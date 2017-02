Los nueves meses más difíciles en la vida de 'Piru'

Google Plus

Javier Torralbo, exdirector deportivo del Granada CF [Foto Antonio L. Juárez]

Como él mismo ha explicado en su carta de despedida, los nueves meses que se ha tirado Javier Torralbo 'Piru' al frente de la dirección deportiva del Granada CF han estado llenos de sufrimiento, de trabajo que quizás no ha sido del todo recompensado, ni por la afición, ni por la directiva, ni tampoco por los fichajes que realizó, sobre todo en el mercado veraniego.

Con Paco Jémez empezó todo

El desembarco de Jiang Lizhang y su modelo asiático en el Granada CF trajo consigo varios meses de ilusión en la afición rojiblanca que vio depositadas sus esperanzas de hacer algo ilusionante en La Liga en manos de Javier Torralbo, que llegaba del Real Madrid dispuesto a triunfar como director deportivo. Pero la realidad se topó con él, y tras unas semanas luchando por contratar a un entrenador, finalmente fue Paco Jémez quien se encargaría de ocupar este puesto. Desde el principio se notaba la frialdad en la relación entre ambos, marcada sobre todo por la llegada de nuevos fichajes.

Jugadores como El-Arabi, Peñaranda o Success, que pertenecían al fondo de inversión de Gino Pozzo tenían que abandonar el club. Además, Rochina, vendido al Rubin Kazan, y Fran Rico o Rubén Pérez, cedidos, dirían también adiós a la entidad rojiblanca. Ante la imposibilidad de realizar grandes inversiones, la mayoría de fichajes llegaron en calidad de cedidos, pero no serían hasta bien entrado el curso liguero cuando se cerró una plantilla que no pareció hacer especial ilusión a una afición que se sintió engañada.

Piru tampoco tuvo suerte en su principal inversión. El 'Tin' Angulo dio positivo por cocaína e irremediablemente el club tuvo que tomar la decisión de desvincularlo de la entidad. Así pues comenzaba una Liga con un empate y una derrota en Las Palmas por 5-1 donde Paco Jémez puso su cargo a disposición del club.

Un mercado invernal con muchas piedras en el camino

Tras la destitución de Paco Jémez en apenas seis jornadas de competición, Javier Torralbo junto al resto de la directiva, tuvieron que confiar en la figura de Lucas Alcaraz para sacar al equipo del pozo en el que se había metido. En descenso, y con pocas posibilidades de salir de esa zona, llegó el mercado invernal. La afición esperaba fichajes lo más temprano posible pero no llegaron hasta prácticamente la recta final del mercado.

En él hubo más salidas que entradas, dejando "helada" a la afición que empezó a cargar contra su figura. Rui Silva, Héctor, Ingason, Koné, Wakaso y Adrián Ramos, fueron los fichajes que llegaron en enero, aunque este último fue gracias a Jiang Lizhang, que invirtió en el delantero colombiano gracias al equipo chino del que también es máximo accionista. Asi pues se cerró un mercado de fichajes invernal donde se produjeron muchas salidas (Kelava, Gabriel Silva, Tito, Bueno, Barral, etc). Dos de esos futbolistas (Tito y Alberto Bueno) fueron a parar al rival directo por la permanencia como es el CD Leganés, lo que dictó su sentencia, pese a que a dia de hoy no han demostrado aún nada en el equipo madrileño.

Peor aún fue el tema de El-Zhar. El futbolista tenía un principio de acuerdo con el Granada pero la nula experiencia como director deportivo de Javier Torralbo hizo que al final se le escapara y fuera también a parar también al CD Leganés. Sin embargo, desde que se cerrara el mercado de fichajes, y a excepción de la derrota en Ipurúa por 4-0, el equipo nazarí ha dado un salto de calidad en su plantilla y ha mejorado los resultados, ganando por goleada el pasado viernes al Betis y quedando a dos puntos de la salvación. Precisamente en la carta de su despedida, hace especial hincapié en ese día.

No parece que fuese el momento más indicado para destituir a Javier Torralbo, cuando ahora los resultados y los fichajes le estaban dando la razón. Sin embargo en la directiva trabajan de otra manera y han decidido que lo mejor para preparar la próxima temporada, sea en la categoría que sea, es no tener a Javier Torralbo como director deportivo. De momento, será DDMC Football Club Management Company quien sustituya a 'Piru', y, de momento, no se esperan nuevas incorporaciones en esta parcela que ha dado mucho que hablar en estos últimos nueve meses.