Previa Real Valladolid vs Real Betis: ganar, ganar y volver a ganar

Cuando Luiz Henrique, se alzó para conectar un soberbio cabezazo y marcar el gol del triunfo del Real Betis ante la AS Roma en UEFA Europa League, miles de béticos celebraron el tanto en pleno éxtasis en el Olímpico de Roma. Pero fuera del estadio todos los béticos del universo (como decía el ex- speaker Manolo Melado) también alzaron su voz para festejar el triunfo y entre ellos estaban los ex-verdiblancos Sergio León (que se no dudó en reconocerse como "bético" en una entrevista entresemana) y Zou Feddal, a la sazón, jugadores del próximo rival del Real Betis en LaLiga, el Real Valladolid.

Con todo, los de Pellegrini no deben creer que lo tendrán fácil ante un recién ascendido como los blanquivioletas, que intentan practicar buen fútbol con verticalidad. Estas armas son las que le llevaron a su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Luiz Henrique en el Real Madrid - Real Betis. Fuente: LaLiga

Será el segundo envite de la semana para el Real Betis, que ha vuelto a encumbrarse con un sonado triunfo sobre la AS Roma en el Olímpico de la Ciudad Eterna y juega por tercera vez de manera consecutiva tras el parón de selecciones fuera de su estadio. En el José Zorrilla, el domingo a las 14:00 horas (cosas del fútbol de hoy día) tendrá lugar la contienda entre Real Valladolid y Real Betis.

Recuperar el factor campo

El Real Valladolid recibe al Real Betis después de ganar en la última jornada de LaLiga en casa del Getafe por 2 goles a 3. Este triunfo sirvió para sacudir una mala racha de tres partidos perdidos consecutivos de los blanquivioletas. Los pucelanos sufren en casa donde solo han ganado un partido de los cuatro disputados, los de Pacheta tienen como objetivo la permanencia y para ello es fundamental hacer del José Zorrilla un fortín inexpugnable.

Los pucelanos ocupan la decimoquinta posición de la tabla del campeonato liguero, a 3 puntos del descenso y con 7 unidades en su casillero. Los pupilos de Pacheta han ganado 2 encuentros, han perdido 4 veces y solo han obtenido un empate.

Continuar ganando en LaLiga

El Real Betis viajará a Valladolid con las mieles del dulce triunfo obtenido en Roma por 1 a 2 en la tercera jornada del grupo C de la UEFA Europa League. Con parte de la afición verdiblanca tirada en el aeropuerto de la capital de Italia, pero con la sensación en los béticos de tener un equipo competitivo allá donde va, el Real Valladolid se presenta como un duro obstáculo dentro del maratón de partidos que tendrán el Real Betis en el mes de octubre.

Canales agradece un pase durante un encuentro con el Real Betis.Fuente: LaLiga

En LaLiga los de Pellegrini ocupan la cuarta plaza con 15 puntos. Su arranque se vió cortado con la derrota en Vigo ante el Celta de Vigo por 1 a 0. Un borrón en una racha de 8 partidos ganados sobre los 10 encuentros disputados en la temporada, entre LaLiga y la UEFA Europa League.

Últimos precedentes

Mágica fue la noche del último enfrentamiento entre Real Betis y Real Valladolid, que se produjo el 5 de enero de 2022. Fue una eliminatoria de Copa del Rey, concretamente de diecisesisavos de final, en el estadio José Zorrilla y se saldó por un contundente 0 a 3 para los verdiblancos que hicieron valer su mayor categoría, pues la pasada temporada los vallisoletanos militaban en Segunda División.

En LaLiga blanquivioletas y verdiblancos se han encontrado en 62 veces, de las cuales se erige como dominador el Real Betis con 25 triunfos, 20 duelos fueron victorias para el Real Valladolid y 18 envites tornaron en empates. El Real Valladolid no gana al Real Betis desde la temporada 2019/2020. Fue el 19 de julio de 2020 cuando los pucelanos ganaron por 2 goles a 0 en el estadio José Zorrilla. Sergi Guardiola adelantó al Real Valladolid en el marcador y Óscar Plano cerró el marcador en el minuto 64.

Declaraciones de los técnicos

José Rojo, "Pacheta" compareció con dos días de antelación al partido contra el Real Betis ante los medios de comunicación. El preparador blaquivioleta sabe de la calidad de su rival el Real Betis, a los que alabó: "Tiene una gran plantilla, con muchos jugadores muy buenos en muchas posiciones y ha ganado cinco partidos de siete. Es un equipo importante, que lleva mucho tiempo con su entrenador y está construyéndose a través de un modelo y de una filosofía fantástica".

