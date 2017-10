Antecedentes RCD Espanyol- Real Betis

José Antonio Reyes marcando el gol que supuso la victoria blanquiazul ante el Real Betis . Fuente: RCD Espanyol

Las veces en que se han enfrentado el RCD Espanyol y Real Betis han acabado con resultados muy variopintos, el próximo lunes se vuelven a ver las caras ambos equipos con la voluntad de sumar los puntos para seguir creciendo.

La temporada pasada, ambos partidos terminaron con victoria blanquiazul por la mínima. El encuentro en el RCDE Stadium se cerró en un 2-1. Cuando el partido parecía que avanzaba hacia el empate, Javi Fuego cometió un penalti sobre Sanabria que Rubén Castro convirtió en el minuto 76. No obstante, el RCD Espanyol no se rindió y obtuvo su recompensa después que el mismo causante de la pena máxima rival, Javi Fuego, consiguiera el empate en el 87’ tras un despeje mal efectuado del portero verdiblanco, Antonio Adán. El conjunto perico no contento con el empate persiguió la victoria hasta que en el último suspiro el ex jugador sevillista José Antonio Reyes hizo un chut imposible para las manos de Adán y consiguió unos tres puntos muy luchados.

Tres puntos también se llevaron de la visita al Benito Villamarín justamente en la misma fecha que el próximo partido. Esta vez, fue Diego Reyes quien consiguió el tanto blanquiazul en el minuto 63 y Diego Reyes salvó un cabezazo de Pezzella en el último suspiro del encuentro que frustró toda esperanza del conjunto de Sevilla.

La temporada 2015-16 se dio un mismo patrón, en ambos encuentros el equipo visitante se llevó los tres puntos justamente marcado tres goles, el encuentro en Sevilla terminó en un 1-3 que en el minuto 55’ Víctor Sánchez sentenció tras dos goles de Enzo Roco y Felipe Caicedo.

Por otra banda, la visita del conjunto verdiblanco al RCDE Stadium se finalizó con un 0-3 que evidenció la mala racha que llevaba el RCD Espanyol.

En relación a las estadísticas, el Real Betis se ha llevado la victoria en siete ocasiones, el empate se ha producido en doce encuentros y la victoria perica de ha dado un total de ocho veces, des de la temporada 2001-2002 y teniendo en cuenta que la campaña 2010-11 el Real Betis estaba en la División de Plata.