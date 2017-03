SD Ponferradina - UD Mutilvera: reyes del empate a por la victoria

Arriba y abajo. Ese es el lugar al que miran los dos equipos que este domingo desde las 17:00 horas de la tarde se enfrentarán sobre el césped de El Toralín. La SD Ponferradina y la UD Mutilvera tratarán de sumar un triunfo que les sitúe más cerca de sus principales objetivos dentro del Grupo I de Segunda División 'B'. El conjunto berciano pretende seguir en la lucha por la cuarta posición, que le permita entrar en el playoff de ascenso; mientras, los navarros esperan alejarse de la zona de descenso en la que apenas han entrado.

Esta será la primera vez que la UD Mutilvera visite El Toralín para medirse a la SD Ponferradina, después del histórico ascenso el pasado verano del cuadro de Mutilva. El duelo entre ambos es de amargo recuerdo para Manolo Herrero, técnico que empezó la campaña dirigiendo a la Deportiva y que tras ceder los tres puntos, vio como era cesado de su cargo. En el choque de la primera vuelta, el conjunto navarro fue capaz de llevarse la victoria en el Estadio Villa de Aranguren, 1-0, gracias al solitario tanto de Cisneros en los compases iniciales.

SD Ponferradina, clave para el playoff

Ganar o ganar. La SD Ponferradina no puede permitirse un tropiezo más si quiere seguir en la lucha por el playoff de ascenso, que se ha vuelto a escapar. La marcha de la Deportiva no es la mejor y acumula una única victoria en las siete últimas jornadas, lo que no le ha permitido acercarse a un Pontevedra CF, que ha estado seis encuentros consecutivos sin ver puerta. La afición blanquiazul no está dispuesta a que los suyos vuelvan a tropezar en El Toralín y esperan sumar de tres en tres ante una UD Mutilvera que le costó el cargo a Manolo Herrero en la primera vuelta.

Como ya sucediera la pasada jornada ante el CD Guijuelo, Pedro Munitis contará con cuatro ausencias muy destacados de jugadores que deberían ser titulares en la Deportiva. Así, Adán Gurdiel, Abel Moreno, Andy y Yuri de Souza no han mejorado de sus molestias físicas y no podrán vestirse de corto para recibir este domingo en el Estadio El Toralín a la UD Mutilvera. Debido a esta circunstancia, el técnico de la SD Ponferradina se verá obligado a echar mano del filial para completar una citación en la que también estarán los jugadores del segundo equipo Yacouba y Javi García.

UD Mutilvera, más que el empate

Sin entrar en descenso, pero con dudas. La Mutilvera sigue fuera de los puestos de peligro después de dos tercios de la temporada disputados. Aunque, el cuadro navarro ha visto como en los últimos tiempos el CD Palencia, sobre todo, se ha acercado en la clasificación al recortar puntos de tres en tres a los pupilos de Unai Jáuregui. Y es que el conjunto de Mutilva ha cosechado ya 12 empates, pero ese ritmo podría no bastarle para conseguir una permanencia que pasa por empezar a conseguir sacar sus encuentros adelante.

No parece tener una semana tranquila Unai Jáuregui, que viaja a tierras bercianas con muchas novedades en su equipo debido al número de jugadores que causan baja y otros que vuelven. Así, el técnico de la Mutilvera recupera esta semana a Yasin y Eder, tras cumplir ciclo de amonestaciones; y a Gorka Laborda, después de ser expulsado frente a Osasuna Promesas. En el bando contrario se encuentran dos habituales, que provocarán un cambio en el esquema de juego navarro. Así, Juan Luis Cisneros y Baquedano no podrán vestirse de corto en El Toralín.

Convocatorias

SD Ponferradina: Dinu Moldovan, Javi Olmedo; Nacho López, Yacouba, David Goldar, Xisco Campos, Gonzalo de la Fuente, Miguel Núñez; Chavero, Jonathan Ruíz, Javi García, Cidoncha, David Caiado, Víctor Pastrana, Juan Carlos Menudo, José Antonio Ríos Reina; Pablo Pallarés y Héctor Figueroa.

UD Mutilvera: sin confirmar.

Posibles alineaciones: SD Ponferradina vs UD Mutilvera

XI SD Ponferradina: Dinu Moldovan; Nacho López, Xisco Campos, Miguel Núñez, Ríos Reina; Jonathan Ruíz, Chavero; Cidoncha, Menudo, Víctor Pastrana; Pablo Pallarés

XI UD Mutilvera: Fermín; Yasin, Javier Lizarraga, Albisu, Iñigo Artaso; Julen Monreal; Eztieder, Rubén Morillas, Andoni Ibero, Ederra; Gorka Laborda.