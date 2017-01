Análisis del rival: los colchoneros, con solidez defensiva

Google Plus

El Atlético espera ser verdugo. Foto: Daniel Nieto-VAVEL-.

El próximo jueves, cuando la Sociedad Deportiva Eibar visite al Atlético Madrid, partido correspondiente a la ida de los cuartos de final (Copa del Rey), este será histórico para el elenco armero, quien por vez primera se clasificó a dicha instancia. Los vascos, habían sido relegados en las últimas dos veces que llegaron a octavos. En la temporada 2003-2004, tras superar a partido único al Sporting de Gijón (cero a uno, a domicilio con gol de Roberto Cuevas) y Racing de Santander (tres a dos en la tanda de penaltis), los de José María Amorrotu se las vieron ante el Real Madrid (2004). Finalmente, tras igualar a uno en Ipurua (partido de ida), fue el conjunto blanco el que hizo la diferencia como local con las anotaciones de Ronaldo (59’) y Luis Figo (68’), rubricando así el pase a cuartos.

Málaga, la bestia negra

La segunda oportunidad de meterse entre los ocho mejores de la Copa, llegó diez nueve años más tarde (2013). Sucedió durante la campaña 2012-2013. En las primeras instancias, los armeros vencían a Laudio, Lleida y Arroyo, dos de ellas a domicilio y sin encajar goles. Posteriormente, entre los 32 de la competición le tocó un peso pesado: Athletic Club. Gracias al gol fuera de casa por parte de Mikel Arruabarrena, el Eibar accedió a los octavos de final, donde les esperaba el Málaga. Sin embargo, se repitió la dinámica del 2004: empate a uno en territorio guipuzcoano. El desenlace del encuentro de vuelta, favoreció a los de la Costa del Sol. Rubén Arroyo (11’) adelantaba a la visita, pero en la ráfaga de los últimos 17 minutos, Diego Buonanotte (73’, 89’), Sebastián Fernández (76’) y el ingresado Francisco Portillo (81’), detonaban la eliminación vasca.

El contrincante del Eibar ahora es el Atlético Madrid. Los de Diego Pablo Simeone vienen de superar los últimos escollos de Copa sin problemas. En los dieciseisavos se toparon contra el Guijuelo y vencieron a los que militan en Segunda B, a través de un global de diez a uno (cero a seis en el Municipal de Guijuelo y cuatro a uno en el campo de los rojiblancos). Posteriormente, en octavos, dejaron en el camino a la Unión Deportiva Las Palmas. Habiendo ganado a domicilio por cero a dos, pese a caer dos a tres en casa, mantuvieron la diferencia y se clasificaron. Del mismo modo, la escuadra armera no presentó inconvenientes para eliminar al Sporting de Gijón y Osasuna.

Carrasco, uno de los hombres gol del Atlético. Foto: Daniel Nieto-VAVEL-.

En lo que va de temporada, el conjunto capitalino disputó un total de 28 partidos (18 de Liga, seis de Champions y cuatro de Copa). En este saldo, los rojiblancos consiguieron 18 victorias, cuatro empates y seis derrotas (ninguna en Copa). Además, anotó 52 goles y recibió 19, manteniendo la valla invicta en 17 y no pudo convertir en siete oportunidades (Leganés, Sevilla, Real Sociedad, Real Madrid, Espanyol, Bayern de Múnich y Villarreal). Ofensivamente tuvo un buen funcionamiento, ya que entre Antoinne Griezman (12), Yannik Ferreira Carrasco (10) y Kevin Gameiro (7) se repartieron el 55.7%. Detrás de estos, el alternativo Ángel Correa (6), Saúl (4), Nicolás Gaitán (4), Fernando Torres (3) y Koke (2), como los más importantes. En consecuencia, estas cifras se traducen que el 34.6% de los tantos provinieron por parte de los centrocampistas.

Frente al Betis, último encuentro liguero, Simeone dispuso de un once flexible en su sistema táctico. En línea defensiva, dos laterales con proyección como Sime Vrsaljko (derecha) y Filipe Luis (izquierda), aunque el de nacionalidad croata dejó demostrado ante Eibar que si le atacan es propenso a fallar en la marca y los cierres, mientras que el brasileño es un tanto más fiable. La zaga, indiscutida: Diego Godín y Stefan Savic, delante de Moyá. El ex del Manchester City y Fiorentina, demostró más solvencia que José María Giménez ,a quien le arrebató la titularidad. Con esta dupla, los rojiblancos son uno de los equipos menos goleados. En el centro del campo, un doble pivote de marca y juego, Koke y Gabi. Respondiendo a su filosofía, el míster colchonero colocó a dos volantes de vértigo, retroceso y recorrido en la banda: Nicolás Gaitán (izquierda) y Saúl (derecha). Incluso, el ex del Rayo Vallecano evidenció que puede centrarse como mediocentro ofensivo, para darle la oportunidad a Griezmann y de este modo, se ubique en banda derecha para conformar una línea de tres mediapuntas detrás del ‘9’: Fernando Torres. Al igual que José Luis Mendilibar, Simeone refleja la capacidad para empezar con un sistema de juego e ir modificándolo de acuerdo a la dinámica y necesidad del partido.