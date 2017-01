Cultural Leonesa - SD Ponferradina: solo vale ganar

Cultural Leonesa y Ponferradina vuelven a cruzar sus caminos casi seis meses después con el mismo objetivo por parte de ambos equipos pero con situaciones en la tabla bien diferentes a las que se encontraron allá por el mes de agosto cuando la liga tan solo llevaba disputada una jornada. Tras 21 encuentros, la Cultural Leonesa comanda en solitario la clasificación con 46 puntos. Por su parte, la Ponferradina con 33 puntos, se encuentra en sexta posición a siete puntos de las posiciones de playoff, que actualmente marcan el Celta B y Pontevedra y a trece puntos de distancia de su eterno rival. Una diferencia que fue incluso más abultada antes de finalizar el pasado año, en el que los leoneses llegaron a aventajar en 19 puntos a los bercianos.

Situaciones opuestas

Tras las dos derrotas seguidas de los culturalistas, su peor racha desde el inicio de la temporada, unidas a los dos triunfos bercianos, frente a Tudelano e Izarra, la distancia se ha recudido a trece puntos. No obstante, sigue siendo un muro por ahora insalvable, ya no solo por la diferencia de puntuación, si no por las sensaciones de uno y otro conjunto a lo largo de la temporada. Mientras que la Cultural ha conseguido su mejor primera vuelta de la historia en la categoría, y con un juego brillante y cargado de victorias contundentes, los bercianos no consiguen dar con la tecla, y ni el cambio de entrenador, tras la llegada de Munitis, ha surtido efecto.

Los resultados y el mal juego han llevado a la Deportiva a una situación caótica, y un momento de la temporada en el que la afición se encuentra en guerra con el equipo por la mala situación deportiva. A pesar de todo, una victoria en el derbi y en León, supondría un puñetazo en la mesa de la Deportiva y una dosis de optimismo e ilusión en el equipo, algo que ayudaría a dar un giro a la situación. Todavía escuece en Ponferrada el 1-3 del partido de ida, algo que sin duda los bercianos quieren remediar con un triunfo que renueve la esperanza y la ilusión entre su afición.

La Deportiva busca la "venganza"

Tras el doloroso 1-3 del partido de ida en el Toralín, la plantilla sabe de la importancia del partido, no solo para ellos y de cara a la situación liguera, saben que una nueva derrota ante el eterno rival, llevaría a una situación muy difícil de digerir para la afición. Munitis consciente de la importancia que tiene el partido para el club, la afición y la temporada ha convocado a 21 jugadores, llevándose incluso a los recién llegados Rios Reina y Pallarés, que podrían incluso debutar con el conjunto bercianos. Mientras tanto, la Cultural vive inmersa en una situación ambigua, ya que a pesar de estar realizando su mejor temporada en décadas, llegan al derbi tras dos derrotas y con el culebrón de Gallar, que podría irse al Mallorca.

Una victoria berciana en el día de hoy podría suponer una alarma en el conjunto leonés, ya que vería reducida su ventaja respecto a su eterno rival a diez puntos, una ventaja aún suficiente, y supondría la tercera derrota seguida, así como una pérdida del liderato, si además de la derrota leonesa se produjera una victoria del Racing de Santander. Por lo tanto, mucho en juego en un derbi más especial, ya que hacía seis años que la Ponferradina no pisaba el Reino de León. El último encuentro entre ambos conjuntos se produjo en la temporada 2009/10, temporada redonda para los bercianos que celebraron el León el título de liga con un pasillo histórico, y que acabaría con un retorno a la categoría de plata tan solo un mes después.

El Reino de León, territorio blanquiazul

A pesar de las rachas opuestas de ambos equipos, de las sensaciones y del resultado de la primera vuelta, sin duda alguna, un derbi siempre es un partido diferente, y poco o nada importan las rachas, resultados, presupuestos y plantillas, ya que el azar, un mal día, o simplemente los detalles de calidad de uno o varios jugadores pueden cambiar la situación. Por ello, la Ponferradina tiene más de un motivo para la ilusión, ya que desde la temporada 1999/00, los bercianos han conseguido en el Viejo Amilivia primero, y posteriormente en el Nuevo Amilivia, rebautizado como Reino de León, cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas. Es decir, los números sonríen a los blanquiazules en casa del eterno rival.

Especialmente brillante fue la racha conseguida entre la temporada 2002/03 y 2007/08, en las cuáles, los bercianos consiguieron cuatro victorias y un empate. Sin embargo en sus últimas dos visitas la suerte no sonrió a la Deportiva que salió de León con sendas derrotas por la mínima. La Ponferradina quiere reverdecer viejos laureles de gloria en casa del eterno rival y conquistar un triunfo de prestigió que reduzca la diferencia en el computo global del derbi. En toda la historia de los derbis son 87 partidos disputados entre Liga y Copa del Rey con 39 victorias de la Cultural, 29 de la Ponferradina y 20 empates, 132 goles a favor de los leoneses y 101 de los bercianos.

Invasión blanquiazul

Aunque serán menos que en ocasiones anteriores, donde se llegaron a desplazar 3500 y casi 4500 bercianos a territorio leonés, en esta ocasión se espera que cerca de 1000 aficionados bercianos animen a su equipo desde las gradas. A pesar de la mala situación, la afición no ha querido dejar solo al equipo en una cita transcendental. El partido, que está declarado de alto riesgo, espera no obstante contar con todos los ingredientes de un derbi, mucho morbo, tensión y rivalidad.

Posibles alineaciones: Cultural y Deportiva Leonesa vs. SD Ponferradina

XI Cultural y Deportiva Leonesa: Guille Vallejo; Ángel Bastos, Gianni Zuiverloon, Iván González, Forniés; Yeray, Martio Ortiz; Julen Colinas, Toni, Álex Gallar; Benja.

XI SD Ponferradina: Dinu Moldovan; Nacho López, Xisco Campos, Gonzalo de la Fuente, Miguel Núñez, Abel Moreno; Andy, Cidoncha, Chavero; Héctor Figueroa, David Caiado.