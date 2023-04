Análisis Post: El Real Madrid disfruta en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid volvía a jugar, en su casa, en el Santiago Bernabéu. Después de 18 días sin pisar el templo, volvían para recibir al Real Valladolid. Los últimos resultados no fueron los mejores, pero el ambiente de la afición merengue generaban un gran clímax en el Bernabéu. Un partido que marcaba un antes y un después en la Liga para los de Carlo Ancelotti. El primer partido en un mes de abril decisivo. Encuentro después del parón de selecciones. Encuentro que empezó con la ventaja Barça-Madrid en 15 puntos.

El conjunto de Carlo Ancelotti llegaba de perder el Clásico en el Camp Nou. Un partido que estuvo lleno de polémica y con el Real Madrid perdiendo 3 puntos importantes para la lucha del liderato. Esa misma semana los de Concha Espina consiguieron el pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Una semana que acabó con un mal sabor de boca.

El conjunto de Pacheta llegaba con sabor amargo. No veían la victoria desde el 5 de marzo cuando ganaron 2-1 al Espanyol en Pucela. Venían de un empate contra el Elche y una dura derrota frente al Athletic de Bilbao. La irregularidad es lo que más resalta en las estadísticas del equipo pucelano en los últimos partidos. Choques marcados por la pérdida de puntos y en varias ocasiones, un juego ineficaz que no caracteriza esa ansía.

Partido especial

El palco VIP del Bernabéu acogía al que fue futbolista del Real Madrid desde 2002 hasta la temporada 2006-2007 y actual presidente del Valladolid, Ronaldo Nazario. Un referente del club blanco.

El Valladolid comenzó el partido en su máximo esplendor. Primeros 10 minutos, y los pucelanos sometieron a los blancos en todas sus posiciones. Los locales no eran capaces de generar peligro con todos el combinado morado metido en el área rival.

Dos de las ocasiones más claras de los visitantes acabaron topándose con el poste de Thibaut Courtois. Uno en el minuto 10 con Roque Mesa como verdadero protagonista y el otro, minuto 46 de la mano de Kike Pérez.

El Valladolid fue de más a menos hasta que los merengues los llevaron a su máximo sometimiento. El Real Madrid quería llevar las riendas del partidos, y lo hizo desde el minuto 22. Momento justo en el que Rodrygo abrió el marcador con n gol desde el lado derecho de la portería.

3 goles, 6 minutos y 30 segundos

La primera parte no quedó ahí, fue un anticipo de la fiesta que se viviría en Concha Espina minutos después. El espectáculo estaba asegurado y Karim Benzema quiso ser el gran protagonista de la tarde del domingo.

29, 32 y 36, los minutos en los que el delantero francés llevó a los aficionados a su mayor apogeo. Tres goles en menos de 7 minutos siendo golazos sin precedentes.

Con este, Karim Benzema ha sido su noveno hat-trick con la camiseta blanca. Tres goles que se han convertido en el tercer hat-trick más rápido que un jugador del Real Madrid consigue en toda la historia de la Liga. El primero continúa siendo Pahiño al Nástic en 1950 (4 minutos) y en segundo lugar, Hierro al Espanyol en 1992 (6 minutos). Además, ha sido el hat-trick más rápido que se marca en La Liga desde el triplete de Gameiro con el Atlético ante el Sporting. 3 goles en 4 minutos y 45 segundos, anotado el 18 de febrero de 2017. Ahora, el 2 de abril de 2023 se queda en la historia de la competición nacional.

Karim Benzema, hat-trick contra Valladolid|| Twitter @realmadrid

Benzema puso al Madrid en un 4-0 antes del descanso. Una primera parte brillante de los blancos que dejó un partido sentenciado a pesar de los 45 minutos que restaban en Concha Espina.

La Resurrección del ‘7’ y del ‘16’

El técnico italiano con la mente en todo lo que se viene este mes de abril. Los cambios empezaron en los últimos 25 minutos. Ancelotti le dio descanso a un Benzema, MVP del partido. El francés dejó el puesto a Hazard. El delantero belga no jugaba desde el 3 de enero en Copa del Rey frente al Cacereño. Su última participación en Liga fue el pasado 11 de septiembre de 2022 contra el Mallorca. Su entrada estuvo marcada por los abucheos de toda la afición blancas mientras que Benzema se fue entre aplausos

El escenario de Odriozola se encuentra en la misma, o incluso peor, situación que Hazard. Los minutos no relucen para el defensa vasco. Ancelotti le vaticinó que no jugaría con la camiseta blanca ya que no cuadraba en su ‘plan’. Pero ha tirado de él para dar descanso a Rodrygo en los últimos 10 minutos.

Marco Asensio y Lucas Vázquez, en su partido número 300, se unieron al festín para poner el 6-0 en el marcador. Vuelven a los 12 puntos de diferencia con el Barça.

Abril: 9 partidos, en 3 competiciones

30 días tiene abril y el Real Madrid le esperan 2 compromisos por semana.

5/04: FC Barcelona vs Real Madrid. Vuelta semifinal Copa del Rey

8/04: Real Madrid vs Villarreal

12/04: Real Madrid vs Chelsea. Ida cuartos Champions League

15/04: Cádiz vs Real Madrid

18/04: Chelsea vs Real Madrid. Vuelta cuartos Champions League

22-23/04: R.Madrid vs Celta de Vigo

29-30/04: R.Madrid vs Almería