Juan Merino: "Presenté mi dimisión y no me la aceptaron"

Juan Merino dirigiendo el último entrenamiento antes de desplazarse a Vallecas | Foto: gimnasticdetarragona.cat

La rueda de prensa de Juan Merino ha dejado a más de un aficionado grana descolocado. El técnico dice haber presentado su dimisión a la directiva después del partido ante el Real Oviedo, la cual fue rechazada. El técnico también habló del partido de este viernes ante el Rayo, diciendo que era otra final y que no vale más que ganar. Para este encuentro, el técnico recupera a Achille Emaná y Levy Madinda.

La rueda de prensa ha empezado con la valoración del partido ante el Rayo. El gaditano ha comentado que los jugadores tienen ganas y “están concienciados de que es una final más, muy importante” y que "el equipo debe ir a ganar”. Para ese partido, el técnico recupera a Levy Madinda. Aun así, ha comentado que Ferran Giner y Djetei “no están en condiciones de ir convocados”.

El técnico ha seguido la rueda de prensa agradeciendo al equipo su dedicación y comportamiento en el campo y ha señalado que en los 19 partido que lleva en Tarragona “el equipo no ha perdido dos partidos seguidos”, algo muy complicado en Segunda División. “El equipo me ha demostrado que si la temporada hubiera empezado mejor, estaríamos haciendo grandes cosas”, añadía.

Después de agradecer a la plantilla, el técnico ha querido hacer visible su compromiso con el club . “Estoy muy contento de mi permanencia en el equipo y me lo voy a dejar todo para conseguir la salvación”, afirmaba el técnico. Acto seguido de esas declaraciones, y tras decir que no entendería que el partido del viernes fuera un ultimátum, el técnico ha afirmado: “he presentado mi dimisión sin cobrar un duro del club y no me lo han aceptado". Para concluir, Merino ha comentado que a partir de ahí, “la directiva me dio la mano y estoy aquí con todas las fuerzas del mundo”.

A continuación, el técnico ha comentado que cree que está ayudando al Nástic, ya que “se ve reflejado en los números”, pero que si en algún momento su presencia es perjudicial “Juan Merino nunca va a ser un problema para ningún equipo”, sentenciaba.

Para ir acabando con la rueda de prensa, Merino ha confirmado que Emaná volverá a la convocatoria tras ausentarse los pasados partidos por problemas en el tobillo.