Underdog: término anglosajón utilizado para referirse a un equipo o persona que tiene pocas posibilidades de ganar/triunfar en una competición. Un término que viene como anillo al dedo a ambos equipos que, tras no estar en las quinielas de ningún aficionado, han logrado llegar a la final de Copa (RCD Mallorca) y a la segunda plaza tras 26 jornadas disputadas (Girona). Quizá las dos revelaciones de esta presente temporada, Mallorca y Girona se vuelven a encontrar, y otra vez será Son Moix el escenario donde se citarán.

Ambos equipos llegan al partido en gran estado de forma, el Girona se sigue manteniendo en la lucha por la liga y los de Michel continúan impresionando al público con su exquisito fútbol, el cual le está haciendo brillar este curso. El gran estado de forma de los catalanes y su superioridad ante muchos de los rivales a los que se enfrentan no significa que no deban guardarle respeto a su rival, todo un Real Club Deportivo Mallorca que, este pasado martes, logró la clasificación a la final de la Copa del Rey tras vencer a una favorita Real Sociedad que no pudo con el muro Dominik Grief.

Los jugadores del Mallorca celebrando el pase a la final. | Foto: El Confidencial

Tanto Girona como Mallorca son conocedores de la importancia de este partido, los visitantes quieren mantenerse en la lucha por el título mientras que el Mallorca, actualmente posicionado como el primero de los equipos fuera del descenso (aunque a 6 puntos del primero de los colistas), busca distanciarse aún más de los puestos de descenso, continuando así la lucha por la permanencia. Además, una victoria bermellona puede suponer un hito que solo el Real Madrid ha conseguido esta temporada, vencer en dos ocasiones al Girona.

Seguir arriba a los mandos de Míchel

El Girona está cuajando una enorme temporada bajo los mandos de Míchel, aunque creo que esto ya no es ningún misterio. Con un fútbol directo y muy ofensivo los gerundenses están arrasando con cualquier equipo que se encuentran, logrando resultados abultados contra equipos de gran prestigio (5-1 al Sevilla o 2-4 ante el FC Barcelona). Este fútbol tan dominador está maravillando a toda Europa, pero para Míchel cada rival merece el mismo respeto y siempre juegan con la misma intensidad, independientemente de la categoría o el nivel del rival que tengan delante.

Tsygankov perseguido por jugadores del Rayo Vallecano. | Foto: MARCA

Pero el éxito del Girona no solo tiene que ver con su gran capacidad táctica, también juegan un gran papel los jugadores que, individualmente y en conjunto, hacen que este equipo brille. Ya había en la plantilla la temporada pasada jugadores que este curso están en un momento de forma excepcional, Paulo Gazzaniga en portería mostrando que es un cerrojo, la experiencia de Juanpe en defensa junto a Miguel Gutiérrez que ha caído de pie en el club, un centro del campo dominante con Iván Martín, Aleix García y Yangel Herrera que llegaron de equipos de menor categoría y están mostrando ser jugadores de grandísimo nivel o el mismo Stuani que muestra ser un revulsivo de garantías. A esto hay que sumarle las llegadas de Daley Blind, un futbolista con muchos galones y experiencia a sus espaldas, Savinho que ha dotado al Girona de verticalidad, siendo un jugador que encara, algo que se echa mucho en falta en el fútbol actual o mismamente Artem Dovbyk que, en su primera temporada en una liga de gran nivel, ya lleva 14 goles este curso.

Operación Cartuja en curso, ahora toca la permanencia

La clasificación a la final de Copa supone una alegría enorme y un premio al trabajo para el Mallorca que, bajo Javier Aguirre, está mostrando ser un equipo sólido, al menos en lo defensivo, aunque tiene varias facetas en las que tiene que mejorar para aspirar a más. Fue precisamente durante este camino a la final de copa donde el Mallorca venció al Girona con un providencial Abdón Prats que supo llevarse al equipo a la espalda y acabar logrando una victoria importantísima para el conjunto bermellón. Por tanto, está claro que el Mallorca va a querer repetir la gesta, que pocos equipos han logrado este curso, dejando los tres puntos en casa.

Jugadores del Mallorca celebrando el gol de Abdón ante el Girona. | Foto: RCD Mallorca

El Mallorca llega al partido de hoy con grandes esperanzas de conseguir algo grande, después de soportar 120 minutos de intenso fútbol en el infierno de Anoeta pero sabiendo aguantar el resultado y venciendo en los penaltis, una tanda en la que el conjunto mallorquinista no falló en ninguna ocasión, logrando batir a Alex Remiro en los 5 disparos. Pero ojo, la clasificación a la final puede ser un arma de doble filo para los bermellones ya que, por un lado, la motivación del pase a la final puede influenciar positivamente a las actuaciones de los del Vasco Aguirre, mientras que por otro, la "resaca" del pase puede seguir vigente, haciendo que el equipo no rinda al nivel que se espera de un finalista de copa. En un partido donde mucho está en juego, el Mallorca tiene que mostrar por qué es finalista de copa, la prueba, todo un Girona que no se va a andar con chiquitas.

Declaraciones previas

Durante la mañana de hoy, tanto Javier Aguirre como Míchel han atendido a los medios previo al partido del día de mañana. Ambos entrenadores han mostrado la importancia de este partido en cuanto a escalar posiciones o mantenerse en la tabla liguera.

Javier Aguirre:

Míchel:

¿Cómo, cuándo y dónde ver?

El encuentro entre RCD Mallorca y Girona FC se disputará el día 3 de marzo a las 18:30 en el Estadio de Son Moix. El partido se podrá ver a través de Movistar La Liga.

Alineaciones probables

Estas son las alineaciones probables de ambos equipos para el encuentro correspondiente a la jornada 27 de La Liga EA Sports: