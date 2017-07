Dos cedidos y muchos canteranos en una plantilla por completar

Google Plus

La Deportiva arrancó la pretemporada con pocas caras nuevas y muchas dudas. | Foto: SD Ponferradina.

Tras el fiasco que supuso no clasificarse la pasada campaña para el playoff de ascenso a Segunda División, la SD Ponferradina no parece haber aprendido de los errores. El cuadro berciano se dio mucha prisa a la hora de confirmar la llegada al banquillo de Carlos Terrazas, pero poco más se sabe. El técnico vasco, que también es el director deportivo del club, solamente ha acometido el fichaje de un jugador en más de un mes y medio. La impaciencia se apodera de la afición berciana que este miércoles presenciaba como solo once jugadores de la primera plantilla participaban en los entrenamientos.

La continuidad de ocho jugadores de la pasada campaña está casi confirmada a no ser que ocurra algún movimiento inesperado hasta el cierre de mercado. Carlos Terrazas confía plenamente en el guardameta Dinu Moldovan; los zagueros, Adán Gurdiel y Gonzalo; los centrocampistas, Cidoncha, David Caiado, Juan Carlos Menudo; y los delanteros, Pablo Pallarés y Yuri de Souza. Nombres que tuvieron un rendimiento desigual pero que seguirán vistiendo la elástica blanquiazul la próxima temporada. La única continuidad en duda es la del extremo portugués, que podría estar buscando acomodo en su país.

Solo 18 jugadores han iniciado la pretemporada, muchos de la cantera.

A estos ocho jugadores se une Ríos Reina, que ya disputó el último tramo de competición con la Deportiva, pero que tuvo que renovar su vínculo con el club recientemente. Además, el extremo zurdo procedente de la SD Leioa Jorge García es el único refuerzo con el que cuenta hasta el momento. El que sí se quedará esta campaña en las filas de la SD Ponferradina es Álvaro Moreno que tras dos cesiones confirmadas se queda en el club como confirmó el propio Terrazas. El que lo tiene mucho más complicado es Saúl Crespo tras descender de forma consecutiva a Tercera División con el Atlético Astorga y la Arandina CF.

Seis canteranos completan la lista de 18 jugadores que se encuentran realizando la pretemporada con la SD Ponferradina desde este miércoles. Los jugadores del filial: Yacouba, Héctor 'Chopo', Javi García y Marco Guzzeta; además de los juveniles Tato y Andrés Calvo. Las opciones de mantenerse en la primera plantilla son escasas, aunque por condiciones el guardameta Chopo, el zaguero Yac y el centrocampista Javi García estarían en disposición. Al cubrir ficha sub-23 no habría demasiado problema, ya que solamente podrá firmar ahora mismo a cinco jugadores mayores de esa edad.