Paco López: "No nos podemos desviar a la euforia desmedida"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido ante los medios de comunicación tras vencer su equipo al Albacete Balompié en su feudo (1-2), lo que ha calificado como un triunfo "importantísimo".

"Hay que destacar la personalidad del equipo, ya que desde el segundo uno hemos tratado de ser protagonistas con el plan y el juego. La primera media hora ha sido fantástica. Si hubiéramos estado más acertados, nos podríamos haber ido con alguna ventaja. Tiene más mérito hacerlo contra un rival así. Son rivales muy dinámicos, que aprovechan los espacios y que aprietan mucho. Ha habido minutos en la segunda parte donde se ha sufrido, pero el equipo ha dado un paso gigantesco por cómo se ha hecho", ha comentado el míster del equipo nazarí sobre el choque.

"Esta victoria va dedicada a todos nuestros aficionados, y en especial a lo que se han desplazado masivamente aquí", a lo que ha dicho que se han hecho "notar" pese a que no fueran mayoría. También tuvo palabras para Jorge Molina,, a quien también sumó en la celebración.

Cuestionado por el planteamiento del partido, el valenciano ha dicho que el cambiar de sistema "lo que facilita es que el rival no sepa cómo vas a jugar". "Callejón y Melendo se han metido por dentro, Yann y Pol se han posicionado genial, y los laterales y delanteros han caído a las espaldas. Tenemos una plantilla amplia en la que podemos utilizar diferentes sistemas", ha dicho.

Sobre una mejora moral después de ganar a un rival directo, el preparador ha garantizado que "todas las victorias generan confianza, y de este tipo más todavía", aunque "queda muchísimo" y no se puede "parar", por lo que desde el martes "hay que preparar el siguiente".

"Es un golpe de autoridad. No nos podemos desviar a la euforia desmedida. Tenemos una línea positiva, con juego más o menos vistoso, pero con mucha fe. Destacaría del equipo cómo creen. Cuando un vestuario cree en lo que se hace es normal que los resultados salgan", ha argumentado.

Con nombres propios, Paco ha hablado de Víctor Díaz, quien ha confirmado que fue sustituido por "unas molestias en el abductor izquierdo que ya arrastraba": "Víctor arrastró una molestia en el abductor izquierdo. Ayer entrenó, pero teníamos muchas dudas. Como Miguel venía de lesión, optamos por que Víctor Díaz saliera de inicio. Ha hecho el esfuerzo hasta que sea resentido y nos ha dicho que no aguantaba. No sabemos si hay alguna lesión mayor, aunque no parece muy importante".

También ha confirmado que ha tenido unos minutos para hablar con Sophia Yang, la presidenta del Granada CF, que se ha dejado ver por el estadio Carlos Belmonte: "Ha a felicitado al equipo".