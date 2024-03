El conjunto de Manuel Pellegrini no pudo superar a un Rayo que llevaba 6 meses sin ganar en Vallecas. No estuvo fino el equipo verdiblanco. Jugadores como Fekir, Fornals o Willian José no tuvieron su mejor tarde en el encuentro de la jornada 29 de LaLiga EA Sports.

Un golazo de falta de Lejeune en el tramo final de la primera mitad y otro de Camello en la segunda permitieron al Rayo Vallecano lograr un triunfo fundamental para distanciarse de los puestos de descenso y escalar un puesto en la tabla, superando al Sevilla.

El Rayo supo aprovechar el balón parado

El Rayo Vallecano se reencontró con la victoria en Vallecas tras 6 meses después, siendo superior al Real Betis, que fue el claro dominante en el comienzo del partido. El conjunto de Pellegrini salió con la intención de dominar el balón y ser protagonista. Pero esto del fútbol va de materializar ocasiones y ahí, el conjunto bético no estuvo acertado.

Casi un cuarto de hora tardaron los de Íñigo Pérez en aproximarse al área de Rui Silva, con una falta en la frontal concedida por Pezzella que R.D.T. estrelló en la barrera. En sus botas tuvo Fekir la ocasión más clara para los verdiblancos con un remate al palo. En los mejores minutos del Real Betis llegó el gol del Rayo Vallecano que desequilibraba el marcador.

Johnny Cardoso se complicó la vida pugnando por un balón en campo propio y la pelota le llegó a Isi Palazón, que fue derribado claramente por Pezzella en la frontal. Y en este segundo intento, el encargado de ejecutar el libre directo fue Lejeune, que buscó con potencia el palo del portero, fusilando a Rui Silva, que pudo hacer mucho más en esa acción. El meta bético se quejó de que no vio con claridad. Con este tanto el conjunto de Vallecas puso el 1-0 el marcador con el que se llegó al descanso.

El conjunto de Vallecas logró desactivar el "efecto" Isco

El malagueño regresó tras un mes y medio de baja jugando casi todos los minutos de la segunda parte, pero su aportación no fue suficiente para que el conjunto verdiblanco lograse el triunfo.

Tras el paso por los vestuarios y después de un intento de Pablo Fornals desde la frontal, el entrenador chileno dio entrada a Isco para lograr mayor superioridad en mediocampo. El exfutbolista del Real Madrid no jugó en su posición natural en la media punta, sino que suplió a Cardoso para acompañar a Guido en el doble pivote con el objetivo de darle una salida de balón más fluida al conjunto bético.

El mediocampista de Arroyo de la Miel tampoco acertó en las dos buenas ocasiones que tuvo, una desde la frontal, tras una gran jugada de Rodri y otra en el área que sacó Dimitrievski.

Entre las constantes pérdidas de tiempo y el poco acierto de cara a gol de los jugadores verdiblancos, terminaron las opciones del Betis de romper la mala racha y conseguir el triunfo frente un Rayo Vallecano que toma aire.

Camello sentenció el encuentro

Desde el banquillo rayista quisieron aprovechar los espacios entre líneas que dejaba el Betis tirando del talento de Trejo. A falta de 20 para el final, Rui Silva iba a meter una mano, esta vez sí dura y contundente a disparo de Sergio Camello. Pero Camello llama dos veces y en el minuto 78 iba a sentenciar aprovechando un buen movimiento de Trejo. Pica por arriba el ex del Atlético de Madrid ante la salida del portero luso del Betis para sentenciar el partido.

Con el Betis enfocado en atacar y aprovechar los últimos minutos, Assane Diao cosechó un remate nefasto cuando lo tenía todo de cara. El conjunto verdiblanco suma su tercera derrota consecutiva en el campeonato liguero y ve cómo la zona europea, que marca la Real Sociedad con 46 puntos, se aleja. Europa ya se ve como un premio lejano, aunque no imposible.