Guía VAVEL Gimnástic de Tarragona 2017/18: historia del club

Estos son los 11 héroes que certificaron el ascenso a Primera del Nástic para poner la guinda al pastel a la mejr temporada de su historia | Foto: NasticMania 2.0

El Nástic de Tarragona es un histórico del fútbol español. “El decano entre los clubes del deporte”, tal y como reza en su himno, le otorga una historia más que laureada al club de la ciudad de Tarragona. Aunque sea el club deportivo de más antigüedad a nivel nacional – creado el año 1886-, la sección de fútbol del Nástic no se creó hasta el año 1914, con la ayuda del suizo William Tarín.

Los primeros años del club son difíciles: se tienen que buscar jugadores, el fútbol estaba creciendo en España y el club no era nada reconocido a nivel nacional. Las tres primeras temporadas, el ‘Club Gimnástico’ jugó únicamente partidos amistosos y no fue hasta el 1918 cuando el club jugó un partido oficial, en la Segunda Liga del Campeonato de Catalunya.

Las primeras temporadas en ligas oficiales

Hasta después de la Guerra Civil, el Nástic solo jugaba en categorías regionales, pero en la temporada 43/44 fue cuando el club jugó por primera vez en Tercera División. Tras dos años en la categoría, el club ascendió directamente a Segunda División la temporada 44/45.

En la temporada 1945/46, el Nástic jugó su primera campaña en la Segunda División española. El club iba como un cohete y dos temporadas después – en la 47/48 – ya estaría jugando en la categoría más alta del fútbol español, la Primera División. Allí se mantuvo durante tres años, plantándoles cara a equipos como el Barça o el Real Madrid. De hecho, el Nástic fue el primer equipo en ganar en el nuevo estadio Santiago Bernabéu por uno a tres.

En la temporada 49/50 se consumiría el descenso a la Segunda División para estar allí las siguientes tres temporadas, hasta la temporada 53/54 en la que el club estaba en Tercera División. Tras esos años gloriosos del club vinieron los peores años de los tarraconenses. El club estuvo 19 temporadas en Tercera hasta que en la temporada 1971/72 se consiguiera el ascenso de categoría tras quedar primeros con 50 puntos.

En la 72/73 el club volvía a la división de plata para permanecer allí durante cuatro temporadas, para volver al pozo de la, por aquel entonces, categoría de bronce. En la 76/77 el Nástic vuelve a descender a Tercera. En esa temporada la Federación Española de Fútbol pondría en circulación una nueva categoría, la Segunda División B. Tras dos temporadas en Tercera se llevaría a cabo la primera participación del Nástic en la Segunda B, en la temporada 1978/79. Aquella primera temporada fue muy buena y el club ascendió a Segunda en una sola temporada, pero también en una sola temporada el Nástic volvió a descender.

La temporada 90/91, la última en Tercera

Era la temporada 1980/81 y el Nástic volvía a jugar en la ‘nueva categoría’. Allí se mantuvo durante seis años seguidos, hasta que en la temporada 1985/1986 volvió a caer a la Tercera División. En esa categoría el club celebraría los cien años de historia. Tras solo un año, el Nástic volvía a la Segunda B donde estaría tres temporadas seguidas, para volver a bajar de nuevo. Pero la temporada 1990/91 sería la última temporada del Nástic en Tercera División. De allí no volvería a pisar esa categoría y los años siguientes se iría turnando entre Segunda B, Segunda y Primera División.

Entramos en los últimos 30 años del club hasta el día de hoy. Desde la temporada 91/92 hasta el año 2001, el Nástic se mantuvo en la categoría de bronce hasta que en la temporada 2001/2002 el club volviera a la Segunda División tras 20 años. La alegría duró sólo un año. La siguiente temporada el Nástic descendió de nuevo para volver a ascender después de dos temporadas. Las siguientes nueve temporadas fueron las más álgidas del club. En la temporada 2004/2005 el club había vuelto a Segunda División. Esa temporada fue buena, el club se salvó y terminó en una cómoda séptima posición.

La mejor temporada de la historia

La campaña siguiente (2005/2006) fue mejor, la mejor en Segunda División de toda la historia grana. De la mano de Luis César, actual entrenador del Real Valladolid, el club ascendía a Primera División 56 años después. Fue una temporada redonda en la que al Nástic se le escapó el título de Liga en la última jornada tras empatar 0-0 en Jerez. Pero eso no importaba, el club había vuelto a Primera y Tarragona era una fiesta. El club no pudo con los todopoderosos equipos de la primera categoría del fútbol español y descendió esa misma temporada siendo uno de los peores colistas del campeonato. Ese golpe no derribó del todo al Nástic, que se estableció en Segunda A los cinco años siguientes.

A punto de la desaparición

En la temporada 2011/12, el club cayó en el pozo de la Segunda División B. Con dificultades económicas y con una pérdida importante de masa social, el club descendió a una categoría de campos de césped artificial, dimensiones pequeñas y muy complicadas para el juego del Nástic. La adaptación al primer año en la categoría costó mucho. La primera vuelta el Nástic estaba en la parte baja de la clasificación y los tarraconenses se temían lo peor. Sabían que descender a Tercera podría acarrear la desaparición del club.

La segunda vuelta del equipo de Javi Salamero fue estelar. Los grana difícilmente perdían un partido y encadenaron diez victorias seguidas, algo extremadamente difícil en esa categoría donde los equipos locales siempre tenían las de ganar. Todo iba viento en popa hasta que un partido en el campo del Llagostera hizo que todo se torciera. Una derrota por 0-1 desmoralizó al equipo que veía como el Constància les ganaba por uno a tres en el Nou Estadi. La temporada acabó con un Nástic en la sexta posición y con una racha de cero victorias en los seis últimos partidos.

La siguiente temporada empezó igual que la anterior. La posición no era tan mala, pero el club no estaba situado donde la afición esperaba. De la mano de Vicente Moreno el club fue ascendiendo hasta llegar a jugar los Play-offs para ascender a Segunda. Las eliminatorias fueron de lo más emocionante. El Nástic superó la primera con facilidad, la segunda fue más dura y quedaba solo una. 180 minutos más la prórroga si hiciera falta para estar de nuevo en Segunda. El rival era el Llagostera, el mismo equipo que torció la racha del Nástic. El resultado es recordado por todos los ‘nastiquers’. En la ida un 1-1 final, pero en la vuelta un trepidante y polémico partido que terminó decantándose para los blaugrana.

A la tercera va la vencida

Tocaba rehacerse de los dos golpes de la temporada pasada. El Nástic empezó la tercera temporada en Segunda B bastante fuerte y durante toda ella estuvo en las posiciones delanteras. El club terminó la temporada regular primero y en los play-offs derrotó al Huesca para certificar su vuelta.

La temporada después de su vuelta (2015/16) recordó mucho a aquella del año 2005/06 ya que el Nástic, un recién ascendido estaba jugando un fútbol maravilloso y se situaba en los primeros puestos de la tabla. El conjunto grana se quedó a un solo gol de subir a Primera por tercera vez en su historia. La campaña 2016/17 fue bastante diferente. Los aficionados grana sufrieron más de la cuenta y no fue hasta el último partido contra el UCAM cuando el club se asegurase su 21ª temporada en la Segunda División.