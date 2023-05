Manuel Pellegrini: "Sería muy pobre ganar el derbi y quedar 15º"

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga Santander contra el Sevilla. El chileno ha querido tratar varios temas de actualidad que rodean a la entidad heliopolitana, así como la situación en la que llega al encuentro el equipo y el rival, dirigido por José Luis Mendilibar.

Jugadores disponibles

Acerca del número de futbolistas disponibles para el derbi, el entrenador verdiblanco ha confirmado: "Están todos en condiciones de ser citados, a excepción de los lesionados Fekir y Víctor Ruiz. Ya sabemos la importancia que tiene este partido, más aún cuando nos agarra a los dos de alcanzar puestos europeos".

Además, sobre el capitán Joaquín, el entrenador de Santiago ha querido aclarar: "Está bien, bastante recuperado de la rodilla. Es su último derbi y ya veremos la participación que pueda tener. Física y anímicamente no tiene problemas, ya vimos lo que nos aportó el partido pasado".

Las expulsiones

Sobre la enorme cantidad de tarjetas rojas que ha recibido el equipo durante toda la temporada, el chileno ha comentado: "Lo de las expulsiones ha sido decisivo para tener menos puntos de los que habríamos tenido en condiciones normales. En el derbi de ida tuvimos dos expulsiones con 1-0 que permitieron al Sevilla empatar. En los derbis siempre hay más posibilidad de eso, porque el ambiente exterior es intenso. Hay que jugarlo con el corazón caliente y la cabeza fría para no tener este tipo de errores".

Sin victorias en liga

Acerca de que 'El Ingeniero' no haya ganado todavía ningún derbi liguero, éste ha replicado: "Habría que analizar cada encuentro. Yo no me enfoco personalmente en ningún partido. El año pasado los eliminamos de Copa y la ganamos. En LaLiga hemos empatado, hemos perdido, con expulsados... pero mi preocupación es que el Betis tenga la mayor cantidad de puntos a final de temporada. Si dentro de esos puntos hemos ganado al eterno rival, mejor todavía, pero sería muy pobre ganar el derbi y terminar el 14º o 15º en la tabla. Dentro de eso, por supuesto que sabemos la importancia que tiene ganar al Sevilla y lo intentamos siempre en cada uno de los partidos".

¿Se ve favorito?

"A mí no me gusta hablar de favoritos porque si uno coloca al rival, parece que te saca la responsabilidad. Nosotros saldremos desde el primer minuto a por los tres puntos. El Sevilla tiene todavía posibilidades de alcanzar un cupo vía Liga y no confiarse solo en la Europa League para estar el año que viene en Europa. Está compitiendo bien en ambos frentes. Sabemos que es un equipo Champions y esa diferencia de presupuesto trataremos de equilibrarla con juego", ha destacado el técnico bético.

La mejoría del Sevilla

Sobre el evidente subidón del equipo de Nervión, Manuel Pellegrini ha comentado: "No creo que pueda dar opiniones sobre lo que sucedió, porque tendría que estar dentro para saberlo. Lo que sí estoy seguro es que el Sevilla real es el de hoy. Es un equipo Champions, tiene plantilla de Champions y jugadores de calidad. Lo anormal era que estuviesen como han estado parte de la temporada. Han reaccionado, pero no puede ser una sorpresa para nadie viendo los nombres del plantel".

Acerca de si le parece que la responsabilidad de la situación actual del Sevilla sea de José Luis Mendilibar, el chileno ha explicado: "El mérito de Mendilibar ha sido darle un estilo al plantel que tenía, que igual estaba confundido con tantos técnicos. Un juego directo, simple, con buenos jugadores".

¿Ovación a Joaquín?

"No lo sé y más que esperarlo, estamos todos centrados en ganar los tres puntos, que es lo primordial de mañana. En la casa del Sevilla sabemos que para el hincha sería más importante y estamos centrados pensando en eso y no en cosas que tienen trascendencia, pero que son secundarias", ha aclarado Pellegrini.

Joaquín, sobre el césped del Pizjuán, disputando un partido | Foto: Getty Images

El apoyo de los béticos

Sobre la fuerza y los ánimos que recibe el equipo por parte de los aficionados, el técnico verdiblanco ha comentado: "Para nosotros es muy difícil empaparnos más del cariño de los béticos. Lo sentimos todos los días del año, en la calle y en el Villamarín. Por supuesto que hay un plus con el derbi, pero creo que ese cariño y esa entrega del hincha al equipo ha sido permanente independientemente de los partidos".