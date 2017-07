Jorge García: "La verdad que cuando me llamaron para venir no me lo pensé ni una vez"

Jorge García posando con la camiseta de la Deportiva junto a Carlos Terrazas. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar Carlos Terrazas, entrenador y director deportivo de la SD Ponferradina tomó la palabra para valorar la incorporación del centrocampista cántabro Jorge Garcia y confirmó que el acuerdo con el jugador es por dos temporadas: “Estoy muy contento de su incorporación, es un futbolista que conozco de hace muchos años, es un chico de calidad, zurdo, que sabe jugar al futbol, que además tiene una edad que todos tenemos muchas ilusiones depositadas en su futuro y se ha comprometido con nosotros por dos temporadas, la verdad que estamos muy contentos de su aportación y esperamos que nos ayude en el devenir de la temporada a conseguir los objetivos marcados”.

Tras la valoración de Terrazas, llegó el turno de palabra del jugador que manifestó que no dudó ni un segundo en aceptar la propuesta de la Deportiva: “La verdad que cuando me llamaron para venir aquí no me lo pensé ni una vez, según me llamaron les dije que sí y para adelante”.

Jorge García valoro la gran temporada que firmó la SD Leoia, equipo de procedencia con el que estuvo a punto de jugar la fase de ascenso: “El año pasado en Leoia a principio de temporada el objetivo era salvarse y a medida que pasaban los partidos y estábamos ahí arriba cambiamos el objetivo, hasta el último partido peleamos por entrar en Playoff y una pena la verdad que al final no pudiéramos conseguirlo”.

El nuevo jugador blanquiazul manifestó sus preferencias acerca de su posición en el terreno de juego: “Personalmente me gusta jugar en el centro del campo, mas en la mediapunta, interior y también extremo derecha, me gusta jugar mucho a pierna cambiada”. El centrocampista cántabro aseguro que va aportar trabajo al equipo: “Lo que seguro que voy a aportar todo los días es trabajo y vaciarme hasta la última energía que tenga”. Jorge García, que ya lleva varios días instalado en el club y la ciudad, manifestó que ha tenido una gran acogida por parte de sus compañeros: “Desde el primer día me han acogido muy bien, no sé si quedaran de venir mas compañeros o no, se ve un vestuario bastante unido”.

Volvió a tomar la palabra Carlos Terrazas cuestionado sobre la salida de Adán Gurdiel comentó que llegaron a un acuerdo económico para su desvinculación ya que el jugador pidió marchar del club: “Adán pidió salir de la Deportiva y bueno después de satisfacer una compensación hemos llegado a un acuerdo para que lo haga, entendemos que es un jugador que tenía la posibilidad de ir a un equipo de Segunda A aunque tenía contrato con nosotros, previo pago de la compensación, hemos llegado a un acuerdo con él”. Terrazas manifestó que no le rompe los esquemas esta salida y que un club como la Deportiva debe estar preparado para todo: “No, somos conscientes de que estas cosas suceden, no es una cuestión que sea la primera vez que sucede ni será la última, creo que los clubs tenemos que estar preparados para solventar este tipo de contingencias y la Ponferradina no es una excepción”.

El entrenador y director deportivo del club reconoció que están cortos de efectivos pero manifestó que está contento con la calidad que hay en la plantilla: “Si por supuesto ya dije hace 15 días que teníamos que hilar fino, que teníamos que pensarnos mucho las incorporaciones, es muy fácil hacer incorporaciones en el futbol sin tener criterios, lo que si queremos es dar pasos firmes y estamos convencidos de que estamos haciendo un equipo muy potente, efectivamente nos queda todavía hacer algunas incorporaciones más que nada para completar la plantilla, estamos muy contentos de la calidad de los jugadores que tenemos, pero si que la cantidad es manifiestamente exigua”.

Terrazas también valoró el partido amistoso de mañana ante el Bembibre del que manifestó que les va a exigir más que la Toralense: “Es un sesión mas de trabajo con un nivel de exigencia superior al del otro día, sabemos que el Bembibre es un equipo más potente que la Toralense, además va salir muy motivado como no puede ser otra manera”.

Por último, Terrazas manifestó que la Ponferradina y el Atlético Bembibre están estrechando relaciones: “Mas que pedir algo concreto se han puesto en contacto con nosotros para estrechar lazos de unión, relaciones, estamos abiertos a ello, sin concretar nos han demostrado su plena disposición a tener unas buenas relaciones con la Ponferradina y estamos contentos por ello”, concluyó.