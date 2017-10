Terrazas: “Tenemos que reaccionar rápido”

Carlos Terrazas, en la sala de prensa de El Toralin. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Carlos Terrazas ha hecho una valoración del partido, en el que ha considerado clave no adelantarse en el marcador: “Ha sido un partido en el que pues quien ha metido el primer gol ha cogido la iniciativa en el marcador, nosotros cuando hemos encajado el primer gol hemos tenido que arriesgar mucho, la verdad es que el equipo lo ha dado todo, se ha volcado en la portería contraria asumiendo unos riesgos muy grandes, era lo que había que hacer en ese momento y lo hemos hecho, podíamos habernos adelantados nosotros anteriormente en el marcador que hemos tenido ocasiones para habernos puesto 1-0 y lógicamente el partido hubiera ido otra manera”.

El entrenador de la Ponferradina valoró el gran inicio liguero del Navalcarnero y reiteró que si su equipo se hubiera adelantado, el rumbo del encuentro habría cambiado: “El Navalcarnero es un equipo que ha empezado muy bien la temporada, que está bien muy bien clasificado, está claro que ha jugado sus bazas y ha jugado su partido, insisto, creo que si nos hubiéramos puesto por delante en el marcador el resultado hubiera sido otro, es verdad que a acciones a balón parado, en acciones un poco sacadas de lo que es el contexto del juego, pues el Navalcarnero nos ha hecho daño también en el primer tiempo, era algo que sabíamos que podía ocurrir y ha ocurrido”.

Cuestionado sobre la no presencia de Yuri en el partido Terrazas manifestó que toma las decisiones pensando en el beneficio del equipo: “He visto que era lo más adecuado en el partido y es un poco lo que he hecho, las decisiones lógicamente las he tomado pensando que era lo mejor en ese momento y eso es lo que he hecho”.

Sobre el ariete brasileño, el técnico bilbaíno aseguro que cuenta con toda la plantilla e insistió que toma las decisiones desde un punto de vista deportivo: “Cuento con todo el mundo, todo el mundo está entrenando normalmente, están todos en la convocatoria, había 17 jugadores convocados, teníamos la baja de Álvaro Moreno, tomo las decisiones desde un punto de vista técnico, deportivo y lógicamente al tomar decisiones implica renunciar a tomar otras decisiones”.

Terrazas manifestó que no está descontento con Yuri y afirmó que lo único que le interesa es que su equipo reaccione: “No no, lo que quiero es ganar partidos y que el equipo tire para arriba, estoy disgustado porque el equipo no acaba de conseguir victorias, pues es lo que quiero que cuanto antes consiga esas victorias, es lo único que me preocupa”.

El técnico blanquiazul valoró el esfuerzo de sus jugadores y valoró positivamente la actitud de su equipo durante todo el partido: “He visto que el equipo ha dado todo hasta el último segundo, incluso hemos metido el gol pasando cinco minutos de la hora, el equipo ha dado la cara hasta el último momento, quizás hemos arriesgado demasiado pronto, quizá quedaba tiempo suficiente para esperar un poco más a quemar las naves, el equipo ha luchado hasta el último momento para darle la vuelta al marcador”.

El entrenador de la Deportiva aseguró que todavía están a tiempo de conseguir su objetivo pero que la reacción debe ser inmediata por parte de sus jugadores: “La temporada acaba de empezar, hemos pasado un poco la primera parte de la primera vuelta, hay tiempo para poder conseguir el objetivo del ascenso, tenemos que reaccionar rápido y tenemos que empezar a ganar puntos y a ganar partidos”.

A pesar del rumbo titubeante de su equipo las últimas jornadas, Terrazas manifestó que se encuentra con la misma ilusión que desde que aterrizó en Ponferrada: “Sigo con las mismas fuerzas que al principio, soy una persona acostumbrada a sufrir, llevo 41 años entrenando, acostumbrada a pasarlo mal, no me gustan las derrotas pero eso no quita ni un ápice de la fuerza y de la ilusión y de las ganas que tengo”.

Por último, cuestionado por su puesto, Terrazas insistió con que es un entrenador de proyecto y quiere seguir mucho tiempo al frente de la Ponferradina: “Eso no me lo tenéis que preguntar a mí, soy un entrenador de proyecto, un entrenador a largo plazo, estoy totalmente integrado en el proyecto de la Ponferradina, estoy muy a gusto aquí y por lo que veo y por lo que tengo a mi alrededor, la verdad es que estoy muy integrado en el proyecto, quiero seguir aquí mucho tiempo y es lo que quiero hacer”, concluyó.