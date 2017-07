Iván Alejo: "No he venido a sustituir a Pedro León"

Google Plus

Iván Alejo en su presentación como jugador del Eibar. Foto: SD Eibar

Iván Alejo (Valladolid,10 de febrero de 1995) es uno de los fichajes del Eibar para la siguiente temporada. Hace un mes llegó a Ipurúa procedente del Alcorcón, el centrocampista pucelano, se vio atraído por la identidad y la filosofía del club armero, y por estar a las órdenes de José Luis Mendilibar.

Alejo en su entrevista concedida a Mundo Deportivo desde Kössen, afirmó que su adaptacion está siendo "mejor de lo que esperaba". Su principal objetivo es "seguir así para hacerme con un hueco en el equipo".

El medio catalán le preguntó al centrocampista pucelano sobre lo que sé ha encontrado en el vestuario. El jugador reconoció haberse "encontrado incluso mejor de lo que pensaba. Sabía que Mendilibar era un entrenador muy cercano y es verdad que te ríes mucho con él".

Adaptación al grupo

Alejo se ha adaptado en un mes al grupo y al equipo gracias a sus compañeros "Dmitrovic y Elgezabal que los conocía de su etapa en el Alcorcón, y me he juntado con Bebé, Calabera y Jordán". En definitiva, según el centrocampista vallisoletano "no hay grupos definidos y nos llevamos todos genial. Hay pocos vestuarios así".

De momento, está siendo uno de los más regulares en la pretemporada del Eibar, y es que el jugador "sabía que tenía que llegar muy en forma. Esto es Primera y hay que prepararse a fondo".

Su estreno en Primera División lo vive con "muchas ganas.Cuando eres un niño sueñas con llegar aquí y jugar contra los mejores jugadores del mundo". En la presentación como jugador del Eibar comentó que quería aprender de Pedro León, desde entonces varios medios le han presionado al centrocampista de 22 años de edad, pero él confesó a Mundo Deportivo que "no ha venido a sustituir a Pedro León. Lo que quiero es trabajar. Eso me dará minutos y resultados y la opción de continuar en Primera".