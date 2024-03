El nivel psicológico del Atlético de Madrid comienza a pasar factura después de estas últimas temporadas y comienza a afectar a la situación deportiva del club o, por lo menos, hace que la opinión de la afición comience a pesar.

Como siempre cada partido del Atlético de Madrid, la gente no falla y acude con ilusión a las gradas del Metropolitano. Se crean grupos, sectores de personas conocidas. Empiezan a desarrollar una notable confianza y, de repente, el debate: "Este Atleti ya no es el que era, eh" o "No hay plantilla para hacer algo grande". Día tras día, los debates de actualidad crecen y saltan a las redes sociales, donde es inevitable su expansión. Hoy analizamos la situación del Atlético de Madrid, la controversia que existe en muchos de los puntos de la entidad y resolvemos las preguntas que más quiere escuchar la grada.

El apoyo de la grada del Atlético de Madrid | Foto: @Atleti

¿Este Atleti ya no es el que era?

Rotundamente no. Por motivos obvios como la modernización del club, la economía y la afianza en la élite europea, el Atleti ya no es el que era. Quizá sí es mejor. Pero efectivamente la afición echa de menos años antiguos.

La realidad es tal. Diego Pablo Simeone es el gran artífice del cambio en la historia del Atlético. El argentino ha "malacostumbrado" a los colchoneros. En esos años antiguos añorados por la afición, el Atlético de Madrid jugaba muy pocos años en competición europea, y estaba más cerca del descenso que del campeonato. Simeone cambió esa dinámica y, tras doce años clasificando al equipo en la máxima competición europea, actualmente esa sensación sabe a poco.

Diego Pablo Simeone | Foto: Twitter Atleti

La notable mejoría deportiva y el evidente auge económico, moderno y social hacen que el Atlético de Madrid no se parezca en prácticamente nada a lo vivido, sólo en el sentimiento de sus seguidores más apasionados. El club rojiblanco ha cambiado. Por supuesto que, en muchos aspectos, ya no es lo que era. Está comenzando una nueva etapa en el fútbol y, a su vez, en todos los clubes. Por ello, el futuro del Atleti está por ver si se guía más a tiempos pasados o a tiempos modernos.

Situación deportiva en las últimas temporadas

Debido a, por así decirlo, la mala costumbre que ha creado Diego Pablo en la entidad, un año sin títulos hace que los hinchas se lleven las manos a la cabeza. Lógicamente, sobrevivir dos temporadas sin alzar un trofeo hace que la situación se agrave mucho más. Actualmente es la tercera temporada seguida sin tocar metal, y se acerca al mayor tiempo que el Atlético del Cholo ha estado sin hacerse con algún campeonato oficial.

De ahí que el debate que se crea en los fanáticos del equipo comience a ser deportivo. Desde la consecución de LaLiga 2020/21, el equipo no ha conseguido mantener buena racha en tal campeonato. La irregularidad se paga, y se ve trasladada a las otras competiciones, donde el equipo tampoco ha respondido.

Los rojiblancos levantan el título de LaLiga 20/21 | Foto: @Atleti

¿Quién puede dar la vuelta a la situación? ¿A quién señala la afición? Obviamente, las primeras piedras del camino en busca de un título pasan por el compromiso y sacrificio de los jugadores. En muchos partidos, sobre todo de local, sí que se ha notado su empeño; por lo que la hinchada comienza a cambiar su visión de culpabilidad. Sus dedos señalan al palco, a la dirección deportiva.

La certeza es que la inversión de los últimos tiempos ha sido absolutamente nula. La afición no cree que sea por falta de dinero (también teniendo en cuenta la época COVID), sino por una desgana a nivel competitivo de los líderes del club. Los objetivos del Atlético de Madrid para cumplir con sus presupuestos son: clasificarse entre los cuatro primeros cada temporada y avanzar hasta la ronda de Octavos de Final en competición europea.

Por consiguiente, los altos cargos del club no barajan grandes inversiones debido a que consideran que, con el trabajo del entrenador, no hace falta. La afición quiere más, el club otorga poco y por eso se preguntan que dónde estarían sin Simeone.

¿La plantilla sirve para competir?

Remitiéndonos a lo anterior comentado, la poca inversión hace que los fichajes sean de las siguientes características: jugadores libres con una cierta edad competitiva o descartes de grandes clubes de Primera División.

La plantilla no es la más corta de la era Cholo, pero de los veintitrés jugadores disponibles, no todos están en situación real de luchar por tres competiciones.

Continuado es el tema de las lesiones año tras año. La plantilla suele verse reducida a diecinueve o veinte jugadores, de los que sólo once o doce rinden como estrictamente es necesario. Si a todo esto le sumas situaciones como que en algún momento de la temporada pueden juntarse casi ocho bajas o que pierdes a los jugadores fundamentales para los partidos claves del curso, está claro que la plantilla no da para los distintos campeonatos.

Movimientos de cara al próximo curso

A falta de pocos meses para un nuevo cierre de temporada, el periodismo se empieza a mover y surgen nuevas informaciones día tras día sobre el futuro de los equipos y sus protagonistas. En cuanto al Atlético de Madrid, muchas fuentes externas al club señalan una más que posible limpieza en la plantilla.

La reciente adquisición del joven talento belga Vermeeren crean optimismo en los seguidores de cara a una buena inversión veraniega. A priori, el primer tema que deben tratar es el de las renovaciones. Paulista, Savic, Witsel y Azpilicueta terminan contrato este verano y, aunque pueda haber alguna sorpresa, no parece que las ofertas de renovación sean muy costosas de aceptar. La duda llega con Hermoso y el capitán Koke. La situación de los españoles es muy parecida y a la vez muy distinta. El club ofrece a los dos jugadores un contrato a la baja, plan económico que no convence a ninguno de los dos pero que Koke está más cerca de aceptar por su "amor a los colores" como ya comentó un día en prensa. La incógnita del verano entonces, estará en el zaguero; que no quiere separarse del Club Atlético de Madrid. De momento, a la espera de nuevas sensaciones y sin escuchar demás ofertas.

Además, el Atlético quiere comenzar a hacer caja con muchos de sus hombres. Obviamente , no quiere decir que toda la plantilla salga al mercado a subasta ni que comience un verano en forma de "mercadillo". No se va a regalar a nadie, pero se abre una lista de jugadores que pueden llegar a salir si llega una buena oferta. Es el caso de, por ejemplo: Memphis, Correa, J. Félix, Molina o De Paul, entre otros.

En el tema de llegadas, primero se tendrá en cuenta a los cedidos. Los principales candidatos para hacerse con un puesto en la plantilla del próximo año son Samu Omorodion (cedido en el Alavés y cuajando una excelente primera temporada en la élite), Carlos Martín (cedido en el Mirandés y cerca de ser el pichichi de Segunda División) y Santiago Mouriño (cedido en el Zaragoza y siendo de los pocos salvables del conjunto aragonés esta temporada). Otros cedidos como J.Félix o Marcos Paulo no cuentan para nada para el entrenador y se les buscará una salida positiva para todas las partes.

Samu Omorodion en su etapa de cesión en el Alavés | Foto: @Alaves

Para terminar la limpia de la que se habla, la inversión debe ser en fichajes jóvenes y de rápida adaptación. Los medios de comunicación hablan de jugadores como Kalvin Philipps, Guido Rodríguez, Thiago Almada o Leny Yoro, en boca de todo el continente europeo. Además, si el verano ofrece una venta cara, se podría intentar algún fichaje de peso.

Escudo del Club Atlético de Madrid | Foto: Twitter Atleti

El Club Atlético de Madrid no pasa por su mejor momento deportivo y parece que, por fin, ahora es el momento de poner un nuevo rumbo a la entidad. Volver a conseguir títulos, completar el cambio generacional y tener opciones a todo son las grandes querencias de sus seguidores más incondicionales.