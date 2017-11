Empate sin goles que no satisface a Segoviana y Ponferradina

Google Plus

Gimnastica Segoviana y SD Ponferradina se daban cita en La Albuera este miércoles, con la necesidad de lograr una victoria, ya que ambos equipos se encuentran en los puestos de descenso a Tercera División. Penúltimo contra antepenúltimo. El equipo segoviano quiere romper su racha de cuatro empates consecutivos y con ello volver a la senda del triunfo cinco jornadas después. También quieren estrenarse con victoria ante su público esta temporada en competición liguera, ya que el único triunfo llegó a domicilio ante el San Sebastián de los Reyes.

Mientras tanto, la Ponferradina aterriza en Segovia tras encadenar dos triunfos consecutivos, uno en Copa ante el Villarreal y otro en Liga, agónico ante el Pontevedra el pasado domingo que puede haber revitalizado la confianza del equipo berciano que también busca su primera victoria a domicilio en lo que va de 2017. Ambos equipos ya se enfrentaron en este mismo escenario hace un mes y diez días en Copa Del Rey, donde la Ponferradina se impuso por 0-1.

Abraham García, técnico de la Segoviana cuenta con las bajas para este partido de los tres expulsados el sábado pasado en O Vao ante el Coruxo, Plaza, Manu Olmedilla y Ferreiroa. Por su parte, Carlos Terrazas se lleva para este importante compromiso a los 18 futbolistas disponibles, con la novedad de Iago Díaz que se perdió el partido del pasado domingo ante el Pontevedra por unas molestias.

El técnico blanquiazul apostó por repetir el mismo once que le ha dado resultado ante Villarreal y Pontevedra y optó por no hacer ninguna variación en su once. Iago Díaz que regresaba a la convocatoria y esperaría su oportunidad desde el banquillo junto a Yac, Héctor, Menudo, Salinas, Isi y Pallarés. Mientras tanto, Abraham García por parte de la Segoviana, apostó por una defensa de cinco para frenar a los blanquiazules.

La Deportiva no aprovecha los regalos de la Segoviana

El colegiado madrileño López Parra dio comienzo al encuentro entre Segoviana y Ponferradina. El equipo local, desde el inicio, cedió la iniciativa total del balón a la Ponferradina, aguardando su oportunidad a la contra. La primera gran ocasión del partido precisamente sería para el equipo segoviano, Asier Arranz, completamente libre de marca en la frontal del área disparo desviado a la derecha de la portería de Dinu Moldovan. Poco después, respondería el equipo berciano, mediante un error del guardameta Pablo, ni Yuri en primera instancia, ni Jorge García aprovecharon para conectar un disparo peligroso en buena posición para el gol.

Cumplido el minuto 20 de partido, llegaría la mejor ocasión de la primera parte para el equipo blanquiazul, de nuevo Yuri no aprovechó otro error de la zaga segoviana y perdonó de nuevo en el mano a mano ante el meta Pablo conectando un disparo flojo que enviaría el portero local a córner. En ese saque de esquina, remataria Andy Rodríguez de cabeza por encima de la portería local. Ríos Reina seria el siguiente en intentarlo pero el doble disparo del sevillano acabaría en córner para los blanquiazules, que gozaron de hasta seis córners durante el primer acto, pero no sacaron nada provechoso de ninguno de ellos.

Antes de llegar al descanso, sería Dinu Moldovan el que evitó el tanto de la Sego tras un gran disparo del delantero Dani Arribas que el guardameta rumano enviaría a córner que no dejó lanzar el colegiado por estar fuera del tiempo reglamentario. De nuevo, salvador Dinu para los blanquiazules.Tras esta buena ocasión para la Gimnástica, concluirá una primera parte dominada por la Ponferradina, que no aprovechó los errores defensivos de la Gimnástica para adelantarse ante una Segoviana que dio algún susto a los blanquiazules.

Final polémico

Tras el paso por vestuarios, Carlos Terrazas introdujo la primera sustitución en las filas blanquiazules, de nuevo Néstor Salinas entraría por Caiado, el navarro actuaria en la mediapunta y Jorge García pasaría a ocupar la banda derecha igual que el pasado domingo ante el Pontevedra. La sustitución tendría efecto inmediato en la Deportiva, Salinas filtró un gran pase para Yuri de Souza, que se deshizo de un defensa local y conectó un disparo cruzado que se fue fuera por poco. El partido comenzaría con un guión muy similar al de los primeros 45 minutos, con una Ponferradina con el control del partido ante una Segoviana, bien replegado esperando su oportunidad a la contra.

La Gimnastica, lo probó desde la media distancia con un disparo de Dani Calleja que se fue alto. Seguía buscando soluciones Terrazas, con un cambio en la delantera, el valenciano Pablo Pallares relevó a Yuri de Souza a los 60 minutos de partido. Abraham García también realizó su primera sustitución del encuentro en las filas de la Segoviana dando entrada al delantero Ayrton Cabral en lugar de Dani Arribas, refrescando la delantera de los locales.

El equipo local se vino arriba y agobió un poco a una Ponferradina que decayó en cuanto a su dominio, los acercamientos de la Sego a las inmediaciones del área deportivista fueron solventadas por un contundente Fernando Román. A falta de veinte minutos para la conclusión, Terrazas agotó los cambios y dio entrada al sevillano a Menudo, que sustituyó a Jorge García. También movió el banquillo el técnico local Abraham García, que realizo su segunda sustitución dando entrada a Rubén en lugar de Leira.

Casi cumplida la media hora del segundo acto, llegó la mejor ocasión para el equipo berciano con una internada por banda izquierda de Ríos Reina que centró al segundo palo y el recién ingresado, Menudo, libre de marca disparó alto por encima de la portería defendida por Pablo. Otra ocasión al limbo desperdiciada por los blanquiazules.

En los últimos minutos del encuentro, el partido entró en un carrusel de tarjetas para ambos conjuntos en esta recta final del partido. En el descuento, el choque se volvió loco y pudo llegar el gol para ambos equipos, en primer lugar Dinu se hizo gigante sacando una mano prodigiosa al cabezazo de Ayrton y evitó el tanto de los locales y en la última acción del partido, a la desesperada tras un balon colgado al area, Andy picó la pelota ante la salida de Pablo y cuando el balón se colaba en la porteria local el colegiado decretó sorprendentemente el final del partido.

Una decisión polémica e inexplicable que dejaba a los blanquiazules muy descontentos que se tuvieron que conformar con el empate a cero inicial. Un partido dominado por la Ponferradina durante gran parte del partido a excepción de los últimos compases que la Segoviana pegó un arreón final sin éxito.

Este empate no satisface a ninguno de los dos equipos, que siguen en posiciones de descenso. Los blanquiazules siguen sin conocer la victoria a domicilio en este 2017 y la Segoviana sigue sin estrenarse en La Albuera. La próxima jornada la Ponferradina recibe al Union Adarve y la Gimnastica se desplaza al campo del Deportivo B.

