad, pero cuando tiene que defender, le cuesta. Además, él se siente mejor arriba, aunque Pellegrini le pida un esfuerzo hasta la recuperación de Montoya.

Pezzella (6)|Normal

Partido discreto de ambos centrales. Aportan tranquilidad, aunque excesiva pasividad en algunas acciones concretas. El argentino sabe jugar con cualquiera de sus compañeros. Se adapta perfectamente a ambas bandas y casi siempre cumple.

Edgar (6)|Bien

Correcto en balones parados y rápido al corte, aunque despistado en rápidas transiciones. Él y Germán ya fueron la pareja habitual del técnico chileno durante el ecuador de la campaña pasada.

Muy equilibrado el partido del de Olivares. Molesto en defensa y con capacidad para llegar a línea de fondo tras doblar a Rodri y Joaquín para centrar con la precisión que le caracteriza.

Lo tiene todo este chico. Tiene un tiro lejano brutal, sabe estar situado en la posición correcta en todo momento, sabe parar el tiempo del partido y dormir la bola cuando toca y, lo más importante, es la pieza clave del equipo. No Guido, no party. Una pena que suene a ser el sacrificado el próximo verano para sanear las cuentas y evitar males mayores como las pérdidas de Nabil Fekir o de Borja Iglesias.

William Carvalho (5)| Irregular

El luso venía de hacer un doblete ante el Almería y de jugar casi todos los minutos en dicho enfrentamiento. Jugó una hora y permitió la entrada de un Canales para, quizás, poder descansar y ser titular el domingo contra el Atlético de Madrid.

Joaquín (6)|Incombustible

El gaditano, a sus 41 años, volvió a cuajar una buena actuación. Siempre que el chileno le da minutos, el eterno capitán demuestra que tiene cuerda para rato y que puede aportar mucho al equipo. Tuvo una ocasión clara de cabeza la cual detuvo Ledesma, además de botar todos los balones parados y centros laterales.

Rodri (7)|Valiente

Una vez más, el canterano extremeño supo aprovechar los minutos que le concedió ‘El Ingeniero’. Consiguió cuajar varias salidas de balón exitosas y demostró una gran capacidad de asociación con los compañeros, sobre todo en zonas de tres cuartos de campo. Muy bonito el fútbol que practica el 28.

Luiz Henrique (6)|Presente

El joven fichaje siempre que juega y dispone de minutos se ofrece a más no poder. Cuando el brasileño juega compartiendo banda con Aitor conoce a la perfección las indicaciones de un Pellegrini que le inyecta la necesidad de aportar y sacrificarse defensivamente.

Qué bien le está viniendo al conjunto verdiblanco el estado de forma de Borja Iglesias y qué mal le está sentando a su principal competidor por el puesto. El brasileño volvió a fallar una ocasión clara a puerta vacía que podía haber puesto pronto el partido de cara. Siguió intentándolo sin éxito. Se espera más de él.

El cántabro, con tan solo 30 minutos de juego tras la sustitución de William Carvalho, no pudo agitar un partido que tuvo varias ocasiones finales donde cualquier equipo pudo llevarse los 3 puntos. La tontería de la jornada se le atribuye a él. Tras cumplirse el descuento, Canales exigía a Mateu que pitara el final. Algo más tuvo que hacer que solo sabe el colegiado, ya que el mediocampista fue amonestado con dos tarjetas amarillas consecutivas y, por lo tanto, se perderá el partido clave del domingo.

Se esperaba más de él. Tras su gran actuación el domingo en el Villamarín se intuía la titularidad de Willian José aunque también que el gallego saliera al campo en el caso de que las cosas se torcieran en ataque, tal y como ha sucedido. Bastante espeso hoy.

Si en tu estreno quieres destacar, la forma en la que el canterano de 22 años, Juan Cruz, lo está haciendo es la forma ideal. El otro día, en los minutos del final, hizo lo que quiso con un Almería volcado arriba y está noche ha vuelto a aportar destellos de luz en jugadas aisladas. Con continuidad, puede ser un relevo de garantías para Juanmi.

Andrés Guardado (S.C.)

Entró en los minutos finales por Rodri para dar más amplitud ofensiva a Canales y afianzar el medio del campo.

Sabaly (S.C.)

Sustituyó a Luiz Henrique, por lo que otorgó una mayor libertad a Ruibal.

Desde que ‘El Ingeniero’ se convirtió en técnico del Real Betis siempre ha utilizado mucho la expresión: “Salimos siempre a ganar, pero cuando no se puede intentamos asegurar lo segundo mejor, la no derrota (empate)”. En este partido no fue distinto. Hizo los cambios que tenía que hacer, pero no inyectó en el equipo esa ambición necesaria para llevarse el partido contra un rival que es penúltimo y que jugaba ante su gente. Tendrá que averiguarse sin Canales, al que había dado descanso, para el partido dominical. Para ocupar los puestos de UEFA Champions League a final de temporada hay que dar un poquito más. Estos partidos son los que te puede costar la clasificación.