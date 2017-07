Lluís Carreras: "Éste es un proyecto que puede durar muchos años."

Google Plus

Foto | GimnàsticDeTarragona.cat

Hacía mucho tiempo que la rueda de prensa del Nou Estadi no estaba tan llena como en esta ocasión. Pasados cinco minutos de las 12:30, Josep María Andreu (presidente), Emilio Viqueira (director deportivo) y Lluís Carreras se presentaban delante de los medios de comunicación. Antes de las preguntas de los periodistas, el presidente grana aclaró que el club tenía un perfil claro: "un jugador profesional, que tuviese experiencia en la categoría y con ilusión para el cargo, requisitos que encajan con Lluís Carreras."

El ex entrenador del Sabadell, Mallorca o Zaragoza se ha mostrado muy ilusionado ante la oportunidad que le brinda el club, y es que las negociaciones han sido muy veloces. "Emilio (Viqueira) me llamó por primera vez el domingo pasado, les expliqué cómo trabajo y nos entendimos muy rápidamente. Ahora tendremos que hablar muchas cosas, analizar qué puede faltar, los jugadores que acaban contracto… Me gusta trabajar en silencio, sin que las cosas puedan filtrarse demasiado."

"Soy un entrenador valiente, pero no suicida" // Foto: Gimnàstic de Tarragona

Ante la pregunta que debía aparecer sí o sí, respecto a qué tipo de fútbol quiere ofrecer Carreras, el técnico lo tuvo muy claro: "Me gusta jugar al fútbol de manera combinativa. Me gusta ganar, obviamente, y creo que con una propuesta combinativa es más fácil llegar a la victoria. Hay partidos de todo tipo, pero al final el fútbol es un deporte de contrarestar, y tenemos que conseguir que los rivales nos tengan que contrarrestar a nosotros, llevar la iniciativa.

El catalán ha insistido en el hecho de que viene a liderar un proyecto en el que confía. "El hecho de firmar un contracto de dos años demuestra que confiamos y que puede durar muchos más años. La historia del Nàstic es mucho más grande que la de Lluís Carreras, por eso vengo a intentar hacer más grande la de este club."

Uno de los jugadores más importantes de la plantilla es Tejera, y es sabido que su futuro más próximo está en el aire, con los rumores persistentes de que el mediocampista está muy cerca del Deportivo de la Coruña. Lluís Carreras, ha alabado su rendimiento durante toda la campaña, y aunque todavía no ha hablado con el barcelonés, quiere que se quede en el equipo para ser una pieza clave: "Está claro que el club lo quiere y quiero hablar con él y con el resto de jugadores. Eso sí, en el equipo no tendremos a jugadores a disgusto."