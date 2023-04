Paco López: "Hay que creer y centrarse en lo que hay que hacer para ganar un partido"

El entrenador del Granada CF, Paco López,, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en la previa al encuentro de este domingo ante el Racing de Santander. El técnico valenciano ha advertido que el duelo "no va a ser nada fácil" y que cada contexto "es diferente" dependiendo de muchos factores.

"Tenemos la idea de ser un equipo intenso, que llegue muchas veces a portería rival, hacerlo incómodo cuando tiene la pelota, aunque sabemos que vamos a un campo que aprieta, que está en una situación donde el equipo necesita ayuda", ha expresado sobre lo que espera del partido y del rival, un cuadro que lucha por el descenso en esta parte final de la competición.

Sobre la situación del grupo cántabro, Paco López ha advertido que "tienen bajas, pero no va a perder absolutamente nada de su potencial", haciendo un símil con la situación que se vivó jornadas atrás ante el Sporting, pudiendo "incluso motivar mucho más a todo el mundo". "Es un equipo que le imprime un ritmo muy alto. Son atrevidos con balón, verticales, que presionan mucho. La idea es no repetir los errores de Gijón, aunque cada partido es una historia distinta, pero no va a ser fácil. Hay que competir al máximo", ha comentado, mostrando mucho respeto y advertencia por el desarrollo del choque.

El técnico nazarí fue cuestionado por "las emociones de los futbolistas, y ha afirmado que "influyen en este final de temporada". "Tratamos de trabajar ese aspecto. Para combatirlo tratamos de que haya confianza en lo que se hace. Para huir de todo eso es importante creer y centrarse en lo que hay que hacer para ganar un partido y no pensar en las consecuencias. Este equipo siempre lo da todo, pero tenemos que intentar equilibrarlo con inteligencia. Trataremos de intentar controlar todo lo que podamos", ha afirmado.

También fue preguntado por el centrocampista Njegos Petrovic,, que volvió a mostrar un gran nivel en la pasada cita liguera ante Las Palmas: "Njegos le da energía al equipo. Entendíamos que, junto con Bodiger, podía darnos cosas, aunque cada encuentro es distinto. 'Petro' estaba trabajando de una manera sensacional. Tuvo un momento bajo en el pasado. Tenemos que intentar que todos estén en el mejor momento y aprovechar las características de los jugadores dependiendo de cada partido".

"Creemos que estamos en un buen momento, aunque va en función del resultado final. Ahora más que pararnos a pensar nos centramos en que hay que hacer, cuidar al máximo los detalles para intentar ganar cada partido. Noto que el equipo tiene mucha confianza", ha declarado sobre la situación del plantel.

Sobre la afición que se va a desplazar, el míster del equipo nazarí les ha pedido "que sigan apoyando". "Es una maravilla ver a la afición desplazándose. La plantilla y el vestuario lo sabe. Es un acicate más para nosotros. Nos están dando y empujando, y por eso este equipo lo tiene que dar todo y no se puede dejar nada", ha verbalizado.