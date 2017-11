La pizarra: ter Stegen salvador

Google Plus

Marc-André ter Stegen defendiendo los colores azulgranas. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

El FC Barcelona firmó su pase a los octavos de final de la UEFA Champions League por decimocuarta vez consecutiva. Una vez más lo ha hecho como primero de grupo que le va a permitir estar en el bombo de los mejores. La Juventus era el máximo rival azulgrana en el grupo D, que lo completaban el Sporting CP y el Olympiacos.

A octavos de final por decimocuarta vez consecutiva

Una Juventus que venía de perder a domicilio con la Sampdoria (3-2) en su competición liguera.

El 0-0 en el Juventus Stadium era el resultado que el Barça estaba buscando: más que suficiente para estar entre los 16 mejores equipos europeos.

Un dibujo inusual en el XI de Valverde

Ernesto Valverde sorprendió con los 11 jugadores que compusieron el equipo titular: ter Stegen; Digne, Umtiti, Piqué, Semedo; Iniesta, Busquets, Paulinho, Rakitic; Suárez y Deulofeu. Con esos futbolistas el Barça saltaba al terreno de juego con un 4-4-2 poco usual en los onces de el Txingurri.

A medida que el partido iba avanzando, Paulinho Bezerra iba dejando su posición en el centro del campo para situarse como extremo izquierdo volviendo así al típico 4-3-3 azulgrana.

Messi en el banquillo

Después de más de un año el astro argentino vio los primeros 55 minutos de encuentro desde el banquillo. El Barça supo como no naufragar sin su '10' y aguantó el tipo frente a los de Massimiliano Allegri. Hubo una explosión de intensidad cuando Messi saltó al campo y las ocasiones no cesaron. El argentino lanzó dos faltas peligrosísimas a la portería defendida por Gianluigi Buffon que se marcharon por encima del travesaño.

Ter Stegen y su mano 'todopoderosa'

El guardameta alemán no decepciona partido tras partido. Siempre está cuando más se le necesita. El Barça tan solo ha encajado cinco goles en lo que lleva de temporada manteniendo así la imbatibilidad azulgrana. Marc-André ter Stegen es apuesta segura para mantener la portería a cero.

Vermaelen sigue siendo suplente

El futbolista belga ha salido ya de su enésima lesión. Se había especulado sobre la posibilidad que tuviera unos minutos en Champions para coger ritmo para la batalla ante el Valencia de la próxima jornada de la Liga Santander. Sin embargo, Vermaelen no tuvo ni tan solo un minuto.

Ernesto Valverde no gastó los tres cambios

Que el Txingurri gaste todos los cambios no es ninguna novedad aunque ante la Juventus no fue así. Valverde optó por hacer tan solo dos sustituciones: Leo Messi entró por Gerard Deulofeu, quien no acaba de encontrar su sitio, y Jordi Alba sustituyó al ovacionado Andrés Iniesta.