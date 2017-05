El duelo: Rubén Castro VS Antoine Griezmann: goleadores al fin y al cabo

Google Plus

El gol. Eso es lo que une a Antoine Griezmann y Rubén Castro. Sus clubes dependen de ellos en gran porcentaje para finalizar el trabajo que se comienza desde atrás. Esto último se aplica muy bien al estilo que el Cholo Simeone introdujo en este Atlético de Madrid: una gran defensa y un jugador (aunque no solo marca él) arriba que goleé. Eso es lo que hace Grizi. Cualquier centímetro que tenga se traduce en gol. Aunque el Atleti no tiene "Grizidependencia".

Sin embargo el Real Betis sí que viene teniendo "Rubencastrodependencia". Si él no marca, difícilmente lo hace otro compañero. No tiene compañero de gol, y esta temporada menos, ya que Jorge Molina abandonó la entidad heliopolitana al final de la pasada campaña. En Jorge Molina sí encontró Rubén Castro a una buena pareja de baile. Ambos llegaron al Betis en la campaña 2010-2011. Rubén hizo 31 goles, mientras que Jorge hizo 22. Una barbaridad de goles. Este año Rubén Castro (ni la propia dirección deportiva del club) no ha encontrado sustituto al gran delantero de Alcoy. Ni Sanabria, ni Alegría, ni Zozulya han rayado al nivel al que lo hacía el actual delantero del Getafe.

Salvando las distancias

Hemos comparado a Antoine Griezmann con Rubén Castro, pero claramente la calidad del galo es diferente. Además de otras muchas cosas que los diferencian. La primera, la edad. Actualmente, Antoine suma 26 años y Rubén 35. Con los veinte recién estrenados, el delantero francés ya empezaba a dar muestras de jugador de talla mundial. Sin embargo, Rubén Castro mostró su verdadera valía ya estando cercano a los 30, tras haber pasado muchos equipos y por muy malos momentos en este mundo del fútbol.

Esta temporada, Rubén solo lleva 11 goles en la liga, una cifra bastante pobre para lo que ha venido haciendo, ya que la pasada campaña hizo la friolera de 19 goles en un equipo recién ascendido como era el Betis de la 2015-2016. Y eso que, el año pasado, su compañero de baile Jorge Molina, con el que ha funcionado tan bien el canario, hizo una pobre campaña, anotando solo un gol. Pero, aun así, supera en número de goles a jugadores como Benzema, Bale o Neymar.

Por otro lado está el galo. En esta 2016-2017, a falta de dos partidos para darse por finalizada, lleva ya 16 goles, ocupando el quinto puesto en el ránking de goleadores por detrás de Messi, Luis Suárez, Ronaldo y Iago Aspas.

Cómo pararlos

Es una difícil tarea. No se trata solo de aislarlos a ellos del juego. Ellos van a saber aislarse (mejor dicho, hacerte pensar que están aislados) y en el momento justo entran en escena. Gol y a repetir la jugada. Defenderlos a ellos es una tarea complicada porque no depende solo del jugador rival al que le toque cubrirlo. Va a depender mucho de como estén los killers de enchufados ese día. Si están enchufados, tarde o temprano van a tener su ocasión.

El último que ha demostrado saber parar a Antoine Griezmann ha sido Zinedine Zidane, en la eliminatoria de las semifinales de Champions, ya que el delantero francés solo anotó un gol, y fue de penalti.