Terrazas: “La regularidad es el objetivo fundamental”

Carlos Terrazas, esta mañana en la sala de prensa de El Toralin. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Carlos Terrazas no quiso valorar las recientes incorporaciones ya que lo fundamental es el inicio liguero ante el Sanse: “Si bueno ya hemos anunciado que hemos hecho las incorporaciones tanto de Iago Díaz e Isaac Palazón pero ahora mismo tenemos la cabeza puesta en el partido del domingo, en el san Sebastián de los Reyes, entiendo que la actualidad mande un poco, hablar de fichajes y demás, pero para nosotros la verdadera actualidad es el partido del domingo”. El técnico blanquiazul confía en que tanto Iago como Isi estén disponibles para el partido del domingo: “Si, esperamos contar con Iago y con Isi, estamos tramitando las licencias y demás, esperamos contar con ellos el domingo”.

Cuestionado sobre Iago Díaz, Terrazas manifestó que Iago necesita un equipo ambicioso para relanzar su carrera profesional: “El caso de Iago es como de otros jugadores que tenemos en la plantilla, creo que la Ponferradina es un club atractivo para un jugador que quiere crecer, que quiere tirar para arriba, Iago es joven y quiere relanzar su carrera deportiva y para eso se necesita un equipo con exigencia, que tenga los objetivos claros de ascenso”.

El entrenador de la Deportiva manifestó que el equipo debe ser muy constante en cuanto a resultados si quiere tener opciones de pelear por el ascenso de categoría: “No conozco ningún equipo que ascienda en Agosto, entonces pues bueno, la única manera que hay de ascender es conseguirlo a finales de Mayo o en Junio, requiere hacer una temporada regular, ser regular, no tener altibajos o al menos que no sean muy pronunciados, así es como asciende, no se asciende ni por ganar ni por no ganar el primer partido, se asciende al final de temporada en todos los casos ha sido así hasta la fecha”.

Terrazas confirmó que cuenta con la ausencia del central Álvaro Moreno para el estreno liguero en Matapiñoneras: “Tenemos la baja de Álvaro Moreno por sanción que tiene un partido de sanción de la última jornada de la temporada pasada cuando estaba en el Atlético Levante, el resto de los jugadores alguno tiene una molestia y demás veremos todavía el entrenamiento de mañana y ver como evoluciona todo”. Cuestionado sobre Yuri, el técnico blanquiazul aseguró que el jugador se encuentra cómodo con la máscara: “El está para jugar sin problema, no es el primer caso de un jugador que juega con una máscara, está contento con la máscara, me ha comentado que juega cómodo, lo mejor sería que pudiera jugar sin mascara, tendrá que estar así unas semanas hasta que se cierre la fractura”.

Sobre el rival, el San Sebastián de los Reyes Terrazas manifestó que se trata de un equipo muy completo y valoró la complejidad del choque: “Es un equipo muy completo, tiene muy buenos futbolistas a nivel individual, jugadores que han jugado en Segunda División A y colectivamente es un equipo muy bien organizado, un equipo muy completo, va a ser un partido muy difícil, estamos ahora a principio de temporada, nosotros no estamos al 100% pero tampoco creo que lo esté el San Sebastián de los Reyes, entonces pues bueno este primer partido de la competición hay que sacarlo adelante sabiendo que no va a ser el mejor partido de la temporada pero los puntos valen ahora lo mismo que en el mes de Mayo”.

Carlos Terrazas recalcó que el equipo debe ser constante toda la temporada para poder lograr el objetivo por muy bien que se empiece la temporada: “Siempre es bueno empezar bien la competición, el meterse arriba lo antes posible, el hacer una buena competición copera, esperamos empezar bien pero por muy bien que empecemos pero tampoco vamos a ascender ahora en Agosto ni en Septiembre, lo que si es fundamental es ser regulares para poder subir, hay muchas más posibilidades de subir quedando campeón, para quedar campeón sino eres regular pues ya nos podemos olvidar de ser campeones, la regularidad es el objetivo fundamental”.

Cuestionado sobre el déficit que la Ponferradina ha tenido fuera de casa en los últimos años, el entrenador bilbaíno aseguró que deben mejorar esos registros sin empeorar los buenos resultados cosechados en casa: “Quizás si es un equipo que ha tenido muchos mejores resultados en El Toralín que fuera de casa, pues eso lógicamente hay que mejorarlo pero sin empeorar los registros en casa, las cosas buenas que se han hecho hasta la fecha aquí en Ponferrada que han sido muchas, hay que potenciarlas lógicamente, todos somos conscientes de que hay un amplio margen de mejora en muchos aspectos”.

Carlos Terrazas no quiso dar por cerrado el tema de altas y bajas hasta finales de Agosto: “Eso nunca lo vamos a cerrar, un equipo de futbol siempre está abierto, tanto para entrar como para salir, un equipo de futbol es una organización abierta permanente, un equipo de futbol tiene que estar siempre vigilante para cualquier cambio o cualquier transformación”.

El técnico blanquiazul no le preocupa haber encajado goles en el tramo final como sucedió ante Lealtad y Lugo y cree que eso es debido al desorden final que hay en cada partido: “Cuando uno encaja goles en los últimos minutos se suele decir que es por la condición física, no soy de esa opinión, al final de los partidos se descontrola un poco el juego, así como al principio hay mayor rigor en el campo, cuando va acabando el partido se va perdiendo ese rigor y en partidos de pretemporada todavía más que un partido de competición, es una cosa que lógicamente tenemos que ir corrigiendo y mejorando”.

Por otra parte, Terrazas aclaró que Isi Palazón no ocupa ficha sub23 por tres días y firma con la Ponferradina por una temporada: “Isi es nacido el 27 de diciembre del 1994, así que por tres días no es sub23, viene en propiedad, no viene cedido, viene como jugador de la Deportiva a todos los efectos por una temporada”. Por último, el entrenador de la Ponferradina aseguro que no es partidario de los contratos largos en Segunda División B: “En Segunda División B o en incluso en Segunda División A normalmente los contratos son cortos, así como en Primera los contratos son mucho más largos porque es otro tipo de jugador no ya por sus condiciones deportivas sino por la valoración contractual, tampoco crea que sea bueno trasladar los esquemas de la Primera División a la Segunda B”, concluyó.