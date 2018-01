El Real Valladolid sufre para ganar

Google Plus

El Real Valladolid se reencontraba con su afición, en el primer partido de 2018 para el Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla y lo hace de la mejor manera, ganando 1-0 ante el Sevilla Atlético, aunque les costó algo más de lo normal.

Antes del partido hubo la acción solidaria contra la leucemia del Real Valladolid. Salieron con los jugadores blanquivioletas niños con esa enfermedad y ellos fueron los encargados de hacer el saque de honor.

Con los actos ya acabados empezó el encuentro. Dominio pucelano en los primeros minutos del partido y ello se tradujo en ocasiones. La primera fue de Mata y su remate dio en el palo y en segunda ocasión fue de Anuar, aunque no consiguió rematar en condiciones. El Sevilla Atlético no se quedó atrás y José Alonso tuvo una gran ocasión frente a Masip que no pudo materializar.

El conjunto blanquivioleta veía como llegaban las ocasiones, pero su goleador Mata no las materializaba. Tras varios pases entre la defensa del Valladolid, un malentendido entre Kiko Olivas y Moyano casi cuesta el gol del Sevilla Atlético, ya que Carlos Fernández se aprovechó de ese error y marchó hacia Masip, pero Deivid llegó pronto para desestabilizarlo y errar el gol. En esa acción, Carlos Fernández se lesionó, aunque se mantuvo en el partido.

En el minuto 24 Jaime Mata remató con la derecha, pero el balón se perdió por la derecha de la portería. En el minuto 28, Carlos Fernández no aguantó más y tuvo que ser sustituido. Entró en su lugar Marc Gual. Siete minutos después pasó lo mismo, pero en el lado blanquivioleta. Kiko Olivas tuvo que ser sustituido por lesión. Fernando Calero entró en su lugar.

Poco más se pudo jugar. El dominio era del Real Valladolid, pero las ocasiones no llegaban y las que llegaban no llevaban mucho peligro. Con el 0-0 se llegó al descanso. En el descanso hubo un homenaje a los jugadores que consiguieron el gol más rápido de la liga. Joseba Llorente y Víctor recibieron dicho homenaje.

Tras el tiempo de asueto, el partido se reanudó con menos actividad que en la primera parte. La primera ocasión fue del Sevilla Atlético cuando Marc Gual remató un tiro que se fue desviado a la izquierda.

El Real Valladolid tuvo otra ocasión en el minuto 60 con un lanzamiento de Hervías a pase de Óscar Plano, que no pudo rematar bien. En el 61, Tevenet hizo el segundo cambio. Entró al campo Giorgi Aburjania sustituyendo a José Lara. Un minuto después llegó una de las mejores ocasiones del Sevilla Atlético en el partido. Un remate fallado por Borja San Emeterio que remató de cabeza muy cerca del palo derecho, pero se marchó desviado.

En el 67, Luis César Sampedro hizo el segundo cambio. Entró Giannis Gianniotas por Pablo Hervías, dando velocidad por bandas. La primera ocasión de Giannis Gianniotas no tardaría en llegar. Un remate con la derecha desde el lado derecho da en la red, en una gran ocasión.

En el minuto 79, Luis César Sampedro hizo el último cambio metiendo a Chris Ramos por Anuar. En ese minuto hubo dos ocasiones, una para cada equipo. La primera, Soriano evitó el gol de Mata y acto seguido Masip hizo lo mismo ante Marc Gual. Tevenet terminó sus cambios en el 82 con la sustitución de Pozo por Carballo.

Tres minutos después llegaría el gol. Tras varias acciones en el área del Sevilla Atlético, Mata capturó el balón, se la dejó a Luismi que fusiló a Soriano para hacer el 1-0. Después del gol llegarían algunas opciones del Sevilla Atlético, pero no cuajaron. Tras perder mucho tiempo el Valladolid, con el 1-0 terminaría el partido.