Guía VAVEL Eibar 2017/18: Marko Dmitrović, un serbio en Guipúzcoa

Dmitrović, minutos antes de disputar el amistoso ante el Real Unión | Imagen: Gio Batista - VAVEL

Serbio, 1'94 metros, 90 kilos. Parece tratarse más bien de un cancerbero de waterpolo, pero no, ha sido uno de los más destacados en la Segunda División del fútbol español de la mano del Alcorcón, y viene para quedarse.

Nunca es de agrado llegar para cubrir la baja de un compañero por lesión, pero a todo hay que amoldarse, en ello tanto el club, como él, han andado rápidos, y si nada en los próximos meses se tuerce, la SD Eibar tiene portero, y para rato.



Seis meses de recuperación para la maltrecha rodilla de Yoel, en los que el portal armero busca inquilino. Dos hombres en cuestión; el experimentado Riesgo por una parte, que cuenta en sus espaldas con más de 15.000 minutos jugados en la máxima categoría de la bola en nuestro país y 23 partidos con las categorías inferiores de la Selección Nacional, y por otro plano aparece el joven serbio, que tras pasar por el Estrella Roja de Belgrado, Újpest FC, Charlton Athletic y por último el conjunto alfarero, busca afianzarse el puesto de titular en la Sociedad Deportiva Eibar.

Bien es cierto, y en buena hora sea dicho, que 1 millón de euros, para como está el mercado, no es "nada", y puede considerarse como una apuesta de futuro a sus 25 años. Lo que está claro es que la portería eibarresa está muy cara, ya que, en estos momentos, ninguno de ellos parte como favorito, a pesar de que el míster, Mendilibar, conozca de cerca a Riesgo por la anterior campaña.



Marko, se muestra confiado de cara a hacerse con ella, y con sus ganas y ambiciones puestas en el asador, espera conseguir lo que él considera un gran paso en su carrera, pero todo ello, sin menospreciar a su compañero, del que tiene las siguientes palabras: "Asier es muy buen portero, y le he visto bastante". Sean unas cosas u otras, la competencia es lo mejor que un club como el Eibar puede tener, y en caso de que el balcánico no pueda hacerse un hueco en el once titular esta temporada, tiempo no le faltará, ya que su fichaje se ha hecho con vistas puestas en el futuro. "Marko se queda, como mínimo, en Guipúzcoa, hasta 2021".