Un buen Nàstic acaba con el Villarreal

Google Plus

El Villarreal cae derrotado en un partido en el que durante mucho tiempo el Nàstic de Tarragona fue superior. La primera mitad, con dominio total del Nàstic, fue una lección de cómo jugar al toque y a mantener la posesión por parte del equipo de Lluís Carreras. En cambio, en la segunda mitad cambió la cosa: un Villarreal que salió con sus titulares no cesó de atacar, eso sí, se topó con una gran muralla defensiva por parte del conjunto catalán.

Primera parte totalmente grana

El partido empezaba con el Nàstic de Tarragona queriendo tener la posesión, filosofía que ya manifestó Carreras en su llegada a la ciudad romana. El juego pasaba por las botas de tres hombres del centro del campo: Zahibo, Tejera y Maikel Mesa; ellos tres controlaban todo balón que recibían y no cesaban de hacer cambios de banda y pases a la espalda de los defensores para que tanto como Omar Perdomo, como Brugui (jugador del filial), intentasen sorprender con su principal arma: la velocidad.

Todos los pases que el Villarreal intentase filtrar a sus atacantes acababan en pies de Wilfried Zahibo, que en toda la primera mitad apenas dejó pasar un balón. El mediocentro francés del Nàstic volvió a demostrar sus cualidades de “imán”, siendo la pelota el metal. Cabe decir que Wilfried gusta mucho a su míster y que ahora mismo está llamado a ser uno de los centrocampistas titulares para el comienzo de liga.

Tras varios minutos de posesión del club tarraconense y una pérdida de balón por parte central del Villarreal, debida a la gran presión que el Nàstic ejercía en la salida de balón del equipo contrario, Omar Perdomo roba la pelota y se planta en un cara a cara con Andrés Fernández, portero titular del Villarreal. Omar dispara raso y la pelota acaba superando al meta del conjunto amarillo. Así es como Perdomo, nuevo fichaje de cara a la próxima temporada, se estrenaba como goleador. No solo dejó el detalle del gol, sino que también dio muestras de calidad con sus desbordes por banda y su gran visión de juego.

Apenas llegó el Villarreal en la primera mitad, tras varios intentos de chutes desde fuera del área y muchos centros servidos por sus laterales, un chute de Sansone acabó en el palo izquierdo de la portería de Dimitri. Esta ocasión fue la única clara que el Villarreal tuvo en toda la primera mitad.

Abraham Minero también debutaba en esta primera mitad como titular, se podría decir que cumplió con la labor dejando claro al extremo de su banda, Leo, que en ningún momento sería fácil entrar por su lado. Con varias entradas fuertes pero acertadas alejó en varias ocasiones el peligro de la portería del macedonio Stole Dimitrievski.

El debut de Maikel Mesa no fue el deseado, no participó tanto en el juego como se esperaba de él, aun así aquellos balones que recibió no los desperdició y con un juego sencillo de primer toque se permitía el lujo de apenas fallar un pase.

También jugó Brugui, jugador de la Pobla de Mafumet, que no lo hizo nada mal. El joven jugador, canterano del Nàstic, no dio ninguna bola por perdida y le tocó enfrentarse a Mario Gaspar, capitán del Villarreal, para intentar llegar a portería contraria. El duelo fue de los mejores de la noche y dejó bonitas acciones que sobre todo incluían grandes velocidades por parte de ambos.

Segunda mitad, otro partido

Nueva mitad y nuevo partido: ambos equipos cambiaron todos sus jugadores, al campo saltaron 22 jugadores, todos distintos a los que habían disputado la primera mitad. Esto da a entender que ambos entrenadores querían ver a todos sus jugadores y valorar el nivel de cada uno de ellos, dado que prácticamente todos los jugadores convocados para el amistoso jugaron al menos unos minutos del partido.

El Villarreal saltaba al campo con un once de gala, un once titular, para disputar esta segunda mitad. Fran Escribá alineaba para la segunda mitad a toda su pólvora: Cédric Bakambu, Roberto Soldado y Samu Castillejo eran una de las muchas bazas del conjunto groguet.

El Nàstic en cambio salió a la segunda mitad con un equipo más humilde que el del Villarreal. El técnico del conjunto tarraconense alineó a Iván de Nova, Pol, Carlos García, Rayco y Roger; todos jugadores del filial, en este segundo parcial. Eso sí, todos ellos cumplieron rindiendo a un nivel muy alto.

Pol Valentín, hermano del ya exjugador del Nàstic, Gerard, parecía un espejismo de su hermano mayor. El joven lateral, salido de la cantera del club, no desaprovechó la ocasión de jugar con el primer equipo y en todas las jugadas que participó aportó un gran índice de peligro, recordando con sus arrancadas por banda y regates a su hermano.

Iván de Nova, lateral izquierdo, también demostró que quiere luchar por entrar en la primera plantilla y apenas dejó que Samu Castillejo y Bakambu se acercasen al área grana.

En esta mitad debutaron Carlos Blanco y Sandro Toscano. El central grana Carlos, no tardó en demostrar el porqué de su fichaje con el Nàstic. El defensor barcelonense del conjunto grana no dejó pasar ningún balón y estuvo seguro tanto por arriba como por el juego por el suelo. Destacó en varias salidas de balón demostrando su buena técnica y calma con el balón en sus pies. Por otra parte, Sandro Toscano, otro de los fichajes para la próxima temporada, tuvo pocos minutos de juego, ya que entró al campo en el minuto 83’. Habrá que esperar para ver qué puede dar de sí este nuevo jugador.

Contra y gol

El Villarreal intentaba entrar por todas partes en este segundo parcial del partido, pero el Nàstic, que estaba cerrando perfectamente las líneas, no le dejaba acercarse a la portería que en esta mitad defendía el portero José Perales.

Después de dos disparos mordidos que acabaron en manos de Perales y un remate de Samu Castillejo de cabeza que desvía ligeramente Carlos Blanco a saque de esquina, el Nàstic salió a la contra. Con un pase largo a la espalda de los centrales del Villarreal, un control perfecto de Carlos García y un buen pase, Emana consigue controlar el esférico y rematar a puerta con un chute potente desde fuera del área. El chute supera a Barbosa entrando por abajo del lado derecho de la portería del Submarino Amarillo.

Minutos más tarde, tras una jugada ensayada que sirvió Muñiz, el Nàstic casi conseguía el tercer tanto que hubiese dado por cerrado el encuentro. Una falta lateral, en el lado derecho del terreno de juego, fue colgada al área por el '10' del Nàstic y acaba con un remate potente de Carlos Blanco que se va fuera por poco.

Últimos minutos de calma

Los últimos minutos del partido fueron muy tranquilos. El Nàstic sabía que la victoria ya no se le podía escapar y el conjunto amarillo ya se había rendido de intentar asaltar la muralla que el Nàstic de Tarragona había formado delante de su portería.

Buen sabor de boca tras la primera victoria

Así acababa el primer partido de pretemporada del Nàstic de Tarragona, partido que ayudará al equipo psicológicamente, viéndose así capaz de superar duros obstáculos como el de hoy.

Lluís Carreras se mostraba satisfecho en la rueda de prensa con el trabajo realizado por todo el equipo y considera de mucha importancia esta victoria, dado que según él, el Villarreal es de los cinco mejores equipos que juega al fútbol en España.

El Nàstic, tras haber ganado este primer amistoso, se concentrará en el “stage” de Olot (del 24 al 29 de Julio) y más adelante en el amistoso que se disputará el día 9 de agosto frente al Real Zaragoza.