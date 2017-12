Google Plus

"El tiempo pone a cada uno en su sitio" como quien dice. Para darle mayor sentido al dicho, es preciso ligarlo con otro más popular aún: "el que algo quiere, algo le cuesta". Ambos expresan a la perfección lo que ha vivido el Eibar en los últimos años: un crecimiento constante, tanto deportiva como institucionalmente. Una mejora que llega tras dedicación, horas de esfuerzo, días largos de entrenamiento, y mucho, mucho trabajo en los despachos ha dado sus frutos.

Uno más del gremio

El Eibar juega, gestiona y ficha como uno más, sin complejo de inferioridad alguno. José Luis Mendilibar le ha dado un estilo propio al Eibar. Como la mayoría de clubes de Primera División, sabe a lo que juega. Cuentan con una idea clara de juego, y lo que es más importante, el míster ha logrado transmitirla y los jugadores han conseguido plasmarla sobre el verde.

Una idea clara

Desde un punto de vista analítico, los armeros apuestan por la contra, por el ataque directo. Conscientes de sus habilidades, los pupilos de Mendilibar optan por hacer un fútbol sencillo. Todo ello bajo las órdenes del técnico vasco. El de Zaldivar es partidario del 4-2-2-2, un sistema que le ha dado buenos resultados y por el que, hoy día, sigue apostando. Viendo los jugadores con los que cuenta en su plantilla, es el esquema más asequible. Los números lo corroboran.

Además, el Eibar se siente cómodo jugando a un fútbol directo basado en las aperturas a banda. Un juego que permite desplegar todo su potencial a jugadores como Ander Capa, José Ángel, David Juncá, Iván Alejo o el propio Takashi Inui en los costados, además de ser beneficioso para los matadores de área: Kike García, Charles Días o Sergi Enrich.

Sensatez financiera

El Eibar no solo ha demostrado ser "uno más del gremio" en lo deportivo. También lo ha hecho en los despachos. A nivel institucional, cabe destacar una figura en concreto, la de Álex Aranzabal. Experto en economía y finanzas, hizo en los despachos lo que sobre el verde no se pudo hacer: salvar a la Sociedad Deportiva Eibar. Para ello, fueron clave sus conocimientos financieros y el seguimiento de los pagos realizados por otros equipos; es decir, la deuda de otros equipos con LaLiga. El Elche CF fue la víctima propicia. Un equipo salvado deportivamente, pero descendido en los despachos. Una muestra más de la importancia de completar una buena gestión dentro de un equipo de fútbol.

Fichajes a corto y largo plazo

La última evidencia del asentamiento del Eibar en la categoría se puede apreciar en los fichajes. La manera en la que se mueven en el mercado y el tipo de jugadores que buscan es diferente. El Eibar ha cambiado y el perfil de jugadores buscados lo ha hecho con él. Han pasado de contratar a jugadores libres; a permitirse el lujo de fichar a jóvenes talentos como pueden ser Iván Alejo o Joan Jordán -entre otros muchos-. Juventud y talento por bandera. Ese podría ser el lema que mejor define la nueva idea de fichajes del Eibar. Es cierto que han llegado jugadores de presente, de rendimiento inmediato como el propio Charles, pero casos como el de Alejo o Jordán son los que dan a entender lo que busca Fran Garagarza. Gente joven, con talento y que puedan rendir de inmediato, pero sin prisa alguna.

Los ya mencionados están dando resultados desde el primer minuto, pero también se han dado casos como el de Pere Milla, Pablo Hervías, Unai Elgezabal o Jordi Calavera. Estos jugadores responden a otro modelo de fichajes. Si antes se hablaba de "Ivi" y Jordán como jugadores de presente y futuro; ahora salen a la palestra los "fichados para ser cedidos". Jugadores que han contado con escasas oportunidades en el primer equipo y a los que han buscado salida.

Primeros rastros de cantera

Fruto del crecimiento del club, la cantera ha comenzado a cobrar mayor importancia. La inversión en la misma ha sido mayor, y la apuesta por parte de Mendilibar también está "in crescendo". De hecho, tal ha sido la mejora en este aspecto que el filial armero logró el ascenso a Segunda División B. Un paso hacia delante dado por los más jóvenes.

El futuro está aquí y viene pisando fuerte. Esta temporada se ha podido ver evidencia de la cantera eibarresa. Imanol Sarriegi es el jugador que mejor lo muestra. Llegado hace un par de temporadas a Eibar, ya ha contado con varias oportunidades de jugar en el primer equipo. Esto hace indicar que, de manera paulatina, los debutantes serán más, muchos más.

​Eibar "inside": entrevistas

VAVEL pudo charlar con Aitor Arregi y Ainhoa Alonso, exjugador del Eibar y capitana del femenino respectivamente. Entrevistas que hacen conocer mejor el club por dentro y que permiten repasar el crecimiento del mismo.

Aitor Arregi: "El Eibar es de Primera en todos los sentidos"

Pregunta. ¿Considera al Eibar "uno más del gremio"?

Aitor Arregi. No sé si el Eibar habrá cambiado mucho en los últimos años, pero antes se diferenciaba de los demás porque había una gran sincronización entre todos los estamentos del club, afición, jugadores, directiva, cuerpo técnico etc. Se trata de una pequeña familia.



P. ¿En qué aspecto ha crecido más?

​A.A. Ha crecido en lo económico, en la masa social, en las instalaciones y demás. Antes era un club de Segunda B, ahora ya es de Primera en todos los sentidos.

​P. ¿Piensa que la cantera es de vital importancia para ser grande en Primera División?

A.A. No lo tengo del todo claro. Es mejor tener una buena cantera, pero hay bastantes equipos de Primera que no tienen una buena cantera o por lo menos no la usan, y aún así tienen éxito.



P. ¿Qué es lo que más ha cambiado en el paso de Segunda División B a Primera División?

A.A. Que juegan contra los mejores del mundo y que su economía ha crecido exponencialmente, pero en el día a día creo que no habrá habido cambios significantes.

Ainhoa Alonso: "El Eibar, ha crecido en todos los aspectos"

Pregunta. ¿Considera al Eibar "uno más del gremio"?

Ainhoa Alonso. Entiendo que el Eibar se ha ganado el considerarse un equipo más del gremio. Está claro que los primeros años fueron duros en la máxima categoría, pero se ha ganado el respeto y el sitio donde a día de hoy compite.

P. ¿En que aspecto piensa que ha crecido más?

A.A. Ha crecido en todos los aspectos. Tanto como club, como equipo, como afición, económicamente, con respecto a la cantera y en número de jugadores pertenecientes al Eibar.



P. Como capitana del Eibar femenino, ¿se le da la suficiente importancia al fútbol femenino?

​A.A. Es de agradecer todo el apoyo e importancia que desde el club se le da al femenino. Nunca en 21 años de fútbol he vivido tanto detalle y ayuda por parte del club para ir pasito a pasito mejorando y valorando el equipo femenino



P. ¿Se está invirtiendo en vosotras?

A.A. El club está invirtiendo en el femenino cada vez más y en comparación a otros clubes no conozco femeninos que puedan llegar a tener las condiciones que tenemos nosotras en la categoría en la que competimos.

¿Y ahora qué?

Asentados en Primera, con jugadores de presente y futuro; con un entrenador comprometido con la causa; manteniendo una estabilidad económica y financiera; y con una cantera fructífera, el Eibar mira con optimismo el futuro. ¡Como para no hacerlo! Estar en la máxima categoría por muchos años es el deseo de todo armero, para así poder decir orgullosamente que el Eibar es "uno más del gremio" por mucho, mucho tiempo.