El Barça gana el clásico con polémica

Una primera parte en la cual los dos equipos jugaron al ataque, con presión alta. El Real Madrid se puso por delante con un autogol de Araújo. Vinicius puso a prueba a Araújo todo el rato, se le fue en un par de ocasiones, pero en general lo controló bastante bien. Por su parte, el Barcelona tiene en Raphinha a su mejor opción ofensiva. Sergi Roberto empató el partido tras meterla por el interior ajustada al poste. Lewandowski no apareció en los primeros 45 minutos. En esta primera parte el FC Barcelona remató 5 veces a puerta, tuvo un 52% de la posesión y Ter Stegen no tuvo que hacer ninguna parada. Por su parte, el Real Madrid no consiguió rematar a puerta, tuvo un 48% de la posesión y Courtois hizo cuatro paradas.

El partido cambió en la segunda parte, el Real Madrid se vio mucho más resolutivo en cuanto a llegadas al área, pero sin llegar a generar mucho peligro en la portería de Ter Stegen. El FC Barcelona demostró mucho más liderato y acierto. En el minuto 81 el VAR le anuló un gol a Marco Asensio tras estar, por muy poco, en fuera de juego. El equipo local se conseguía poner por delante en el marcador. Finalmente Kessié tras un centro raso al segundo palo de Balde, la metía con el interior y sentenciaba el partido. En esta segunda parte el conjunto de Xavi tuvo el 56% de la posesión, remató 2 veces a puerta y el portero azulgrana hizo 2 paradas. Por su parte, el equipo blanco tuvo un 44% de la posesión, remató 2 veces a puerta y Courtois hizo una parada.

Primera parte, igualdad en el partido

El primer aviso del partido sería para el equipo blanco, Benzema disparó desde lejos con la zurda y Ter Stegen la atrapó sin problemas. En el minuto 3 de partido llegaba el primer intento de los culés, Lewandowski daba un derechazo a la media vuelta que acababa despejando Courtois. De nuevo la tenía el equipo de Xavi, Raphinha daba un cabezazo en el área estando completamente solo pero el portero blanco consiguió pararla. En el minuto 9 de partido el Real Madrid abría el marcador en el Spotify Camp Nou. Vinicius intentó meter un pase algo complicado desde la línea de fondo que tocó Araujo, Ter Stegen estaba a contrapié y el balón acabó dentro de la portería.

Celebración del Real Madrid tras el gol de Araujo en propia puerta. Fuente: Twitter - Real Madrid.

Vinicius lo intentó con un pase tras romper a Araujo en la banda, el balón que metía no encontró a Benzema por poco. En el minuto 18 el colegiado sacaba la primera cartulina del partido para Nacho que se pierde el próximo partido tras una falta a Araújo. Lo intentaba el equipo azulgrana, Raphinha mandaba un balón por alto buscando a Araujo que no llegó por poco. En el minuto 24 lo intentó de nuevo el equipo local, Christensen peinó el balón con la cabeza en el área que se fue fuera por poco. El colegiado sacó la segunda tarjeta del partido en el minuto 33 a Raphinha tras una falta a Kroos por detrás. El brasileño no jugará el próximo partido contra el Elche. Lo intentaban los azulgranas con un zurdazo de Raphinha que la paró Courtois para enviar a córner.

Justo antes de la final de la primera parte, el FC Barcelona empataba el marcador. Tras varios rechaces, el balón le caía Sergi Roberto que, en estático, la metía por el interior ajustada al poste.

Segunda parte, el Barcelona sentencia

La primera de la segunda parte sería para los azulgranas, Gavi intentaba un autopase en el área pero se le fue largo el control. En el minuto 60 la volvía a tener el equipo local a manos de Lewandowski. El polaco a la media vuelta, armó el disparo y no lo metió por poco. Desperdiciaba otra oportunidad el conjunto culé, Busquets perdía un balón en el área que terminaba despejando Rodrygo. Los locales seguían generando ocasiones, la centró Raphinha, despejó mal Courtois pero ningún jugador del Barça encontró el rechace. En el minuto 65 Sergi Roberto se llevaba la amarilla tras un agarrón a Modric para evitar que el croata iniciase una contra. Lewandowski lo intentó con una bolea en el área que terminaba fuera. Modric veía tarjeta tras agarrar a Gavi para que no arrancase una acción.

Vinicius lo intentó con un derechazo desde la frontal pero se iba alto. Lo intentó De Jong pero acabó controlando mal el balón en la frontal, el centrocampista se quedaba solo ante Courtois. En el minuto 74 Raphinha intentó hacer una pared con Lewandowski pero el polaco remató trabado y el portero belga la atrapaba sin dificultades. De nuevo la tuvo el polaco azulgrana, hizo el pasillo en el área para que pasara el balón que le puso De Jong pero era fuera de juego. El equipo blanco lo intentó, Vinicius disparó y acababa atrapando Ter Stegen. En el minuto 81 Marco Asensio marcaba el 1-2 en el marcador pero tras revisarlo el VAR lo anulaban tras estar, por milímetros, en fuera de juego el jugador madridista. En el minuto 90 Balde veía la amarilla tras agarrar a Dani Ceballos.

Rüdiger en una acción contra Lewandowski. Fuente: Twitter - FC Barcelona.

En el minuto 92 el equipo local se conseguía poner por delante en el marcador. Lewandowski se la dejó de tacón a Balde y el lateral izquierdo metía un centro raso al segundo palo para que Kessié la metiese con el interior, ajustado al poste. Araujo iba a por todas en un balón dividido, no se dio cuenta de que el otro jugador era Kessié y lo mandó lejos. En el minuto 96 y siendo la última acción del partido, Dani Ceballos y Ansu Fati tras una fuerte discusión se llevaban la tarjeta amarilla.

Ficha Técnica

FC Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen, Alejandro Balde; Busquets, Sergi Roberto, De Jong; Raphinha, Lewandowski y Gavi.

Real Madrid: Courtois; Dani Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho; Camavinga, Toni Kroos; Fede Valverde, Modric, Vinicius y Benzema.

Amonestaciones: Nacho Fernández (18'), Raphinha (33'), Sergi Roberto (65'), Luka Modric (69'), Alejandro Balde (90'), Dani Ceballos (90+7') y Ansu Fati (90+7').

Árbitro principal: de Burgos Bengoetxea.

Estadio: Spotify Camp Nou.

Próximos encuentros

El FC Barcelona se verá las caras contra el Elche el próximo sábado 1 de abril a las 21:00h. El partido corresponde a la jornada 27 de la Liga Santander y se jugará en el estadio Manuel Martínez Valero (Elche).

Por otro lado, el Real Madrid se enfrentará al Real Valladolid el domingo 2 de abril a las 16:15h en el estadio Santiago Bernabéu. El partido corresponde a la jornada 27 de la Liga Santander.