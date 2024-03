La jornada número 29 dará comienzo en San Sebastián el viernes por la noche con el Real Sociedad-Cádiz CF como partido inaugural. Ocho partidos son los que llevan sin conocer la victoria en el Reale Arena el equipo donostiarra.

Espantar a los fantasmas de Anoeta

La Real Sociedad no está pasando un buen momento, aunque ganó su último partido de liga contra el Granada (2-3) remontando en los últimos minutos ante el conjunto nazarí que lucha por la permanencia, no encadena buenos resultados y todo en el que las últimas semanas han sido eliminados en Copa del rey en semifinales y en la Champions con un Paris Saint Germain muy superior que no le dio muchas opciones para remontar el partido de ida que traía un resultado de 2-0 a favor del equipo parisino.

Granada-Real Sociedad/ Fuente: LaLiga

En el Reale Arena no está teniendo buenos resultados de los últimos seis resultados dos empates, tres derrotas y la eliminación de la Copa del Rey en penaltis.

Chute de esperanza

El equipo gaditano acabó su mala racha de victorias el pasado sábado contra el Atlético de Madrid. Tras estar más de seis meses sin puntuar de tres en tres, llegó la ansiada victoria y la esperanza de conseguir la salvación que está más viva que nunca con cinco equipos en la lucha por no caer en esa posición número dieciocho. Juanmi se encontró de nuevo con el gol y esto puede suponer una ventaja para el Cádiz. Se enfrentará a su ex equipo con el que más veces ha vestido la camiseta en toda su trayectoria.

Juanmi en el partido contra el Atlético de Madrid/ Fuente LaLiga

Tres partidos consecutivos sin conocer la derrota, esto sube la moral tanto de los jugadores como de la afición. Conocen la importancia de puntuar, por lo que saldrán con todo para buscar una nueva victoria.

Encuentros anteriores

Segundo partido entre ambos. El primero se disputó el 21 de diciembre de 2023 y el resultado fue 0-0.

De los últimos 13 partidos disputados entre ellos ocho han sido victorias para la Real Sociedad, cinco empates y ninguna victoria para el Cádiz.

Rueda de prensa de los entrenadores

Mauricio Pellegrino hablaba en la mañana del jueves y decía lo siguiente: "la Real exige al máximo pese a los contratiempos" tras la mala racha del conjunto de Imanol Alguacil. "La victoria ante el Atlético no cambió nada el presente", otro titular que ha dejado la rueda de prensa.

Imanol Alguacil en partido contra el Granada/ Fuente: LaLiga

El técnico txuri urdin comenzaba felicitando al equipo femenino por su clasificación a la final. Jugar en Anoeta supone un plus para Imanol y él lo sabe, aunque últimamente los resultados no son los esperados. "No tengo dudas de que es una ventaja jugar en casa, pero tengo que dejar de hablar, y que sean hechos. Tal y como está el aficionado, el ambiente, y viniendo de la racha de la que venimos, que es malísima en casa, nada que decir a los aficionados, todo lo contrario. Darles las gracias por todo lo que nos están dando, y tenemos unas ganas locas de por fin darles un triunfo y de que se vayan contentos de una santa vez a casa"

Árbitro del partido

El encuentro estará dirigido por el colegiado Soto Grado. Ha pitado en diez ocasiones al Cádiz con un balance de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas. A la Real Sociedad le ha pitado en una ocasión menos, siendo su balance de tres victorias, tres empates y tres derrotas.

Convocatoria

Cádiz CF: no disponible aún.

Real Sociedad: A.Remiro, Zubimendi, Zubeldia, Aritz, Merino, Oyarzabal, Becker, Zakhaeyan, Marrero, Take Kubo, G. de Zárate, Olasagasti, Tierney, H.Traoré, Sadiq, Pacheco, André Silva, Turrientes, Brais Méndez, Le Normand, Javi Galán, Magunazelaia, Ayesa y Aramburu.

Posibles onces

Cádiz CF: Ledesma; Iza, Ousou, Chust, Javi Hernández; Kouamé, Alcaraz, Sobrino, Robert Navarro; Juanmi, Maxi Gómez.

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Brais, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Oyarzabal.