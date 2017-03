Ríos Reina: "Ha sido un partido muy completo"

Ríos Reina en la sala de prensa de El Toralín. | Foto: SD Ponferradina.

A pesar de encontrarse más cómodo en posiciones más adelantadas, José Antonio Ríos Reina está cuajando grandes encuentros desde el lateral izquierdo. Con la lesión de Abel Moreno, el zaguero sevillano se ha convertido en inamovible para un Pedro Munitis que ha apostado por él desde que llegara en el mercado invernal. El polivalente jugador atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio El Toralín y repasó la actualidad de la SD Ponferradina.

El lateral izquierdo de la Deportiva no tuvo reparos en reconocer que el encuentro realizado había sido bueno: "Dentro de lo que cabe todo el mundo falla y estamos muy contentos y está es la línea a seguir". José Antonio Ríos Reina comentó que "la verdad que ha sido un partido muy completo salvando algunos errores". El zaguero de la SD Ponferradina tiene claro que este es el camino que deben seguir si quieren luchar por el playoff de ascenso a Segunda División: "Tenemos que ir partido a partido, de tres en tres y esto nos va a dar un plus de confianza". "A seguir así", sentenció.

"El minuto que era y quedarte en medio es para quitarse el sombrero".

La SD Ponferradina generó multitud de ocasiones, aunque fueron incapaces de cerrar el encuentro, así lo veía el lateral izquierdo blanquiazul: "Si miramos las estadísticas hemos tenido muchas ocasiones, pero por lo que sea no las hemos metido. Podíamos haber resuelto el partido en el minuto 50. Esto es fútbol". El propio José Antonio Ríos Reina reveló que "a veces no puedes estar al 100% todo el tiempo y hay que saber sufrir. Nosotros lo hemos hecho, han fallado el penalti y tenemos que seguir así, hacernos fuertes en casa y sacar los partidos de tres en tres".

El jugador de la SD Ponferradina reconoció que había hablado con Jonathan Ruíz y seguía no entendiendo la decisión del colegiado en el penalti: "He hablado con Jonathan Ruíz y me ha dicho que en los años que lleva jugando y que nunca se había encontrado algo igual". Además alabó la labor de Dinu Moldovan: "Hablando claro ha tenido dos huevos increíbles. El minuto que era y quedarte en medio es para quitarse el sombrero". El jugador sevillano quiso restar importancia al árbitro y expresó el deseo de ganar sin tantos apuros: "Nosotros tenemos que dejar al árbitro y hacer nuestro partido. Y me voy con ese sabor de que podíamos haber ganado el partido sin tantos nervios".