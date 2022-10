Previa Valencia CF vs FC Barcelona: el Valencia a por puntos que acerquen a Europa

El sábado veintinueve de octubre, a las 21 horas, el Valencia CF se medirá al FC Barcelona en el Estadio de Mestalla. Chés y blaugranas han sido rivales habituales, tanto que se han visto las caras en doscientos cincuenta y ocho veces (rival más repetido del Valencia CF), de las cuales: el Valencia ha ganado setenta partidos, sesenta terminaron en tablas y los ciento veintiocho restantes fueron victorias azulgranas.

Ambos vienen de perder, ambos quieren ganar. El FC Barcelona perdió, el pasado miércoles, contra el FC Bayern de Múnich. Los de Valencia hicieron lo mismo el pasado sábado ante el RCD Mallorca. Segundos en liga, los catalanes necesitan los tres puntos para no perder la estela del Real Madrid CF y llegan dolidos por la pronta e “inesperada” eliminación de la Champions League. Unos puestos más atrás, novenos, el Valencia necesita ganar para así acercarse a puestos europeos, con muchas e importantes bajas trataran de ahondar la herida de los de Xavi Hernández.

De los últimos quince choques en Mestalla, tan solo una victoria che (7D y 7E). La victoria fue en enero de 2020, por 2-0, tras ella dos victorias culés en el feudo valencianista.

Porterías

Tras once jornadas ligeras el FC Barcelona llega con 9 porterías a cero, únicamente Real Sociedad (6’ Isak) y Real Madrid (12’ Benzema, 35’ Valverde, PEN91’ Rodrygo) han sido capaces de batir a Marc-André Ter Stegen y a la zaga defensiva blaugrana.

El nivel de Giorgi Mamardashvili, arquero valencianista, tampoco se queda lejos. El georgiano partido tras partido hace gala de su nivel y realiza varias paradas dignas de “highlights”.

Problemas en la medular che

El club blanquinegre solo cuenta con cinco centrocampistas en el primer equipo. De los cinco, tres no estarán disponibles para enfrentarse al FC Barcelona. Ilaix Moriba (lesión en el abductor izquierdo), Yunus Musah (acumulación de tarjetas) y Nico González (en caso de ser alineado el Valencia debería de pagar al FC Barcelona, tal y como se estipulo en el contrato de cesión) causaran importantes bajas en el mediocampo che.

Según el once probado en el entrenamiento, Dimitri Foulquier sería el acompañante de André Almeida y Hugo Guillamón. Aunque no se descarta que el tercer centrocampista sea Toni Lato o el canterano Javi Guerra; también la opción de un cambio de sistema es posible.

Ambos con bajas capitales

(Otras) Bajas Valencia CF: La presencia o no presencia, como titular, de Eray Cömert se ira aclareciendo cuanto más nos acerquemos al inicio del encuentro. La de Mouctar Diakhaby, lesionado ante el RCD Mallorca, si que no es duda, el internacional guineano será baja como mínimo hasta después del Mundial. Samu Castillejo llegará al encuentro, pero no parece que lo haga en condiciones de partir como inicial.

Bajas FC Barcelona: Ronald Araujo, avulsión del tendón del abductor largo del muslo derecho, hasta después del Mundial no parece que vuelva a jugar con la disciplina culé; Memphis Depay, lesión grado 2-3 en el bíceps femoral izquierdo, se desconoce posible vuelta; Andreas Christensen, podría volver para el partido siguiente (J6 Champions League) al del sábado; y Sergi Roberto, luxación en el hombro izquierdo, su evolución marcara su disponibilidad.

Declaraciones de los entrenadores sobre el equipo rival

Gattuso: “El Barcelona no es solo Lewandowski. Es un gran delantero. Pero el Barça tiene muchos jugadores de calidad y que hacen un juego increíble”.

Xavi: “Creemos que será un rival ofensivo. Es un rival alegre, dinámico, que se atreve, que es valiente. Es muy similar a lo que proponemos nosotros. Esperamos un planteamiento parecido al que hizo Valverde en el Camp Nou”.

- Como entrenadores, Xavi Hernández y Gennaro Gattuso se verán las caras por primera vez. Como futbolistas lo hicieron en un total de seis veces: tres veces en Champions League (una victoria para cada uno y un empate), una vez en Juegos Olímpicos (triunfo para Xavi), una vez en amistosos de selecciones (victoria para Xavi) y una vez en amistosos de clubes (triunfo para Xavi). Por lo que el recuento total de partidos cae en favor de Xavi Hernández --> 4V-1E-1D.



Colegiados

Ricardo De Burgos Bengoetxea, designado como árbitro principal, debutará en un Valencia CF – FC Barcelona. El vasco llega al encuentro tras, hace una semana, ser el centro de todas las miradas por expulsar a Alex Baena; el futbolista del Villareal CF se quitó la camiseta para dedicar su gol al difunto Manuel Llaneza y vio la segunda amarilla.

Ignacio Iglesias Villanueva, recurrente en los partidos que juegan los chés, se encargará de dirigir la sala VAR. Antes de retirarse, el árbitro gallego, pitó dos Valencia CF – FC Barcelona, un empate a uno en Mestalla y el sonado 7-0 (ida semifinales Copa del Rey) en el Camp Nou.

Posibles alineaciones

Estos podrían ser los onces iniciales con los que ambos equipos afronten la jornada 12 de LaLiga Santander: