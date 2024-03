Tras el encuentro ante el Real Betis, Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa analizando la victoria del equipo:

"Nuestra gente estuvo muy bien en todo momento, estuvieron con el equipo. Nos ayudó pese al resultado que no pudimos darles el jueves pasado (semifinal de la Copa del Rey)."

"El partido lo empezamos bien, con una buena primera parte. Tuvimos una ventaja buena, pero pudo ser más amplia. Con el juego y los goles empezamos un segundo tiempo con una dinámica de juego donde el rival mejoró."

"Hasta el primer gol, el Betis no hizo peligro. Pero con el 2-1, aparecen los fantasmas y los miedos, pero por suerte, hay más gente positiva que negativa. Creemos en el trabajo del equipo y en el equipo, y defendimos bien."

"Al final del partido nos quedamos sin energía, pero la repusimos y sacamos fuerzas. Reinildo, Savic, Riquelme o Llorente fueron claves para salir de ese 'agobio' del rival."

"También está la parada de Oblak, pero creo que el contexto general es el de una victoria merecida que nos sirve, nos da fuerzas y que necesitábamos".

También varios jugadores rojiblancos hicieron resumen de lo acontecido:

Gabriel Paulista

"Victoria muy necesaria hoy, jugando en casa, con nuestra afición, y tras esta semana sufriendo."

"Tras el partido de copa estaba triste, mentalmente fue complicado, pero no podíamos quedarnos así, había que cambiar lo que ocurrió."

"Tenemos que seguir así para seguir creciendo lo que resta de temporada."

"Oblak siempre demuestra que es 'top'. Para mi, es uno de los mejores porteros del mundo."

SOBRE LA PARADA DE OBLAK

"Yo rechazo el balón, y le cae a un jugador que estaba libre del rival en medio del área, lanza un tiro muy complicado de defender, pero ahí estaba Oblak. Nos ha dado la victoria."

"Siempre es importante sumar puntos, las victorias te dan confianza para cada partido, entrenas mejor. Ahora tenemos una semana para recuperarnos físicamente, mejorar lo que tenemos que mejorar y buscar los 3 puntos frente al Cádiz para seguir por la pelea de LaLiga."

"Queremos y buscaremos la clasificación de la Champions."

"Físicamente estoy muy bien, tengo total confianza con Simeone. Trabajo y demuestro de lo que soy capaz, quiero ayudar a mis compañeros y ellos también me ayudan a mi."

Álvaro Morata

"Tenemos que llegar con una buena dinámica a las oportunidades que tenemos este año. Es importante llegar con victorias, porque cogemos confianza. Por eso, el siguiente partido fuera de casa será muy importante de cara al partido de Champions."

"Muy contento porque hemos ganado. A nivel personal da igual, soy jugador del Atlético de Madrid y lo importante es ganar. Después de la lesión me ha costado un poco volver. He puesto todo mi esfuerzo para estar al 100%, pero a veces no he estado bien. He tenido ocasiones para meter goles y no los he metido. Yo lo que quiero es ayudar al equipo y centrarnos en los objetivos que tenemos por delante."

"Le agradecemos a la afición su confianza. Espero que ganemos el partido fuera de casa y podamos llegar contra el Inter con buena dinámica. El Inter está lejos aún, pero será muy importante hacerlo bien en Cádiz para llegar con confianza al partido".

🎙️ Las palabras de Morata tras la victoria en el #AtletiRealBetis. pic.twitter.com/t9428ID1tp — Atlético de Madrid (@Atleti) March 3, 2024

Jan Oblak

El portero esloveno fue tajante con el juego del equipo:

"Ha sido un encuentro sufrido que podríamos haber resuelto antes y no lo hicimos. Un gol les metió en el partido y al final sufrimos, nos pasa muchas veces".

"Hemos controlado el partido desde el inicio hasta el gol que anotan ellos. Es una pena que hayamos sufrido al final."

"Yo intento hacer lo mejor. No he parado todo. Ha entrado un gol y eso me da pena. Quiero pararlo todo si es posible, y voy a hacer eso mientras esté aquí".