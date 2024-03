El Cádiz CF venció por 2-0 al Atlético de Madrid en la jornada 28 de LaLiga EA Sports y volvió a ganar después de más de medio año. Además, dados los resultados de sus rivales por la salvación este fin de semana, se encuentra a dos puntos de salir del descenso.

Una victoria necesaria para todos

161 días han tenido que pasar para volver a ver al conjunto gaditano ganar en la competición doméstica. Con el cambio de entrenador, poco a poco se contemplaba una mejora en el terreno de juego, pero no llegaba la victoria que tanto necesitaban jugadores y afición.

Ganar al Atlético de Madrid siempre es increíble, pero aún lo es más si te encuentras en la situación del Cádiz CF. Desde el pitido inicial, los jugadores de amarillo no dudaron en sus posibilidades y fueron a por el partido. Por el contrario, el equipo del Cholo Simeone no supo darle el valor que tenía este encuentro y salieron algo más despistados.

El partido acabó con un resultado de 2-0. Ambos goles fueron anotados por Juanmi, delantero que llegó en el mercado invernal y está resolviendo cualquiera de las dudas posibles que se podían tener sobre él.

Juanmi celebrando un gol / Foto: @Cadiz_CF en X

Partido a partido

Una vez conseguido volver a sumar de 3, los de La Tacita de Plata deben de ir paso a paso a por más. Sin prisa pero sin pausa.

Este viernes 15 de marzo visitan Anoeta a las 21h. Se medirán a una Real Sociedad tocada, en su peor momento de la temporada. Aún así, a pesar de eliminarse de dos competiciones en apenas una semana y media, Copa de S.M. El Rey y UEFA Champions League, siguen con opciones de entrar en zonas europeas en la competición doméstica. A día de hoy se encuentran en sexta posición con 43 puntos, a tan solo uno del Real Betis Balompié y tres del Valencia CF, que están empezando a apretar en la lucha por Europa.

Por parte del Cádiz CF, viaja a San Sebastián con imposibles mejores sensaciones. Acumulan 3 jornadas sin conocer la derrota, con dos empates ante el Celta de Vigo y Rayo Vallecano, y una magnífica victoria contra el Atlético de Madrid que les permite soñar con la permanencia otro año más.

Llegados a este punto donde la entidad gaditana se ve más cerca del objetivo que nunca desde que empezó la temporada, deben tener cabeza y saber manejar muy bien los tiempos en todos los aspectos. Empezando por el entrenador, pasando por todos los jugadores de la plantilla y acabando por la afición. Son tiempos para estar fuertes y unidos para lo que pueda venir en un futuro, tanto bueno como malo.

Celebración en equipo / Foto: @Cadiz_CF en X

¿En qué ha mejorado el Cádiz CF?

El 20 de enero de 2024, la entidad gaditana tomó la decisión de rescindir el contrato a Sergio González. El presidente Manuel Vizcaíno confió en Mauricio Pellegrino para coger las riendas del equipo y poder mantener al club otro año más en la máxima categoría del futbol español.

Desde entonces, el conjunto andaluz ha disputado 7 jornadas en las cuales ha conseguido 1 victoria, 4 empates y 2 derrotas. En estas se ha podido ver una gran mejora tanto en el juego como en los resultados. Mostrando los datos sobre la mesa, con el entrenador argentino al mando, el Cádiz CF ha recibido 7 goles en contra. Sin embargo, han anotado 5 goles a favor y han dejado la portería a 0 en tres ocasiones.

El mejor desempeño de los de La Tacita de Plata es bastante claro. Mejorar en ambas áreas ha sido la clave para ello, y si quieren seguir otro año más en LaLiga EA Sports deben seguir el mismo camino.

Mauricio Pellegrino / Foto: Marca.com

Lucha por la permanencia

Una vez acabada la jornada 28 de LaLiga EA Sports, la zona baja de la clasificación está más interesante que nunca.

El Cádiz CF se enfrentaba a uno de los equipos grandes del fútbol español. Contra todo pronóstico, consiguió una magnífica victoria por 2-0 ante el Atlético de Madrid, quién no fue capaz de reaccionar al buen juego del conjunto gaditano. Además, vuelven a ganar, algo que no hacían desde el 1 de septiembre de 2023 (3-1 contra el Villarreal CF). Con estos 3 puntos, los de Mauricio Pellegrino se sitúan en decimoctava posición con 22 puntos, a tan solo 2 de salir de las zonas de descenso.

Por debajo se encuentran otros dos clubes andaluces. El Granada CF se enfrentaba en casa a una Real Sociedad que no pasaba por su mejor momento de la temporada. A pesar de ello, no fue capaz de conseguir esa victoria que le acercase a la permanencia y los de Anoeta vencieron por 2-3 en el Nuevo Estadio Los Cármenes. Los del Cacique Medina están en decimonovena posición con 14 puntos, a 10 de salir de la zona "roja" de la clasificación.

Al final de la cola se encuentra la Unión Deportiva Almería, quiénes tenían un encuentro vital esta última jornada para no dar por vencido la salvación. A pesar de empezar poniéndose por delante en el marcador, los blanquirrojos tan solo lograron conseguir un empate ante el Sevilla FC. Un punto que sabe a poco para ambos equipos y dejan las cosas aún más difíciles para los de Gaizka Garitano.

Justo por encima de los puestos de descenso se ubica el Celta de Vigo. Esta jornada pintaba muy difícil poder sacar algo positivo para ellos, ya que se enfrentaban al Real Madrid, actual líder de LaLiga EA Sports. Así mismo, acabó ocurriendo lo esperado, y los celtistas perdieron por 4-0 en el Santiago Bernabéu. Por si todo lo que le rodea fuera poco, en el día de hoy se ha hecho oficial la destitución de Rafa Benítez.

En decimosexto lugar se coloca el Rayo Vallecano. Tras la destitución de Francisco Rodríguez, las cosas no han cambiado en Vallecas. Con Iñigo Pérez en el banquillo, el equipo franjirrojo ha disputado 4 encuentros en los cuales no ha conseguido ninguna victoria (2 empates y 2 derrotas). A pesar de su mejoría la última jornada ante el Alavés, no lograron sacar nada positivo de Vitoria. Dados estos resultados, el club madrileño está a 4 puntos del descenso.

El RCD Mallorca cuenta con tan solo un punto más que el Rayo Vallecano, posicionándose así en el decimoquinto puesto con 27 puntos, a 5 del Cádiz CF. Aunque estén en la final de la Copa del S.M. Rey, su temporada puede complicarse sino logran alejarse cuanto antes de las zonas de descenso. La próxima jornada será clave para ellos, ya que reciben al Granada CF en Son Moix y si ganan pueden sacar ventajas a sus rivales por la permanencia.

Finalmente, vistas las situaciones de los clubes que se encuentran en la tabla baja, está claro que el Cádiz CF tendrá muy difícil quedarse en Primera otro año más, pero no imposible si son capaces de seguir el rumbo de los últimos partidos.