Como en 2020, Osasuna y Real Sociedad se ven las caras en octavos de copa

Así lo ha decidido el azar en el sorteo que se ha celebrado la tarde de este lunes en Las Rozas, la Real Sociedad vuelve a encontrarse con el Osasuna en unos octavos de final de la Copa del Rey. La eliminatoria, a partido único, se disputará en Pamplona el miércoles 17 a las 21 horas o el jueves 18 a las 19:30 horas en función de lo que haga el equipo navarro en la semifinal de la Supercopa de este jueves. Si gana al Barça, la eliminatoria se jugará el jueves, y si pierde el miércoles.

Octavos de final de la Copa del Rey

Unionistas - FC Barcelona

Tenerife - RCD Mallorca

Getafe CF-Sevilla FC.

Osasuna-Real Sociedad.

Valencia-Celta.

Athletic-Alavés.

Atlético de Madrid-Real Madrid

Girona-Rayo Vallecano.

*Los partidos se disputarán entre el 16 y el 18 de enero.



Como en la edición de 2020, que no fue una más para el equipo de Alguacil ya que es el último título que ha ganado, primero de la mano del técnico. Este cruce provoca grandes recuerdos en San Sebastián y lleva a ilusionarse con qué en esta edición se pueda repetir la historia. Aunque el cruce no será idéntico ya que existen diferencias, entonces se jugó en el Reale Arena y este año se disputará en El Sadar. No estarán Isak ni Odegaard, autores de ese 3-1 que permitió avanzar a cuartos. Osasuna tampoco es el mismo equipo de aquel 2020, ahora los txuri-urdines se enfrentan en casa del vigente subcampeón de la competición, un equipo que vendrá de jugar la Supercopa de España en Arabia contra el FC Barcelona.

La Real Sociedad celebrando la Copa del Rey ganada en 2021. Fuente: Real Sociedad X,



Cercanía del desplazamiento, hermanamiento entre aficiones y la ilusión de la copa vaticinan un pulso caliente. Hace tiempo que la Real viaja a Pamplona con buenas sensaciones, no pierde allí en partido oficial desde el año 2012, una especie de bestia negra para Osasuna. Sin ir muy lejos, esta temporada empataron en ese mismo escenario el pasado mes de diciembre. Las últimas cinco visitas, anteriores al citado empate, se han saldado con victorias para los txuri-urdines.



En cuanto a lo que se refiere a Copa del Rey será la novena vez que se crucen. En los últimos cinco enfrentamientos, cuatro de ellos han sido favorables a la Real, que pasó de ronda. El último enfrentamiento en el que el Osasuna salió ganador fue en la temporada 1996-1997 con los rojillos en Segunda División. Todas las eliminatorias han terminado con un resultado ajustado, como se espera que suceda en esta ocasión. Partido especial para Mikel Merino por razones evidentes ya que visita su tierra, la casa en la que se hizo jugador de élite.



La Copa no para en enero y en caso de superar la ronda, la Real Sociedad disputará los cuartos de final la semana siguiente, entre el 23 y el 25 de enero para dejar definidos ya los cuatro semifinalistas.