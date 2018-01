Real Betis - Barça: puntuaciones Real Betis, jornada 20 de LaLiga

Google Plus

Foto: Real Betis

Fin a una racha de dos victorias consecutivas del Betis en un partido con dos caras diferentes: la primera de ellas, muy sólida y con las ideas claras ante un Barça invicto en liga; y la segunda muestra la cara de la derrota, de la superación por un rival fortísimo y por el mejor jugador del mundo, Lionel Messi.

Antonio Adán | 3

El guardameta madrileño no está pasando por su mejor momento. Lleva jornadas en las que anda desaparecido y su nivel ha bajado. Como viene siendo habitual esta temporada, no está afortunado con el juego de pies que tan importante es en el sistema de Quique Setién. A eso se le une que no es un seguro bajo palos, ya que tan solo en la noche de ayer realizó dos paradas y ninguna de mérito.

Riza Durmisi | 3

El lateral danés no está completando ni mucho menos su mejor temporada en el conjunto verdiblanco. Las constantes subidas de Semedo hacían que tuviera que estar más pendiente de defender que de subir la banda a sumarse al ataque. Le faltó valentía, más aún sabiendo que nadie de la zona ofensiva culé caía a su banda y podría estar más libre de cara a ofrecer más en ataque.

Aissa Mandi | 4

El futbolista argelino tenía una papeleta muy complicada, que era la de defender a Luis Suárez. Venía arrastrando problemas durante los últimos días previos al encuentro, y eso quizá le pesó en su nivel de juego. Se desconectó a partir del primer tanto (que le coge fuera de lugar) al igual que todo el equipo.

Zou Feddal | 5

Sin duda alguna es de lo mejor que tiene el Betis. Expeditivo al corte y contundente por arriba. Al igual que Mandi, no era tarea fácil tener que cubrir a Luis Suárez. Fruto de la desconexión general del conjunto bético, entregó el balón a Messi para que hiciera una jugada que acabaría posteriormente en gol. Segunda mitad para olvidar del marroquí pero que no empaña su fantástico rendimiento en el Betis.

Francis | 6

Cumpliendo y con creces sus partidos como lateral derecho por la baja de Barragán. Joven que da el nivel de Primera División. Lo normal que es para un canterano el jugar con tensión este tipo de partidos, Francis lo convierte en todo lo contrario. Decidido a aportar rapidez en ataque y pausado a la hora de sacar el balón. Defendió casi a la perfección las subidas al ataque de Jordi Alba, uno de los grandes peligros de este Barça.

Fabián | 3

Puede que haya sido el peor encuentro que ha jugado Fabián con la elástica verdiblanca esta campaña. El de Los Palacios dejaba destellos de calidad pero se complicaba en zonas del terreno de juego donde perder la pelota es un suicidio. Jugó con fuego y se quemó, hasta en dos ocasiones, que se tradujeron en tantos azulgranas. No se puede dudar de la enorme calidad que atesora Fabián pero ante el Barça no estuvo ni mucho menos afortunado.

Javi García | 4

Fue una de las piezas que modificó Setién de entrada. Se situó entre los centrales para una mejor salida de balón tras la presión tan alta que ejercía el Barça; y además de eso, era un jugador más en la línea defensiva para combatir el temido ataque culé. Raro en él, se le notó muy nervioso y lanzaba muchos balones en largo, la mayoría de ellos fuera del campo. Fue sustituido mediada la segunda parte.

Guardado | 5

No destacó ni para bien ni para mal. El mexicano forma parte de la columna vertebral del medio del campo del Betis, y su presencia se nota. Estuvo intenso en la presión y era el encargado de vigilar a Messi. Su ritmo bajó en la segunda mitad, algo que aprovechó el argentino para marcarse un auténtico recital de buen fútbol. Andrés siempre lo deja todo en el campo y eso es innegable, pero ayer se le vio falto de ideas ofensivas.

Tello | 5

El catalán era una constante de peligro, sobre todo en la primera mitad. Sus continuos desmarques en velocidad podían causarle más de un dolor de cabeza a la zaga barcelonista, pero entró poco en juego. Aun así, sigue demostrando que va de menos a más esta temporada y que es una de las piezas claves de este proyecto verdiblanco. Uno de sus grandes defectos, el pase: pierde la oportunidad de ataque por la mala entrega de sus acciones.

Joaquín | 4

Desaparecido el portuense. Deja muestras de su calidad pero el físico no perdona, más a sabiendas que se encontraba rodeado de un mediocampo muy competitivo, como era el formado por Busquets, Rakitic o Sergi Roberto. Le faltó desborde y no buscaba tanto el uno contra uno, algo que le caracteriza.

Sergio León | 3

Ni rastro del delantero bético. La falta de idea ofensiva del conjunto verdiblanco perjudicó a Sergio como al que más. No se le vieron detalles y apenas 'rascó bola'. No era un partido para él y no dio la talla ante Piqué, Vermaelen y Umtiti más tarde.

Rubén Castro | SC

Tuvo poco menos de veinte minutos y el Betis no atacó más durante todo el encuentro. El canario no pudo acercarse en el día de ayer a la marca que tiene como objetivo de superar a Poli Rincón como el mayor goleador del Betis en Primera División.

Ryad Boudebouz | SC

El argelino no tuvo tiempo de hacer nada. Desapareció el equipo, y eso perjudicó a los que entraron más tarde.

Víctor Camarasa | SC

Prácticamente igual que sus dos compañeros que salieron de refresco, pero el valenciano entró a escasos minutos del pitido final. Deberá mejorar el rendimiento para entrar en las alineaciones de Setién.

Quique Setién | 3

Muy mala lectura del santanderino en la segunda mitad. La sangría de goles que está recibiendo el conjunto verdiblanco roza números de descenso y es algo que hay que trabajar desde ya. Perdió la batalla en el centro del campo por retrasar a Javi García, un muro en la línea medular.