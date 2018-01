¿Qué fue de Ángel Rodríguez?

Google Plus

Ángel en su época como futbolista armero | Íñigo Larreina - VAVEL

Ángel Luis Rodríguez Díaz es un futbolista de 30 años natural de San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. Su posición natural es la de delantero centro y actualmente milita en las filas del Getafe C.F de la Primera División española.

Ángel cuenta con una carrera bastante longeva y ha pasado ya por 12 equipos españoles, que van desde la Segunda B hasta la máxima categoría del fútbol español. Entre estos equipos, el futbolista tinerfeño estuvo una temporada en la SD Eibar, exactamente en la primera temporada del conjunto armero en Primera División.

Un paso bastante desapercibido en el Eibar

Ángel Rodríguez aterrizó en Ipurua para afrontar la primera temporada del Eibar en la máxima categoría del fútbol español. El jugador canario llegó tras disputar una temporada con el Levante, en la que disputó Liga y Europa League, aunque la falta de protagonismo le obligó a hacer las maletas e ir hacia el País Vasco, concretamente, hacia Eibar.

Sin embargo, en el Eibar tampoco logró la continuidad que quería y tampoco pudo demostrar demasiado y no consiguió ni anotar un solo gol con el equipo. Ángel disputó 6 encuentros como titular con el conjunto armero en la competición liguera y, en Copa, disputó un partido como titular. Seguramente, si en alguno de esos encuentros hubiese anotado gol, quizás se hubiera ganado la confianza de su entrenador, pero al no conseguirlo, no acabó de adaptarse al conjunto, ni Garitano ni Mendilibar acabaron de creer en él y tuvo que volver a hacer las maletas.

El resurgir de Ángel

Con la llegada de Ángel al Real Zaragoza en 2015, se produjo el renacimiento de Ángel y volvió a sentirse un futbolista importante. Su mejor temporada antes de llegar al conjunto maño fue la 2012-13 con el Elche Ilicitano en Segunda División, ya que disputó 32 encuentros como titular y logró anotar 13 goles que le acabaron permitiendo fichar por el Levante.

Su paso por Levante y Eibar no fueron buenos, pero en Zaragoza volvió su mejor versión. En su primera temporada anotó 11 goles y, en la segunda, logró 21 goles, una cifra excepcional que le permitió fichar por el Getafe en el regreso del conjunto azulón en Primera.

Ahora, en Primera División con el Getafe, las cosas le siguen yendo bastante bien para Ángel. El jugador tinerfeño es bastante importante en el esquema de Bordalás y, actualmente, es el máximo goleador del conjunto azulón.