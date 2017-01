Pedro Munitis: "Sobran motivos para dejarse la vida en este partido"

Google Plus

Pedro Munitis en la sala de prensa del Estadio El Toralín. | Foto: SD Ponferradina.

Un derbi siempre es un partido especial. Y más cuando en el encuentro de la primera vuelta, la Cultural y Deportiva Leonesa pasó por encima de la SD Ponferradina. A pesar de esta circunstancia, Pedro Munitis se mostró confiado de que "el equipo hará muy buen partido" en el Reino de León. El técnico cántabro explicó que en un partido de este nivel y rivalidad "sobran motivos para dejarse la vida en este partido".

Pedro Munitis no quiso alabar a la Cultural y Deportiva Leonesa de forma desmedida: "Nos enfrentamos a un grandísimo equipo, que en los últimos cuatro partidos solamente han sido capaces de ganar uno". El preparador de la Deportiva señaló que "iremos sin complejos, sabiendo la dificultad que entraña y más fuera de cada". "Hay muchísimos motivos para 'partirse' la cara", concluyó. El propio preparador del cuadro berciano bromeó con su presencia en el palco en el choque de la primera vuelta: "Estuve viendo el partido en el palco. Hizo mucho daño, pero la gente está concienciada de devolverles lo que nos dieron aquí".

"Es una faena tener este partido el miércoles cuando tienes un choque tan importante el domingo".

El preparador cántabro expresó que "hay que analizar las cosas dentro de su contexto". "Llevamos dos partidos en liga ganados", siguió Pedro Munitis, "el de Tudela con mucha solvencia, el de casa con una muy buena segunda parte", señaló el técnico de la SD Ponferradina. "La dinámica del equipo está siendo positiva", confirmó. Sobre el encuentro de Copa Federación se mostró muy descontento: "Es una faena tener este partido el miércoles cuando tienes un choque tan importante el domingo. Lo he vuelto a ver y la sensación que me da es que cada esfuerzo me lo va a quitar del domingo. Es complicado de controlar".

En cuanto a los fichajes, Pedro Munitis escondió sus cartas: "Lo mejor que nos puede pasar es tener a todos disponibles". "Ríos Reina ha trabajado aparte, no ha entrenado con el equipo, pero viene de entrenar, de competir y las pruebas que le han hecho son todo positivas", mientras que en el caso de "Pablo Pallarés es un jugador muy interesante y que nos va a aportar". El preparador de la Deportiva "descartó" a Adán, confirmó la vuelta de Jonathan Ruíz y puso en duda la participación de Menudo y Rayco, de los que "están pendiente de evolución".

En cuanto a posibles futuros fichajes, Pedro Munitis no quiso hablar de ello "a dos días de partido" y apuntó que "es algo que maneja el club". Lo que sí volvió a confirmar el técnico es que ante la posible llegada de jugadores debieran producirse del mismo modo salidas: "Estamos con todas las fichas de sub-23 ocupadas y si viene gente, tendrá que salir otra, lo está gestionando el club".