La Real hace los deberes en Talavera de la Reina

La segunda ronda de la Copa del Rey llegaba a la ciudad de Talavera, la primera para la Real, y finalizó con victoria para los visitantes. Aunque la fuerza de un primera se vio en los últimos compases del partido, el Cazalegas supo hacerles frente, tanto, que incluso llegó a empatar el partido.

Primera parte

El partido comenzó con mucha intensidad, quizás demasiada para el club de Talavera de la Reina, ya que en el 2´, Robert Navarro marcó el primer gol del encuentro. Los txuri-urdin empezaban el encuentro por la senda de la victoria.

Tras el pronto gol, el conjunto donostiarra siguió jugando el partido al completo en campo del Cazalegas. Tanto Robert Navarro como Pablo Marín continuaban buscando el segundo gol, cosa que casi consigue Pablo. Tras un gran control de pecho, perfilando el balón cara a la portería, el delantero trataba de marcar, pero el balón salió mordido.

Llegaba la mitad de la primera parte y, aunque el marcador no se movió, la Real era la clara dominante del encuentro. Lo intentaba todo el mundo, hasta Asier Illarramendi se animaba a subir, pero el balón no quería entrar, siempre salía mordido o fuera por muy poco.

En el 37' llegó lo que fue el primer susto para el equipo txuri-urdin. El conjunto local tocaba rápidamente y se acercaba a la portería, pero un mal control fruto del nerviosismo por llegar lo máximo posible, truncó lo que parecía un gran ataque del equipo talabricense.

Finalizaba la primera parte con un gol a cero por parte del equipo donostiarra. En los últimos minutos el Cazalegas se vino arriba e intentó un par de veces llegar a puerta, teniendo que salir Zubiaurre para calmar un poco el encuentro cuando la defensa estaba flaqueando y no presionaba con intensidad, cuestión que aprovechaba Alfredo Ramos, el delantero centro de los locales, para entrar hasta la cocina.

Segunda parte

El partido comenzaba sin mucha intensidad, al contrario de cómo comenzó la primera parte y en el 51' llegó lo que sería la primera ocasión importante para la Real, Karrikaburu disparaba pero se iba fuera, muy cerca del palo derecho. Las ocasiones seguían ocurriendo pero no entraban.

Durante el primer cuarto de hora el partido no estuvo muy emocionante. La Real no creaba mucho peligro y, el Cazalegas, como era de esperar, menos. Ambos equipos se encontraban sin ideas, lanzaban balones al área a ver si alguien lo bajaba y jugaba, pero no pasaba.

Como el partido estaba bastante parado, Imanol decidió que era hora de cambiar a Jon Karrikaburu, que no estaba muy acertado en el partido, para que entrase el delantero estrella de la Real, el noruego Alexander Sorloth. Este fue un punto de inflexión, los visitantes comenzaron con ese juego que tanto gusta, pases muy rápidos y muy inteligentes buscando la espalda del contrario.

Y cuando mejor se les veía a la Real Sociedad, el Cazalegas metía el gol del empate gracias a Rubén Rivera. Tras un centro del mediocentro izquierdo de los locales, Ramos peinaba el balón y se le quedaba perfecto a Rivera para que con carrerilla, golpease el esférico con la cabeza, donde Zubiaurre no llegaba y así empatar el partido.

Hasta el 76' tuvieron que aguantar hasta que la Real Sociedad se volviera a poner por delante del Cazalegas. Diego Rico ponía un gran centro al que no pudo llegar ningún defensa local y Sorloth se adelantaba a su marcaje, solo tuvo que empujarla. Ocho minutos les duró la alegría a los de Talavera.

De nuevo, el noruego marcó gol. En el minuto 78´, tras una gran jugada cooperativa, Sorloth se quedaba solo ante el portero, marcando con un disparo suave y directo entre las piernas del guardameta, que no pudo hacer nada.

Y llegó el cuarto gol en el 80´. De nuevo otro centro, esta vez desde un saque de esquina, que Mikel Merino conseguía convertir en gol, ya certificando la victoria y el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Y finalizó el partido sin ninguna sorpresa. Victoria para los donostiarras por un gol a cuatro en un partido en el que el Cazalegas llegó a empatar, aunque fuese por solo ocho minutos. Pero son muchas categorías de diferencia y en solo cuatro minutos los visitantes marcaron tres goles, dos del noruego y otro del navarro Mikel Merino.

La Real Sociedad elimina al CD Cazalegas en el Estadio Municipal El Prado en Talavera de la Reina por un gol a cuatro. Los goles vinieron por parte de Robert Navarro, doblete de Alex Sorloth y otro de Mikel Merino; por el otro lado, Rivera, fue el goleador del conjunto local.