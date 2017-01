La mala suerte se ceba con Mendilibar

Google Plus

Mendilibar, en el banquillo | Imagen: Andrea Royo - VAVEL

Parece ser que en la Sociedad Deportiva Eibar sí que le está afectando la cuesta de enero. La suerte no está acompañando al club armero estas últimas semanas, y todo indica que lo pasará mal durante las próximas jornadas debido a la carga de partidos que está teniendo el equipo.

Todo comenzó cuando un periodista preguntó a José Luis Mendilibar en rueda de prensa si en el club eibarrés tenían intención de reforzarse en este mercado invernal. Mendilibar respondió diciendo que no veía a la Sociedad Deportiva Eibar necesitada de fichajes para terminar la temporada, donde el club armero luchará por seguir en Primera, cosa que lo tiene muy cerca si el equipo sigue en esta línea hasta mayo.

Desde que Mendilibar dijo eso, son cinco en total los jugadores que se encuentran actualmente en la enfermería de la Sociedad Deportiva Eibar. Sean lesiones graves o no tan graves, son lesiones que José Luis Mendilibar echará de menos en los partidos, por lo que los 18 jugadores que sí que están disponibles se esforzarán al máximo en los partidos debido a que el Eibar juega actualmente dos competiciones: Liga y Copa.

Analizando cada lesionado por cada línea, el primero es Asier Riesgo. Se lesionó en el partido liguero ante el Sporting de Gijón en El Molinón. El de Deba sufrió fuerte golpe en la rodilla izquierda en un choque con un jugador del conjunto de Abelardo, por lo que el cancerbero tuvo que ser sustituido en el minuto 25 porque no podía seguir. Hace unas semanas se recuperó de una lesión muscular sufrida en San Mamés el pasado cuatro de diciembre.

Asier Riesgo en el Eibar - Osasuna | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

En defensa en cambio, es la línea donde más bajas tiene Mendilibar. Primero fue Ramis, sufriendo una fractura del maléolo tibial, con un total de seis semanas de recuperación (esta semana se cumple la sexta). El segundo de la zaga fue Anaitz Arbilla, que sufrió la semana pasada una microrrotura en el sóleo de la pierna izquierda, estimando entre dos y tres semanas de baja. El navarro estaba consiguiendo la titularidad pero la lesión le impidió progresar. El tercer y último jugador lesionado de la defensa es David Juncà. Tuvo que ser sustituido en el partido copero ante Osasuna disputado en Ipurúa, torciéndose el tobillo en el minuto 10 de partido. Sufre un esguince de tobillo de grado dos, estimando su tiempo de baja tres semanas desde el día del partido.

Iván Ramis en el partido liguero ante el Villarreal en Ipurúa | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

Por suerte, en el medio campo, Mendilibar no cuenta con ninguna baja, pese a que Fran Rico lleva arrastrando molestias varias semanas. Pero no es el mismo caso en la delantera. Kike García se lesionó en el partido de ida de Copa ante Osasuna, rompiéndose el peroné derecho en un lance del juego. Por fortuna del delantero de Castilla y León, no tuvo que pasar por el quirófano, por lo que está recibiendo un tratamiento conservador. Ya han pasado dos semanas desde que se le diagnosticó la lesión, debido a la cual, le queda por delante un mes y medio de recuperación.

Con el tiempo, José Luis Mendilibar desea que estos jugadores se vayan recuperando mientras que ninguno más de la plantilla se le lesione.