Pacheta da instrucciones a sus jugadores desde su área técnica.Fuente:LaLiga

El entrenador pucelano tiene claro su modelo de juego y de como podría servirle para tratar de ganar al Real Betis, por lo que Pacheta explicó: "La confianza te la da ser fiel a lo tuyo y hacer más ocasiones de gol. Intentaremos hacer más que ellos, que eso al cabo del tiempo te acerca a ganar".

A las 12:30 horas del sábado 8 de octubre comparecía en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis Del Sol, Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis que ofreció una rueda de prensa antes de viajar a Valladolid.

El entrenador chileno fue preguntado por como el Real Betis se mostraba como un equipo con calidad para remontar resultados adversos. Sobre la reacción de sus jugadores expresó: “Es capacidad, pero también madurez. El equipo ha entendido que perder 1-0 no significa que hayas perdido, menos cuando los goles son tempraneros y cuando uno siente que juega mejor. Cuando la Roma se pone 1-0, Bravo no había atajado ningún balón, nosotros habíamos tirado, uno al poste, y estábamos teniendo el balón. Uno siente cuando está bien o mal".

Manuel Pellegrini, en el partido Celta - Real Betis. Fuente: LaLiga

Manuel Pellegrini fue cuestionado por la falta de intensidad del Real Betis en el principio del partido que se perdió en Balaídos ante el Celta de Vigo. Sobre la actitud de su plantilla mostrada en el ultimo partido de LaLiga el técnico chileno explicó: “Lo de Vigo se puede analizar desde dos puntos de vista. Uno, que el equipo no entró enchufado, que creo que sí, pero el Celta también juega y nos superó en ese aspecto. Después les superamos con un hombre menos. Todos son seres humanos, pero la intención es empezar con toda la intensidad posible. Ojalá que entremos con concentración y con el rendimiento que necesitamos como equipo y como jugadores”.

Del Cerro Grande, árbitro del partido

El colegiado Carlos Del Cerro Grande ha sido designado por la RFEF para pitar el duelo entre el Real Valladolid y el Real Betis que se disputará el domingo 9 de octubre a las 14:00 en el estadio José Zorrilla. Del Cerro Grande aún no ha pitado un encuentro de los verdiblancos pero durante su carrera ha arbitrado al Real Betis en 18 ocasiones, en las que ha mostrado 50 cartulinas amarillas.

Del Cerro Grande, junto a Bellerín en el Cádiz - FC Barcelona. Fuente: LaLiga

En el penúltimo encuentro del Real Betis arbitrado por Del Cerro Grande dejó sin tarjeta roja una dura entrada del argentino Acuña sobre Nabil Fekir en el último derbi de la temporada 2021/2022 por lo que su designación despierta recelo en la afición verdiblanca. Pese a ello los verdiblancos tienen buenas estadísticas en los duelos arbitrados por Del Cerro Grande en los que han obtenido 8 triunfos, 7 empates y tan solo 3 derrotas.

El encargado de auxiliar a Del Cerro Grande desde la sala VOR será Guillermo Cuadra Fernández que pese a haber nacido en Madrid, curiosamente pertenece al Colegio de Árbitros de las Islas Baleares. El colegiado ha arbitrado al Real Betis en un total de 9 encuentros, en los que los heliopolitanos han conseguido 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

Convocatorias

Real Betis: Claudio Bravo, Rui Silva, Martín Montoya, Edgar, Paul, Guido Rodríguez, Víctor Ruiz, Borja Iglesias, Canales, Luiz Henrique, Willian José, William Carvalho, Álex Moreno, Pezzella, Joaquín, Guardado, Loren, Sabaly, Aitor Ruibal, Rodri, Juan Cruz, Miranda y Lara.

Manuel Pellegrini no podrá contar con Nabil Fekir,Camarasa y Juanmi por lesión. Luiz Felipe será baja por sanción tras ser expulsado la anterior jornada ante el Celta de Vigo.

El Real Valladolid no ha facilitado la convocatoria para su encuentro ante el Real Betis a la hora de la publicación del artículo. No podrán jugar por lesión Luis Pérez,Gonzalo Plata,El Yamiq,Kenedy y Asenjo.